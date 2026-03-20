Familienunternehmen eröffnet neuen Fashion-Store in Hamburg: "Muss man fühlen"

Hamburg – Die Fashionmarke "RIANI" aus Schorndorf ( Baden-Württemberg ) hat erneut expandiert und in Hamburg einen weiteren Store in Deutschland eröffnet. Wie TAG24 bei der Eröffnung am Donnerstagabend erfuhr, wollen die beiden Leiterinnen des Unternehmens mit der neuen Adresse etwas Besonderes schaffen.

Das Mutter-Tochter-Gespann Martina Buckenmaier (l.) und Mona Buckenmaier leitet gemeinsam das Familienunternehmen "RIANI". © Alice Nägle/TAG24

Pinke und weiße Ballons schmückten den Eingang in der Hamburger Innenstadt zu Eröffnung des nun zweiten "RIANI"-Stores in der Hansestadt sowie des insgesamt sechsten in Deutschland.

Neben dem Standort im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) gibt es ab sofort auch eine zweistöckige Anlaufstelle unweit des Jungfernstiegs.

"Im AEZ sind wir seit Jahren sehr erfolgreich. Das hat uns ermutigt, in die City zu ziehen", sagte Martina Buckenmaier – CEO der deutschen Modemarke bei der offiziellen Eröffnung.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Mona Buckenmaier (COO) leitet sie das Unternehmen, das vor rund 60 Jahren von ihrem Mann, Jürgen Buckenmaier, gegründet wurde.

Die neue Anlaufstelle für Damenmode soll dabei die Philosophie des Unternehmens unterstreichen und ausdrücken: Mode ist mehr als Kleidung. "Es ist ein Lifestyle", so Mona Buckenmaier auf Nachfrage von TAG24. "Uns sind Qualitäten unheimlich wichtig, Passformen." Eine Sache, auf die bereits ihr Vater bei der Gründung des Unternehmens großen Wert gelegt habe.

"Unsere Stoffe und Produkte kommen aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Frankreich. Teilweise auch von den gleichen Fabriken, aus denen auch die Big Brands kommen, wie Prada und Chanel. Das muss man fühlen. Und das kann man natürlich immer am besten, wenn man vor Ort ist", ergänzte die Unternehmerin außerdem.