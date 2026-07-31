Nur noch 100 Shows: Dieses Erfolgs-Musical verlässt Deutschland
Hamburg - Der Countdown läuft: Nur noch 100 Shows des Disney-Musicals "TARZAN" werden in Hamburg zu sehen sein. Am 25. Oktober endet die Spielzeit im Stage Theater Neue Flora und damit auch in ganz Deutschland.
Nach fast zwei Jahrzehnten und mehr als 5000 Vorstellungen in Hamburg, Stuttgart und Oberhausen endet eine Ära.
2008 feierte das Musical in der Hansestadt seine Deutschlandpremiere. Mit der Musik von Phil Collins (75), spektakulärer Akrobatik und der 360-Grad-Inszenierung begeisterte die Produktion seitdem mehr als fünf Millionen Zuschauer.
Ein kleines Abschiedsgeschenk schüttelt Stage Entertainment aber noch aus dem Ärmel.
Zum Finale kehrt Alexander Klaws (42) noch einmal als Tarzan auf die Bühne zurück. Der Musicalstar übernimmt erneut die Hauptrolle an vier Samstagen im September und Oktober.
In dieser Spielzeit stand er zudem erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Lenny auf der Bühne, der den jungen Tarzan spielte.
"Tarzan war für mich eine absolut lebensverändernde Erfahrung, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne. Dieses Jahr zurückzukehren und dann auch noch gemeinsam mit meinem Sohn Lenny die Bühne zu teilen - das sind unvergessliche Momente", so der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar".
Auch gegenüber TAG24 gab der 42-Jährige zu: "Der Erfolg mit Tarzan verfolgt mich mein Leben lang" - aus positiver Sicht natürlich, wie er ergänzte.
"TARZAN" begeisterte zahlreiche Prominente
Auch für Schauspieler Richy Müller (70) endet das Engagement bei der Produktion. Der Darsteller des Wildjägers Clayton spielt seine letzten beiden Vorstellungen am Freitag (31. Juli) und Samstag (1. August).
"Mit dem Ende dieser außergewöhnlichen Produktion geht für mich eines der schönsten und prägendsten Kapitel meiner langen Schauspielkarriere zu Ende", schwelgt Müller jetzt schon in Erinnerungen.
Auch viele Promis outeten sich in den vergangenen Jahren als große Fans der Musical-Produktion. Darunter erklärte "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson (44) einst am TAG24-Mikrofon: Mit Alexander Klaws in der Hauptrolle sei "TARZAN" sogar ihr Lieblingsmusical.
Weitere VIP-Gäste wie Philipp Boy (39), der die bekannte Tarzan-Liane selbst ausprobierte, sowie Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (37), die einen Blick hinter die Kulissen der Produktion werfen durfte, schwärmten außerdem vom erfolgreichen Stück.
Nach der letzten Vorstellung am 25. Oktober übernimmt ab Dezember "Der Teufel trägt Prada - Das Musical" mit Florence Kasumba (49) in der Rolle der Miranda Priestly das Stage Theater Neue Flora.
Titelfoto: Johan Persson