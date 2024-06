Digitalisierung beim Online Ummelden in Hamburg geht im Schneckentempo weiter

Hamburg - Auch Familien können sich in Hamburg jetzt digital ummelden. Die Funktion soll nach und nach bundesweit ausgerollt werden.

Der Gang zum Einwohnermeldeamt kann zumindest in Hamburg zum Ummelden der Vergangenheit angehören. (Archivbild) © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Der Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland ist hoch, schrittweise wird eingeführt, was in anderen Ländern längst Standard ist.

Bislang müssen Bürger innerhalb von zwei Wochen nach einem Umzug persönlich beim Amt erscheinen und ihre neue Adresse mitteilen. Ganz langsam ändert sich das. Im September 2022 hat Hamburg die Elektronische Wohnsitzanmeldung gestartet. Knapp zwei Jahre danach folgt jetzt die nächste Ausbaustufe, teilte der Senat am Dienstag mit.

"Ich freue mich, dass jetzt auch Familien in unterschiedlichsten Patchwork-Konstellationen von dem Angebot profitieren und eine Alternative zum Behördengang haben", sagte Christian Pfromm, Chief Digital Officer von Hamburg.

Das länderübergreifende Digitalisierungsprojekt wird schrittweise bundesweit verfügbar gemacht. Das dauert offenbar, denn derzeit ist es nur in einzelnen Städten und Kommunen in Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nutzbar.

Weitere sollen im Laufe des Jahres hinzukommen.