DJane gründet modernen "Morning Club": "Keine Lust mehr, meine Nächte zu opfern"
Hamburg - "Sunrise Society" - so nennt sich der moderne "Morning Club" von Larissa Siewert, genannt Lari, aus Hamburg. Das Konzept verbindet zunächst Konträres: Tanzen zu House Music trifft auf Atemübungen. Das erste Event findet am Mittwoch statt. TAG24 hat mit der Gründerin gesprochen.
Siewert arbeitet als Systemischer Coach, Breathwork-Teacher und DJane. Und gerade wegen dieser unterschiedlichen Interessen sei ihr die Idee zu ihrer Event-Reihe gekommen.
"Ich liebe es, wie Musik Leichtigkeit und Verbindung schafft. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich keine Lust mehr hatte, dafür meine Nächte und den nächsten Tag zu opfern", erklärte die Gründerin gegenüber TAG24.
Sie habe sich gefragt: "Warum gibt es eigentlich so viele Konzepte für Abend- und Nachtleben, aber kaum Räume, die uns morgens schon mit Energie, Fokus und einem guten Gefühl in den (Arbeits-)Tag starten lassen?"
Und genau das solle "Sunrise Society" verbinden. Neben House Music und Leichtigkeit, solle auch Raum geschaffen werden für Stille, Tiefe, Atemübungen - und das vor allem in einem angenehmen Miteinander ohne Leistungsdruck und ohne spirituelles Dogma, so Siewert.
Angedacht sei ein moderner "Morning Club" für Menschen, die morgens nach dem Aufstehen eben nicht direkt funktionieren, "sondern erst mal bei sich selbst und miteinander ankommen wollen."
Gründerin will ihre Idee langfristig etablieren
Im besten Fall ergebe sich aus ihrer Idee langfristig eine neue Art von Morgenkultur, sagte die Hamburgerin.
Als nächsten Schritt würde sie das Konzept auch in Unternehmen und modernen Teams vorstellen wollen, um einen Gegenpol zu "Autopilot, Stress und ständigem Direkt-Onlinesein" zu schaffen.
Am Mittwoch findet der erste Termin statt. Das Event startet um 7 Uhr im "rosa" in Altona. Die Gäste erwartet geführte Atemübungen, ein Getränk und gesunde Snacks.
Ab 7.20 Uhr kann getanzt werden. Bis 9.30 Uhr legt ein DJ auf.
Tickets für den ersten Termin von Siewerts "Morning Club" müssen vorab online gekauft werden. Karten gibt es ab 10 Euro.
Titelfoto: Screenshot Instagram/lari.motion