"Zwei zu Eins": Kinobesucher werden mit Koffern voller Geld überrascht

Die Filmkomödie "Zwei zu Eins" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle wurde am Freitag zum ersten Mal in Hamburg gezeigt. Am Ende gab es eine Überraschung.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Nach ihrer Weltpremiere auf dem diesjährigen Filmfest in München wurde die Filmkomödie "Zwei zu Eins" mit Sandra Hüller (46, "Anatomie eines Falls") am Freitag zum ersten Mal in Hamburg gezeigt. Am Donnerstag kommt der Film bundesweit in die Kinos.

Die Regisseurin Natja Brunckhorst (57) stellte am Freitag ihren neuen Film "Zwei zu Eins" in den Hamburger Zeise Kinos vor. © TAG24 Während Zuschauende ihre Getränke bei der Premiere in Dresden sogar ganz nostalgisch mit DDR-Mark bezahlen konnten, wanderten an der Kasse in den Zeise Kinos lediglich Euros über den Tisch. Dennoch stand auch dieser Abend ganz im Zeichen der Ost-Mark und endete schließlich mit einer knisternden Überraschung. Von den sonnenbeschienen Straßen in Ottensen aus ging es für das Publikum zurück in den Sommer 1990: Maren (Sandra Hüller, 46), Robert (Max Riemelt, 40) und Volker (Ronald Zehrfeld, 47) kennen und lieben sich seit ihrer Kindheit. Sie erfahren zufällig von einem alten Schacht in Halberstadt, in dem die wertlos gewordenen Millionen der DDR eingelagert wurden. Die drei schmuggeln säckeweise Geld heraus und entwickeln mit ihren Nachbarn ein System, um die DDR-Mark doch noch gegen Waren und Westmark einzutauschen. Hamburg Kultur & Leute Chippendale-Tänzer verrät: So wählt er sich Frauen aus dem Publikum aus "So schön. Ein volles Kino, ich liebe es!", freute sich Natja Brunckhorst im Anschluss an den Premierenapplaus. Vor rund sechs Jahren hatte sie die Idee zum Film entwickelt, nachdem sie in einem Buch davon erfahren hatte, dass das gesamte Papiergeld der DDR in einen Stollen eingelagert wurde. "Ich habe sofort gedacht: Das ist Kino!"

"Zwei zu Eins" kommt am 25. Juli bundesweit in die Kinos

Maren (Sandra Hüller, 46), Volker (Ronald Zehrfeld, 47) und Robert (Max Riemelt, 40) sitzen auf einem Haufen Ost-Mark. © X Verleih AG/Peter Hartwig

Regisseurin Natja Brunckhorst kündigte zum Schluss noch eine Überraschung an