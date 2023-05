Randvolle Kinosäle und Einlassstopp: Das war los am EMOTION Women's Day

Hamburg – Während am heutigen Dienstag Tausende Besucher die OMR in Hamburg stürmen, tummelten sich bereits am Montag 1500 Gäste auf einer anderen Konferenz im Cinemaxx am Dammtor. Größtenteils Frauen lauschten diversen Vorträgen und Interviews von bekannten Persönlichkeiten beim diesjährigen EMOTION Women's Day . TAG24 war auch selbst vor Ort.

Mit den Worten: "Wir sind die Lösung. Unsere Zeit ist jetzt. Wir von EMOTION wollen Euch heute positiv aufladen und empowern", übergab die Chefredakteurin die Worte an ihre Mitorganisatorin Sabine Richter von der Kommunikationsagentur FAKTOR 3, die die Besucher mit dem Satz: "Netzwerk-Events mit Frauen haben einfach eine andere Dynamik. Wir freuen uns!" in den Tag entließ.

Eine weitere Barriere sei außerdem das mangelnde Selbstvertrauen, das Frauen, trotz gleicher fachlicher Qualifikationen, immer noch verspürten. Das wolle man vor allem mit diesem Event ändern, so "Kasia" Mol-Wolf.

Über 800 Akademiker wurden in der Studie zu Frauen und Karriere und wieso diese beiden Aspekte vielleicht immer noch nicht richtig zusammen gehen, befragt.

Wenn die Teilnehmer sich nicht in Masterclasses befanden, trafen sie sich an den verschiedenen Ständen der Partner des Events zum Austausch. © Alice Nägle/TAG24

Der erste Vortrag auf der Hauptbühne kam von der britischen Comedian Viv Groskop (49), die mit ihren Deutschkenntnissen und ihrem Abschlusssatz: "Unsicherheit und Selbstzweifel sind für die Fußgängerzone", das gesamte Publikum mitriss.

Ihre Message: Man müsse nicht von jedem gemocht werden und vor allem solle nicht so viel in einen einzigen Moment investiert werden. Es gäbe so viele Möglichkeiten im Leben, da müsse nicht alles perfekt laufen.

Danach verstreuten sich die 1500 Teilnehmer im ganzen Kinogebäude. In drei verschiedenen Sälen konnte den ganzen Tag in Interviews, Panels und Masterclasses Wissenswertes und Inspirierendes mitgenommen werden. Allerdings schien es, als sei die Teilnehmerzahl bei der Planung der Veranstaltungen in den kleinen Kinosälen nicht richtig bedacht worden.

So kam es regelmäßig zu Einlassstopps bei Vorträgen im Untergeschoss. Manche Besucher konnten wohl zwei bis drei Beiträge nicht wahrnehmen, da in den Räumen kein Platz mehr war.