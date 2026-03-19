U-Bahnen stehen still, Busse nur im Notbetrieb - und der nächste Streik ist schon angekündigt

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Busse und U-Bahnen stehen in Hamburg für 24 Stunden still.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Busse und U-Bahnen stehen in Hamburg für 24 Stunden still. Am Samstag steht schon der nächste Streik an.

Der Weg zur Arbeit wird am Donnerstag wieder zur Tortur: U-Bahnen und Busse fahren nicht. © Daniel Bockwoldt/dpa Wie die Hochbahn auf der Website des Unternehmens mitteilt, sei ein U-Bahn-Betrieb am Donnerstag nicht möglich. Immerhin konnte auf folgenden Buslinien ein Notbetrieb aufgenommen werden: Linie 4: alle 30 Minuten

Linie 5: alle 15 Minuten

Linie 7: alle 10 Minuten

Linie 23: alle 30 Minuten

Linie 24: alle 20 Minuten

Linie 25: alle 40 Minuten

Linie 26: alle 20 Minuten

Linie 43: planmäßig

Linie 150: alle 60 Minuten

Linie 250: alle 60 Minuten Auch Nachtfahrten sind vom Streik betroffen. Schulbusse verkehren hingegen regulär. Die S-Bahn, Fähren der HADAG und Regionalbahnen sind nicht vom Streik betroffen. Hamburg Veranstaltungen & Freizeit Hafengeburtstag 2026: AIDA Cruises mit drei Schiffen, Besichtigungen und Urlaubswelt Der Busbetrieb soll mit Streikende am Freitagmorgen um 3 Uhr wieder regulär aufgenommen werden. Bei den U-Bahnen sei laut Hochbahn am Freitag noch bis in die frühen Morgenstunden mit Verzögerungen zu rechnen.

Nächster Streik für Samstag angekündigt