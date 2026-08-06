Premiere mit Überraschungen: Elvis geht auf Tuchfühlung und bringt Fan zum Schreien

Hamburg - Der "King of Rock 'n' Roll" ist zurück auf der Bühne! Na ja, so halb. Musiker und Entertainer Grahame Patrick Doyle steht seit Mittwochabend im St. Pauli Theater auf der Bühne, performte als Elvis-Double viele bekannte Songs und ging vor allem auf Tuchfühlung mit dem Publikum.

Graham Patrick Doyle tritt als Elvis Presley im St. Pauli Theater in Hamburg auf. © Estrel

Von "Jailhouse Rock" über "Viva Las Vegas" bis hin zu "I can’t help falling in love with you" brachte der Künstler bei der Premiere am Mittwochabend diverse Emotionen in den Saal des St. Pauli Theaters an der Reeperbahn.

Doch für die größte Euphorie sorgte das Elvis-Double, als es den Kontakt mit seinem an diesem Abend sicherlich größten Fan suchte.

Sie saß in der ersten Reihe. Mitte 20, schätzungsweise. Gekleidet in ein gepunktetes Rockabilly-Kleid mit Unterrock - passender hätte es kaum sein können.

Auch Doyle war die junge Frau aufgefallen, die von Anfang an zu den Songs ihres Idols mehr als mitwippte.

Er forderte sie auf, vor an die Bühne zu kommen, nahm ihre Hand und schenkte ihr seinen goldenen Schal. Schon diese Geste reichte aus, um der Gästin ein sehr lautes "Oh, mein Gott" zu entlocken, das sie so euphorisch ins Mikrofon brüllte, dass man hätte meinen können, der originale Elvis höchstselbst habe sich soeben vor ihr hingekniet.

Und dabei sollte es nicht bleiben. Die Freude sprang über auf den Künstler, der es sich nicht nehmen ließ, ihr noch zwei Schmatzer auf die rechte sowie linke Wange zu drücken. Seinen Höhepunkt fand das Spektakel dann tatsächlich in einem Kuss auf den Mund - zur Freude des gesamten Saals. Ein für sein "Fangirl" sicherlich mehr als gelungener Abend.