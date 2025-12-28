Helene Fischer, Apache 207 & Co.: Diese Stars kommen 2026 nach Hamburg

Hamburg - Ein Blick auf den Hamburger Konzertkalender zeigt: Musikfans aller Genres kommen im nächsten Jahr in den Genuss vieler hochkarätiger Live-Events . Ob im Volksparkstadion, in der Barclays-Arena, der Elbphilharmonie, der Trabrennbahn oder im Stadtpark - zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler machen 2026 in der Hansestadt Halt. Ein Überblick:

Im kommenden Jahr treten unter anderem Helene Fischer (41) und Johannes Oerding (44) im Hamburger Volksparkstadion auf. © Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Volksparkstadion

Im Volksparkstadion, in dem sonst der Hamburger Sportverein HSV kickt, dürfen in der Sommerpause auch Musiker ran. Den Anfang macht am 3. Juni die Band Linkin Park. Es folgt Johannes Oerding (20. Juni), bevor am 3. und 4. Juli Schlagerkönigin Helene Fischer zwei Konzerte ihrer 360-Grad-Tour gibt.

Nach so viel musikalischem Können dürfen schließlich am 26. September die Hamburger Goldkehlchen ran. Der Männerchor, der - nach eigenen Angaben - nicht singen kann und dessen Abschiedskonzert aber binnen kürzester Zeit fast ausverkauft war.

Trabrennbahn

Auch die Trabrennbahn bietet in ihrem Kultursommer das eine oder andere Konzert von großen Musikern. Den Anfang machen AnnenMayKantereit am 20. und 21. August, gefolgt von Nina Chuba (22. August), Bunt (23. August), den Toten Hosen (27. August), Montez (28. August) und Kraftklub (29. August).