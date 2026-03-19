U-Bahnen stehen still, Busse nur im Notbetrieb - und der nächste Streik ist schon angekündigt

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Busse und U-Bahnen stehen in Hamburg für 24 Stunden still.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Busse und U-Bahnen stehen in Hamburg für 24 Stunden still. Am Samstag steht schon der nächste Streik an.

Der Weg zur Arbeit wird am Donnerstag wieder zur Tortur: U-Bahnen und Busse fahren nicht.
Der Weg zur Arbeit wird am Donnerstag wieder zur Tortur: U-Bahnen und Busse fahren nicht.  © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Hochbahn auf der Website des Unternehmens mitteilt, sei ein U-Bahn-Betrieb am Donnerstag nicht möglich. Immerhin konnte auf folgenden Buslinien ein Notbetrieb aufgenommen werden:

  • Linie 4: alle 30 Minuten

  • Linie 5: alle 15 Minuten

  • Linie 7: alle 10 Minuten

  • Linie 23: alle 30 Minuten

  • Linie 24: alle 20 Minuten

  • Linie 25: alle 40 Minuten

  • Linie 26: alle 20 Minuten

  • Linie 43: planmäßig

  • Linie 150: alle 60 Minuten

  • Linie 250: alle 60 Minuten

Auch Nachtfahrten sind vom Streik betroffen. Schulbusse verkehren hingegen regulär. Die S-Bahn, Fähren der HADAG und Regionalbahnen sind nicht vom Streik betroffen.

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Der Busbetrieb soll mit Streikende am Freitagmorgen um 3 Uhr wieder regulär aufgenommen werden. Bei den U-Bahnen sei laut Hochbahn am Freitag noch bis in die frühen Morgenstunden mit Verzögerungen zu rechnen.

Nächster Streik für Samstag angekündigt

Auch am Samstag sollen die Busse stehen bleiben.
Auch am Samstag sollen die Busse stehen bleiben.  © Marcus Brandt/dpa

Am Wochenende dürfte es zu einer ähnlichen Situation kommen. Nach ergebnislosen Verhandlungsrunden bei der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) und der Hamburger Hochbahn AG rufe Verdi die Beschäftigten beider Unternehmen für Samstag erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik auf, teilte die Gewerkschaft mit.

"Die Tarifverhandlungen im ÖPNV sind festgefahren wie nie. Das liegt auch am Sparkurs des Senats. Die Stadt ist Eigentümerin – deshalb muss sie jetzt von der Bremse gehen und den Weg für eine Einigung freimachen. Ansonsten ist es völlig sinnlos, sich weiter an Verhandlungstischen zu verausgaben", wird Irene Hatzidimou, stellvertretende Fachbereichsleiterin der Gewerkschaft, in der Mitteilung zitiert.

Die Beschäftigten sollen ab 3 Uhr in der Nacht zu Samstag für 24 Stunden die Arbeit niederlegen.

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Die Hochbahn rät Fahrgästen, sich auf der Website, den Social-Media-Kanälen und in der HVV-App auf dem Laufenden zu halten.

Erstmeldung um 7.13 Uhr, aktualisiert um 10.55 Uhr.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

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