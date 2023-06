"Danke, Herr Brotzeit!": Hamburger Senioren von Uschi-Glas-Projekt geehrt

Hamburg - " brotZeit. e. V. " ist ein deutschlandweiter Verein mit dem Konzept, Grundschulkindern noch vor Unterrichtsbeginn ein gesundes, ausgewogenes und kostenloses Frühstück zu bieten. 2009 wurde "brotZeit." von Schauspielerin Uschi Glas (79) ins Leben gerufen. Seither wird der Verein von ehrenamtlichen Senioren unterstützt. Am vergangenen Dienstag fand nun ein Dankesabend für alle freiwilligen Helfer aus Hamburg statt.

"brotZeit."-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Engler (l.), Bildungssenator Ties Rabe (M.) und Projektleiterin Hamburg Ester Marquard bedankten sich mit einem kleinen Rahmenprogramm und leckerem Essen bei den 230 helfenden "brotZeit."-Senioren. © brotZeit. e.V.

Mit dem Abendprogramm inklusive leckerem Essensbuffet im Historischen Speicherboden in der Hamburger Speicherstadt wurde 230 ehrenamtlichen "brotZeit.-Senioren" für ihr Engagement gedankt.

Dabei richteten Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (62, SPD) und "brotZeit."-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Engler warme Worte an die Helfer, die teils schon jahrelang an Grundschulen dafür sorgen, dass Kinder ein abwechslungsreiches und gesundes Frühstück erhalten.

Dank Uschi Glas (79) gibt es "brotZeit." seit 2009. Die Schauspielerin hatte es damals enorm schockiert, dass Kinder hungrig und ohne eine erste Mahlzeit in die Schule kommen müssen. Gemeinsam mit dem Lebensmittel-Discounter Lidl sorgte sie dann dafür, dass an Münchner Grundschulen ein kostenloses Frühstück an die Kinder verteilt werden konnte.

In der Hansestadt können sich Schulkinder seit 2014 auf dieses erste wichtige Essen am Tag freuen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 241.366 Frühstücke vorbereitet worden. Etwa 1483 Kinder aus derzeit 34 Hamburger Schulen konnten das Angebot des "brotZeit. e. V." wahrnehmen.

Mit der Eröffnungsrede von Bildungssenator Ties Rabe startete das Programm des Dankesabends: "Ich bin sehr dankbar, dass es solche Projekte wie 'brotZeit.' gibt, die anstiften zum Mitmachen. Wir waren auch deshalb das erste Bundesland, das gesagt hat: 'Klar, wir sind dabei!'. Das hilft unserer Bildung. Das hilft dem Wohlfühlen der Kinder. Und das besondere an dem Projekt ist, dass es gelingt, so viele engagierte Menschen zu finden. Ich darf deshalb besonders meinen Dank an Sie (die Senioren) richten, weil uns alle die gleiche Auffassung verbindet, unseren Kindern, die unsere Zukunft sind, etwas Gutes zu tun. Sie können mit Ihrem Einsatz großes bewegen. Sie haben sich definitiv den herzlichsten Dank von mir, Herrn Engler und Uschi Glas mehr als verdient. Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit!"

Die Schauspielerin selbst war am Dankesabend leider nicht vor Ort. Dennoch erhielten alle Senioren für ihre treuen helfenden Hände einen gemeinsamen Abend mit Rahmenprogramm und leckerem Essen. Mehrere "brotZeit."-Senioren wurde außerdem für fünf oder zehn Jahre ehrenamtliches Engagement im Verein geehrt.