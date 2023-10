Marc Terenzi und Verena Kerth: Skandal-Paar heiratet heimlich in Las Vegas

Nach der Verlobung Anfang 2023 gab es jetzt offenbar die Trauung in Las Vegas. © Screenshot/Instagram/marc_terenzi (Bildmontage)

Abseits des ganz großen Trubels in Deutschland haben Marc und Verena sich nun anscheinend vor der Little White Chapel in der Wüste Nevadas das Ja-Wort gegeben. Das lassen zumindest die neuesten Fotos des Paares vermuten, die beide am Samstag auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlicht hatten.

So hatten sie sich in ihren Storys nicht nur als Brautpaar vor der besagten Kapelle in Szene gesetzt, sondern auch Fotos eines exklusiven Dinners - mutmaßlich dem Hochzeitsmenü - geteilt.

Terenzi hatte seiner Liebsten nach ihrem Exit aus dem Dschungelcamp 2023 am australischen Strand den Antrag gemacht.

Nachdem sie sich auf Instagram bislang nicht weiter zur Traumhochzeit äußerten, bestätigten die frisch Angetrauten ihr Eheglück dann gegenüber der "Münchner Abendzeitung". Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert", so Marc Terenzi.