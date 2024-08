Entwarnung im Stadtpark: Planschbecken pünktlich zur Hitzewelle doch wieder frei

Hamburg - An einem der heißesten Tage des Sommers müssen Familien nun doch nicht auf Erfrischung im Hamburger Stadtpark verzichten: Die Schreiben im großen Planschbecken sind weg. Zunächst hieß es, es müsse aus Sicherheitsgründen für einige Zeit geschlossen bleiben.

Wegen Glasscherben musste das Planschbecken im Hamburger Stadtpark gesperrt werden. Inzwischen kann man darin aber wieder planschen. (Archivfoto) © Markus Scholz/dpa

Schon zwei Tage nach dem Fund von Glasscherben im großen Planschbecken des Hamburger Stadtparkes können Familien dort nun doch wieder Abkühlung suchen.

"Das Planschbecken ist ab heute wieder nutzbar, der Wasserstand ist aktuell aber noch niedriger als üblich", sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Hamburg-Nord der Deutschen Presse-Agentur.

Das mehr als 3000 Quadratmeter große Becken werde zudem weiter befüllt. Insgesamt passen den Angaben zufolge rund 1000 Kubikmeter Wasser in das Planschbecken.

Am Sonntag waren größere Mengen an Glasscherben am Becken gefunden worden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Dienstag und Mittwoch bis zu 32 Grad in Hamburg voraus.