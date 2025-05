Ferienansturm am Flughafen erwartet: Diese Tipps sparen Zeit und Nerven

Hamburg - Vom 25. bis 30. Mai sind Maiferien in Hamburg . Für viele Urlaubswillige die perfekte Reisezeit. Die Abenteuerlust macht sich deshalb auch am Flughafen bemerkbar.

Doch was tun, wenn besonders hohes Reiseaufkommen erwartet wird? "Grundsätzlich empfehlen wir immer beim Ferienstart und auch an Feiertagen, wenn viel los ist, dass Passagiere schon rund zwei Stunden vorher da sein sollten", erklärt Niemeyer.

Besonders beliebte Reiseziele für die Maiferien sind Spanien, Mallorca sowie Griechenland und Türkei. "Also wirklich die klassischen Mittelmeerziele", so die Sprecherin weiter.

Wie so oft hängt das Reiseaufkommen stark von verschiedenen Faktoren ab - sei es Ferienstart oder viele Geschäftsreisen. Doch die Prognose ist eindeutig: Vor allem Freitag und Sonntag wird's richtig voll.

"In den Maiferien rechnen wir mit rund 160.000 abfliegenden Gästen", erklärt Janet Niemeyer, Pressesprecherin des Hamburger Flughafens, gegenüber TAG24. Ankommende Passagiere sind da noch nicht miteingerechnet. Bedeutet: Rund 310.000 Reisende werden in der Woche insgesamt erwartet.

Mit ein paar Tricks geht es am Flughafen an Tagen mit hohem Reiseaufkommen schneller. © Christian Charisius/dpa

Vor allem aber für Familien bietet es sich an, den Vorabend-Check-in zu nutzen. Dabei können Gäste ihr Gepäck bereits am Abend vor Abflug aufgeben und haben es am Reisetag selbst mit den Kindern etwas entspannter. Welche Airlines das Konzept anbieten, findet Ihr auf der Website.



Weitere Empfehlungen sind Online-Check-in oder das Mitführen von nur wenig Handgepäck, damit es bei der Sicherheitskontrolle schneller geht. Außerdem empfiehlt es sich, ausfindig zu machen, ob Koffer eventuell auch an Gepäck-Automaten abgegeben werden können. Der Vorteil: kein langes Warten am Schalter.

Ein weiterer Tipp: Bis zu 72 Stunden vor Abflug gibt es die Möglichkeit, einen Zugang bei Slot&Fly zu buchen - eine Art Sonderspur zur Sicherheitskontrolle und damit ebenfalls verkürzte Wartezeit.

Der bisherige Jahresrekord an Besucherzahlen am Hamburger Flughafen wird jedoch erst eine Woche später zu Pfingsten erwartet. Auch dann können die Tipps zum schnellen Reisen helfen.