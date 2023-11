ESC-Siegerin Loreen in Deutschland: Auf einmal wurde es ganz still!

Nach ihrem Support, der kanadischen Singer-Songwritern Olivia Lunny (24, "Think of Me"), erschien Loreen dann pünktlich um 20 Uhr vor der Windmaschine im Scheinwerferlicht ...

Die Sängerin Loreen gewann den "ESC" in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. © Martin Meissner/AP/dpa

Mit dramatischen Gesten, viel Bühnennebel, einer starken Lichtshow, Hall, Bass und einer Power-Stimme stellte Loreen von Anfang an unter Beweis: Sie ist für den großen Auftritt geschaffen – auch wenn sich dieser auf der Bühne im Docks immer mal wieder verlor.

Denn die Erwartungshaltung bei den Zuschauern war klar: Während sich die Reihen ziemlich standhaft durch den ersten Teil des Abends schunkelten, wurden bei "Euphoria" dann plötzlich die Smartphones gezückt. Und "Tattoo" holte dann auch die letzten aus der Reserve – endlich wurde ESC-gemäß getanzt und gefeiert.

Anschließend wurde es dann aber noch einmal ganz still: Denn Loreen hielt inne, um sich mit persönlichen Worten bei ihren Fans zu bedanken: "Ich habe so viele Jahre gekämpft, um hier zu sein", erklärte sie sichtlich gerührt. Man sage zwar, Blut sei dicker als Wasser, so die Sängerin weiter. Doch sie habe in ihrem Leben niemals so viel Liebe erfahren wie jetzt - hier auf einer Bühne, umringt von ihren Fans. Ihren Song "Is It Love" stimmte sie als Zugabe ein zweites Mal an.

Eine Frage, die sich angesichts der vielen Herzchen-Gesten, die der Sängerin anschließend entgegen gereckt wurden, ganz von selbst beantwortete.