Hafengeburtstag 2026: AIDA Cruises mit drei Schiffen, Besichtigungen und Urlaubswelt
Hamburg - Vom 8. bis 10. Mai feiert die Stadt Hamburg den 837. Hafengeburtstag. Auch die AIDA Cruises ist mit drei Schiffen vor Ort und zeigt Neugierigen Einblicke an Bord.
Der Hamburger Hafengeburtstag ist eines der größten maritimen Events Europas. Die Kreuzfahrt-Reederei mit dem Kussmund ist zum zwölften Mal als Sponsor dabei, teilte AIDA Cruises mit.
Am Hafengeburtstag liegen im Hamburger Hafen gleich drei Kreuzfahrtschiffe der AIDA zu Besuch:
"AIDAluna": 8. Mai, von 8 bis 17 Uhr am Cruise Center Altona
"AIDAperla": 9. Mai, von 8 bis 22 Uhr am Cruise Center Steinwerder
"AIDAsol": 10. Mai, von 8 bis 17 Uhr am Cruise Center Altona
Doch auch an Land kommen Interessierte auf ihre Kosten. Die 400 Quadratmeter große AIDA Urlaubswelt liegt direkt an der Elbphilharmonie.
Hier können Besucher alles über eine Reise mit einem der Kreuzfahrtschiffe mit Kussmund erfahren und eine originalgetreue Showkabine der "AIDAcosma" besichtigen.
AIDA-Kreuzfahrtschiff besichtigen
Wem das nicht reicht, der kann sich für eine Schiffsbesichtigung anmelden. Allerdings sind die Plätze begrenzt und die Tickets müssen vorab online gekauft werden.
Mit ihren sieben Schiffen und 120 Anläufen im Jahr liegt im Schnitt an jedem dritten Tag im Jahr ein AIDA-Schiff an der Elbe.
Auch am 7. Juni gibt es ein besonderes Spektakel zum 30. Geburtstag von AIDA Cruises: In Hamburg treffen sich drei Schiffe der Kussmundflotte.
Am Abend formieren sich die Kussmundschiffe "AIDAsol", "AIDAperla" und "AIDAprima" auf der Elbe und bilden eine einzigartige Kulisse für Schaulustige.
Titelfoto: Christian Lietzmann/AIDA Cruises