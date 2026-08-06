Premiere mit Überraschungen: Elvis geht auf Tuchfühlung und bringt Fan zum Schreien
Hamburg - Der "King of Rock 'n' Roll" ist zurück auf der Bühne! Na ja, so halb. Musiker und Entertainer Grahame Patrick Doyle steht seit Mittwochabend im St. Pauli Theater auf der Bühne, performte als Elvis-Double viele bekannte Songs und ging vor allem auf Tuchfühlung mit dem Publikum.
Von "Jailhouse Rock" über "Viva Las Vegas" bis hin zu "I can’t help falling in love with you" brachte der Künstler bei der Premiere am Mittwochabend diverse Emotionen in den Saal des St. Pauli Theaters an der Reeperbahn.
Doch für die größte Euphorie sorgte das Elvis-Double, als es den Kontakt mit seinem an diesem Abend sicherlich größten Fan suchte.
Sie saß in der ersten Reihe. Mitte 20, schätzungsweise. Gekleidet in ein gepunktetes Rockabilly-Kleid mit Unterrock - passender hätte es kaum sein können.
Auch Doyle war die junge Frau aufgefallen, die von Anfang an zu den Songs ihres Idols mehr als mitwippte.
Er forderte sie auf, vor an die Bühne zu kommen, nahm ihre Hand und schenkte ihr seinen goldenen Schal. Schon diese Geste reichte aus, um der Gästin ein sehr lautes "Oh, mein Gott" zu entlocken, das sie so euphorisch ins Mikrofon brüllte, dass man hätte meinen können, der originale Elvis höchstselbst habe sich soeben vor ihr hingekniet.
Und dabei sollte es nicht bleiben. Die Freude sprang über auf den Künstler, der es sich nicht nehmen ließ, ihr noch zwei Schmatzer auf die rechte sowie linke Wange zu drücken. Seinen Höhepunkt fand das Spektakel dann tatsächlich in einem Kuss auf den Mund - zur Freude des gesamten Saals. Ein für sein "Fangirl" sicherlich mehr als gelungener Abend.
Mini-Musical: "Elvis Show" führt Zuschauer chronologisch durch das Leben des Musikers
Doch auch für das restliche Publikum schien diese Premiere geglückt. Den Darsteller ihres musikalischen Idols verabschiedeten sie schließlich mit tosendem Applaus und Standing Ovations.
Überraschend: Die "Elvis Show", die nun seit dem 5. August zurück in der Hansestadt gastiert, kommt wie ein Mini-Musical daher. So steht auf den Drums des Schlagzeugers auch dick geschrieben: "Elvis - Das Musical."
Dabei arbeiten die Produzenten weniger mit Effekten - dafür mit viel Humor. Daniel Neumann-Schwarz führt die Zuschauer als Colonel Parker - dem damaligen Musikmanager des "King of Rock 'n' Roll" - chronologisch durch das Leben von Elvis Presley. Die Gags sind dabei sogar ein wenig auf die Hansestadt zugeschnitten.
Während die erste Halbzeit des Stücks viel durch Erzählungen geprägt ist, besteht die zweite Hälfte fast ausschließlich aus einem einzigen, großen Rockabilly-Konzert. Ein weiteres Highlight des Abends: die Kombination mit dem "The Stamps Quartett". Mit Ed Enoch (80) steht eine lebende Legende auf der Bühne des St. Pauli Theaters. Der Musiker trat damals mit Elvis Presley auf den Bühnen dieser Welt auf und produzierte Songs mit ihm.
Bereits Ende Juni erklärte Doyle gegenüber TAG24, dass er sich dadurch wünsche, dass das Publikum die Authentizität in seiner Show zu spüren bekommt. "Ed hat mit Elvis gespielt. Das ist einfach das Gefühl und der Sound, den Elvis für seine Show wollte. Deshalb hat er das Quartett damals auch eingeladen", sagte der Entertainer im Vorfeld.
Das Stück ist noch bis zum 13. September in dem Theater an der Reeperbahn zu sehen. Tickets gibt es ab 39,50 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: estrel, Alice Nägle/TAG24