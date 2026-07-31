Nur noch 100 Shows: Dieses Erfolgs-Musical verlässt Deutschland

Hamburg - Der Countdown läuft: Nur noch 100 Shows des Disney-Musicals " TARZAN " werden in Hamburg zu sehen sein. Am 25. Oktober endet die Spielzeit im Stage Theater Neue Flora und damit auch in ganz Deutschland.

Alexander Klaws (42, r.) kehrt für das Finale noch mal als Tarzan auf die Bühne zurück. © Johan Persson

Nach fast zwei Jahrzehnten und mehr als 5000 Vorstellungen in Hamburg, Stuttgart und Oberhausen endet eine Ära.

2008 feierte das Musical in der Hansestadt seine Deutschlandpremiere. Mit der Musik von Phil Collins (75), spektakulärer Akrobatik und der 360-Grad-Inszenierung begeisterte die Produktion seitdem mehr als fünf Millionen Zuschauer.

Ein kleines Abschiedsgeschenk schüttelt Stage Entertainment aber noch aus dem Ärmel.

Zum Finale kehrt Alexander Klaws (42) noch einmal als Tarzan auf die Bühne zurück. Der Musicalstar übernimmt erneut die Hauptrolle an vier Samstagen im September und Oktober.

In dieser Spielzeit stand er zudem erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Lenny auf der Bühne, der den jungen Tarzan spielte.

"Tarzan war für mich eine absolut lebensverändernde Erfahrung, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne. Dieses Jahr zurückzukehren und dann auch noch gemeinsam mit meinem Sohn Lenny die Bühne zu teilen - das sind unvergessliche Momente", so der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar".

Auch gegenüber TAG24 gab der 42-Jährige zu: "Der Erfolg mit Tarzan verfolgt mich mein Leben lang" - aus positiver Sicht natürlich, wie er ergänzte.