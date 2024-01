15 Fußballfelder Wald sollen für Autobahn & Häuser weg: "Unverantwortlich!"

Der Naturschutzbund (NABU) Hamburg hat 20.000 Unterschriften gegen die Abholzung des "Wilden Waldes" gesammelt.

Von Alice Nägle

Hamburg - Acht Hektar Wald sollen mitten in der Hansestadt für ein Neubaugebiet weichen. Der Naturschutzbund (NABU) Hamburg hält dagegen und hat 20.000 Unterschriften gegen die Abholzung des "Wilden Waldes" gesammelt. Am Donnerstag wurden die Stimmen symbolisch an den Senat übergeben.

Der Naturschutzbund (NABU) Hamburg hat sich am Donnerstag mit über 20.000 Unterschriften vor dem Rathaus gegen die Abholzung des "Wilden Waldes" im Stadtteil Wilhelmsburg eingesetzt. © Alice Nägle/TAG24 "Wir haben einen dramatischen Verlust von Biodiversität und von Flächen, die Kohlenstoff speichern, hier in Hamburg, wie Moore, Wälder und Feuchtwiesen", erklärte Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg, bei dem Treffen am heutigen Donnerstag vor dem Hamburger Rathaus gegenüber unserer TAG24-Reporterin. "Bei diesem Projekt haben wir eine Fläche von acht Hektar, die verloren geht. Dann haben wir den Ausbau der A1, bei dem sieben Hektar verloren gehen (das entspricht 15 Fußballfeldern, Anm. d. Red.), plus 40 Hektar Moorfläche für den Ausbau der A26 Ost. Da muss man einfach aufpassen, dass das nicht in die komplett falsche Richtung geht", ergänzte der Naturschützer und machte klar, dass solche Vorhaben in Zeiten der Klima- und Naturkrise "unverantwortlich und unzeitgemäß" seien. Die rot-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich festgehalten, bis 2025 in jedem Bezirk mindestens eine neue Waldfläche entstehen zu lassen. Nun fänden sich dafür offenbar aber nirgendwo geeignete Flächen. Stattdessen würden grüne Rückzugsorte für Mensch und Natur nach und nach abgeholzt. "Absurd" findet das der NABU Hamburg hinsichtlich umsichtiger und nachhaltiger Stadtentwicklungspolitik.

Für den Ausbau der A26 sollen 40 Hektar Moorfläche weichen:

20.000 Unterschriften, um "unverantwortliche" Planung zu stoppen