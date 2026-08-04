Eklat bei CSD in Hamburg? Security verweigert Menschen mit Pride-Flagge Zutritt zu Einkaufszentrum
Hamburg - Während am Samstag rund 300.000 Menschen beim CSD in Hamburg Haltung zeigten, ließ die Europa Passage am Jungfernstieg Menschen mit Regenbogenflagge nicht rein.
Der Vorfall ereignete sich an einem Seiteneingang zum Einkaufszentrum. Dort habe ein Sicherheitsmitarbeiter laut Spiegel Menschen vor dem Eintritt aufgefordert, Plakate und Flaggen wegzupacken.
Einige CSD-Besucher, die eine Abkürzung durch das Center nehmen wollten, seien gar wegen ihrer knappen Outfits abgewiesen worden.
Die Regelung der Europa Passage, die mit Sitz am Jungfernstieg im Zentrum der Veranstaltung liegt und auf dessen Dach Regenbogenflaggen wehen, sorgte für Unverständnis.
Die Hamburger Polizei wurde mehrfach zu Streitigkeiten an zwei Seiteneingängen gerufen. Security-Mitarbeiter sollen Menschen aufgefordert haben, Regenbogenflaggen einzurollen oder wegzupacken.
Gegenüber der Polizei hätten sich die Mitarbeiter auf das Hausrecht berufen.
"Bei dem geschilderten Vorfall hat es sich um Einzelfälle und offenbar um ein Missverständnis gehandelt: So haben in einigen Fällen Mitarbeiter des vom Center beauftragten Sicherheitsdienstes den Zutritt von Besuchern mit mitgeführten größeren Fahnen aus Sicherheitsgründen zunächst nicht zugelassen", heißt es in einem Statement des Centers.
41-Jähriger landet auf der Wache
Es habe jedoch keinerlei Anweisung des Centermanagements gegeben, dass Fahnen, Transparente oder dergleichen im Rahmen des CSD nicht mitgeführt oder in das Center mitgebracht werden dürfen.
Als der Centermanager von den Vorfällen erfahren habe, habe er reagiert und intern nochmals klargestellt, dass es kein Verbot für das Mitführen von Fahnen und dergleichen im Center gibt, heißt es in der Mitteilung.
Für einen 41-Jährigen endete der Protest gegen die missverständliche Regelung auf der Polizeiwache, wie der Spiegel berichtet. Nachdem man ihm den Zutritt verweigert hatte, fand er offensichtlich doch einen Weg in die Europa Passage.
Als Beamte eintrafen, habe der Mann angefangen zu filmen und Widerstand gegen die Maßnahmen geleistet. Mehrere Polizisten beförderten den schreienden und weinenden 41-Jährigen aus der Europa Passage, während die Hände in Handschellen auf dem Rücken steckten und die Knie über den Boden schrammten.
Das Landeskriminalamt ermittelt gegen den Mann.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa