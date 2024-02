Mega-Streik im hvv: Das müsst Ihr jetzt wissen

Hamburg - Der hvv in Hamburg wird am Freitag nahezu lahmgelegt. Doch nicht alle öffentlichen Verkehrsmittel sind davon betroffen.

An den U-Bahnstationen weist die Hochbahn bereits am Donnerstag auf den Streik am Freitag hin. © Oliver Wunder/TAG24

Die Gewerkschaft Verdi hat die Angestellten der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zum 24-stündigen-Warnstreik aufgerufen.

Der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) rechnet mit massiven Beeinträchtigungen. "Fahrgäste müssen sich nach derzeitigem Stand darauf einstellen, dass am Freitag kein U-Bahn-Betrieb möglich sein wird. Auch der Busverkehr in Hamburg und in Schleswig-Holstein wird vollständig beziehungsweise sehr weitgehend von den Streikmaßnahmen betroffen sein." Auch der Schülerverkehr in Schleswig-Holstein könne nicht gewährleistet werden.

Dagegen ist die S-Bahn Hamburg nicht vom Streik betroffen, die erst bis Montag tagelang bestreikt wurde. Auch die Züge der AKN, der Deutschen Bahn sowie die Elbfähren fahren normal. Außerdem werden in Niedersachsen die Buslinien von KVG und Buchholz Bus nicht bestreikt.

Der hvv verweist darauf, dass aktuelle Informationen zum Streik unter hvv.de, in der hvv-App sowie auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen zu finden seien.