"Heute wird Vernichtung": Promis und Ärzte erspielen Rekordsumme bei "Kicken mit Herz"

Hamburg - Zum offiziell 15. Mal sind Ärzte und Promis am heutigen Sonntag im Stadion Hoheluft zum Benefiz-Fußballspiel " Kicken mit Herz " angetreten. Insgesamt 212.000 Euro konnten für die Kinder-Herz-Medizin gesammelt werden - eine erneute Rekordsumme.

Choreograf und Model Jorge Gonzales (57) trat wie immer in High Heels an, die im Anschluss an die Partie für den guten Zweck versteigert werden. © Alice Nägle/TAG24

"Heute wird Vernichtung, heute wird's brutal", so die Kampfansage von Allstars-Torwart Tim Mälzer (53) vor dem Spiel im Gespräch mit TAG24.

Zweistellig hat der TV-Koch von seiner Mannschaft erwartet - womit er in diesem Jahr allerdings nicht recht hatte.

Bereits in den ersten 15 Minuten der Begegnung lagen die Placebo Kickers 3:0 in Führung. Zur Pause vergaben sie dieses Ergebnis zwar, holten sich ihre Führung in Halbzeit zwei aber schnell zurück.

Auch Musiker Axel Bosse (44) freut sich vorab schon, dass "wir die Ärzte heute fertig machen werden - so wie jedes Jahr".

Doch es kam anders. Mit dem Schlusspfiff geschah das, womit wahrscheinlich wenige vorab gerechnet hatten. Der 9:5-Sieg ging 2024 tatsächlich nach drei Duellen wieder an die Ärzte und das medizinische Personal des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE).

Selbst Mälzer als Torwart konnte dem Ball teilweise nur noch vom Boden aus hinterhersehen, als dieser immer wieder ins Tor flog. "Dieses Mal spielen sie richtig geil", musste selbst der Koch die Placebos loben.

Ex-Profifußballer Holger "Stani" Stanislawski (54) war zwar trotz Niederlage mit seiner eigenen Leistung zufrieden, musste dennoch zugeben: "Die Ärzte waren richtig gut vorbereitet. Sie waren die bessere Mannschaft, viel strukturierter. Wir waren so ein bisschen wie ein wilder Haufen", so die Spielanalyse des Experten im TAG24-Gespräch nach der Partie.

Und sogar Initiator und Kinderkardiologe Prof. Dr. Thomas (Tom) Mir (57), den Mälzer im vergangenen Jahr noch als "fußballerischen Kartoffelbrei" bezeichnete, traf zweimal mit dem Leder ins Netz. Gut, für den Spendengeldbeutel der Kinder-Herz-Medizin.