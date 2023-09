Was geht in Hamburg? Das sind unserer Tipps für Euer Wochenende!

Ein recht sonniges Wochenende steht bevor. Aber Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? TAG24 hat Tipps für Euer Wochenende in Hamburg parat.

Von Mila Martinez

Hamburg - Ein recht sonniges Wochenende mit angenehmen spätsommerlichen Temperaturen steht bevor. Aber Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? TAG24 hat Tipps für Euer Wochenende in Hamburg zusammengestellt.

Ratsherrn Hoffestival

Freitag und Samstag startet das Ratsherrn Hoffestival in den Schanzenhöfen der Ratsherrn Brauerei. © RatsherrnBauereiGmbH Das etwas andere Festival startet am Freitag und Samstag in den Schanzenhöfen der Ratsherrn Brauerei in der Lagerstraße 30a. Freut Euch an beiden Tagen auf frisch gezapftes Bier und leckeres Essen. Das Rahmenprogramm hält außerdem kreative Workshops, Livemusik, DJs, Tätowierer und vieles mehr bereit!

Am Freitag startet das Festival ab 16 Uhr und endet um Mitternacht. Am Samstag könnt Ihr bereits ab 12 Uhr ein leckeres Blondes genießen. Der Eintritt ist frei. Auf Instagram halten Euch die Veranstalter auf dem Laufenden. Hamburg Kultur & Leute Cruise Days in alter Größe zurück im Hamburger Hafen Wer ist am Start?

"Knotenpunkt"-Ausstellung in Affenfaust Galerie

Auch Werke des Hamburger Künstlers 1010 werden im Rahmen der "Knotenpunkt"-Ausstellung in der Affenfaust präsentiert. © Christian Charisius/dpa Am heutigen Freitag eröffnet in der Affenfaust Galerie die "Knotenpunkt"-Ausstellung. Kunstinteressierte finden hier Urban- und Contemporary Art auf mehr als 1000 Quadratmetern Fläche. Die Galerie stellt Werke von unterschiedlichen, internationalen Künstlern aus, darunter unter anderem der Hamburger 1010, 1UP, André Schulze und Annette Meincke-Nagy sowie viele weitere. Hamburg Kultur & Leute Deshalb lehnte Tim Fischer seine Rolle für "Cabaret" immer wieder ab Zum Start findet ab 19 Uhr außerdem eine Vernissage mit Live-Performance des Künstlers Rutger De Vries statt. Die Öffnungszeiten der Vernissage am 15. September sind zwischen 19 und 23 Uhr. Die Ausstellung generell ist immer zwischen

12 und 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos zu Programm und Künstlern gibts hier. Nicht verpassen, würden wir sagen, oder?

"Open Mouth Food Festival" in und um die Hansestadt

Das "Open Mouth Food Festival" findet dezentral statt. Die Standorte der Teilnehmenden verteilen sich in und um Hamburg. © Hamburg Marketing Lust auf Snacks, Getränke und Lokalität? Dann ab zum erstmalig in Hamburg stattfindenden "Open Mouth Food Festival". Am gestrigen Donnerstag startete das Fest und wird noch bis zum 18. September andauern. Das heißt, auch Freitag, Samstag und Sonntag könnt Ihr Euch durch das Angebot von lokalen Gastronomen, Erzeugern oder Produzenten schlemmen. Mehr als 60 Restaurants machen mit. Dazu kommen eine Vielanzahl an Höfen, Bars, Manufakturen, Brauereien und Hotels. Das Festival ist dezentral, bedeutet, es findet nicht an einem Ort in Hamburg statt, sondern verteilt querbeet durch die Hansestadt und das Umland. Wenn Ihr vorab wissen möchtet, welche Stationen Ihr ansteuern wollt, schaut auf www.openmouth.hamburg oder auf Instagram vorbei.

Pizza-Gönnung und Aperol-Spritz für wenig Geld

Im Rahmen der "True Italien Pizza Week" könnt Ihr Euch leckere Pizza und Aperol-Spritz für nur 15 Euro gönnen. © gioiak2/123rf Bis einschließlich 20. September läuft sie noch in über 20 Städten, die "True Italien Pizza Week". Auch in Hamburg bekommt ihr bei ausgewählten italienischen Restaurants in der ganzen Stadt eine leckere Pizza und einen kühlen Aperol-Spritz (oder die alkoholfreie Version davon) für nur 15 Euro. In der Hansestadt machen 28 Restaurants bei der Aktion mit. Also, nichts wie los und einen entspannten Abend in der Hamburger Innenstadt, der Hafencity oder Winterhude verbringen und italienische Köstlichkeiten für wenig Geld genießen. Welche Filialen dabei sind, könnt Ihr auf der Webseite der "True Italien Pizza Week" oder auf Instagram auschecken.

Open-Air-Kino mitten in der Innenstadt

Für das Binnenalster Filmfest wird am Wochenende eine schwimmende Leinwand vor der Fontäne aufgebaut. © Marcus Brandt/dpa Auf einer schwimmenden Leinwand werden beim "Binnenalster Filmfest" ab dem 14. bis einschließlich 17. September verschiedene Filme gezeigt. Besucherinnen und Besucher können sich die ausgewählten Musik- und Tanzfilme vom Steg des Jungfernstiegs aus ansehen. Insgesamt werden neben "La La Land" am Freitag, am Samstag die Live-Übertragung der Spielzeiteröffnung der Staatsoper Hamburg auf der großen Leinwand gezeigt. Interessierte können Modes P. Mussorgskys Oper "Boris Godunow" lauschen. Am Sonntagabend läuft zum Abschluss der Klassiker "The Rocky Horror Picture Show". Alle Programmpunkte beginnen um 20.15 Uhr und der Eintritt ist kostenfrei.

BRAVO Hits Party im DOCKs