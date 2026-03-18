Hafengeburtstag 2026: AIDA Cruises mit drei Schiffen, Besichtigungen und Urlaubswelt

Hamburg - Vom 8. bis 10. Mai feiert die Stadt Hamburg den 837. Hafengeburtstag. Auch die AIDA Cruises ist mit drei Schiffen vor Ort und zeigt Neugierigen Einblicke an Bord.

Während des Hamburger Hafengeburtstages sind drei AIDA-Kreuzfahrtschiffe vor Ort. (Archivfoto) © Christian Lietzmann/AIDA Cruises

Der Hamburger Hafengeburtstag ist eines der größten maritimen Events Europas. Die Kreuzfahrt-Reederei mit dem Kussmund ist zum zwölften Mal als Sponsor dabei, teilte AIDA Cruises mit.

Am Hafengeburtstag liegen im Hamburger Hafen gleich drei Kreuzfahrtschiffe der AIDA zu Besuch:

"AIDAluna": 8. Mai, von 8 bis 17 Uhr am Cruise Center Altona

"AIDAperla": 9. Mai, von 8 bis 22 Uhr am Cruise Center Steinwerder

"AIDAsol": 10. Mai, von 8 bis 17 Uhr am Cruise Center Altona

Doch auch an Land kommen Interessierte auf ihre Kosten. Die 400 Quadratmeter große AIDA Urlaubswelt liegt direkt an der Elbphilharmonie.

Hier können Besucher alles über eine Reise mit einem der Kreuzfahrtschiffe mit Kussmund erfahren und eine originalgetreue Showkabine der "AIDAcosma" besichtigen.