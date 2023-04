"Eine Stadt sieht einen Film": Kultfilm "Bandits" mit Star-Gästen

Hamburg - Unter dem Motto "Eine Stadt sieht einen Film" wird seit 2016 in den Hamburger Arthousekinos an einem Tag im Jahr ein Film mit besonderem Bezug zur Stadt Hamburg gezeigt. Am 16. April ist es wieder so weit: In 17 Programmkinos läuft dann der 1997er Publikumserfolg "Bandits". Auch das Filmteam wird vor Ort sein.