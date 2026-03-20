Familienunternehmen eröffnet neuen Fashion-Store in Hamburg: "Muss man fühlen"
Hamburg – Die Fashionmarke "RIANI" aus Schorndorf (Baden-Württemberg) hat erneut expandiert und in Hamburg einen weiteren Store in Deutschland eröffnet. Wie TAG24 bei der Eröffnung am Donnerstagabend erfuhr, wollen die beiden Leiterinnen des Unternehmens mit der neuen Adresse etwas Besonderes schaffen.
Pinke und weiße Ballons schmückten den Eingang in der Hamburger Innenstadt zu Eröffnung des nun zweiten "RIANI"-Stores in der Hansestadt sowie des insgesamt sechsten in Deutschland.
Neben dem Standort im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) gibt es ab sofort auch eine zweistöckige Anlaufstelle unweit des Jungfernstiegs.
"Im AEZ sind wir seit Jahren sehr erfolgreich. Das hat uns ermutigt, in die City zu ziehen", sagte Martina Buckenmaier – CEO der deutschen Modemarke bei der offiziellen Eröffnung.
Gemeinsam mit ihrer Tochter Mona Buckenmaier (COO) leitet sie das Unternehmen, das vor rund 60 Jahren von ihrem Mann, Jürgen Buckenmaier, gegründet wurde.
Die neue Anlaufstelle für Damenmode soll dabei die Philosophie des Unternehmens unterstreichen und ausdrücken: Mode ist mehr als Kleidung. "Es ist ein Lifestyle", so Mona Buckenmaier auf Nachfrage von TAG24. "Uns sind Qualitäten unheimlich wichtig, Passformen." Eine Sache, auf die bereits ihr Vater bei der Gründung des Unternehmens großen Wert gelegt habe.
"Unsere Stoffe und Produkte kommen aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Frankreich. Teilweise auch von den gleichen Fabriken, aus denen auch die Big Brands kommen, wie Prada und Chanel. Das muss man fühlen. Und das kann man natürlich immer am besten, wenn man vor Ort ist", ergänzte die Unternehmerin außerdem.
Familienunternehmen "RIANI" setzt auf Frauenpower
Da vor allem ihre Mutter gerne Nägel mit Köpfen mache, seien nicht nur die Räumlichkeiten schnell gefunden, sondern auch der Store schnell fertig für die Eröffnung gewesen, lachte Buckenmaier im Gespräch.
"Die Stores kommen irgendwie zu uns. Hier war es genauso. Meine Mutter hat das Exposé bekommen, saß per Zufall im Flieger nach Hamburg und hat dann am gleichen Tag den Store noch angeschaut, rief mich an und sagte: 'Mona, der Store spricht zu mir.' Zwei Wochen später war ich auch hier. Wir haben ihn angeschaut und dann ging es los."
Zur offiziellen Eröffnung waren auch einige Promis geladen, die sich den hauseigenen Riesling-Sekt vom Weinberg gegenüber dem "RIANI"-Büro in Baden-Württemberg schmecken ließen.
Darunter unter anderem Moderatorin Nova Meierhenrich (52), Schauspielerin Rebecca Immanuel (55, "Notruf Hafenkante"), sowie Star-DJ David Puentez (40, bürgerlich Benjamin Bayer) mit seiner Frau, Unternehmerin Louisa Beyer (38).
Das spritzige Getränk ebenso wie den Wein wird es auch weiterhin im Geschäft geben. "Nicht zu vergessen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt und ihr möchtet nicht unbedingt sofort was kaufen, ist das nicht so schlimm. Dann geht ihr hier die Treppe hoch, setzt euch hinten auf das Sofa und lasst euch auch ein schönes Gläschen Wein einschenken", so Martina Buckenmaier.
Wie TAG24 zudem erfuhr, setzt die Marke für Damenmode außerdem nicht nur bei der Kleidung auf absolute Frauenpower. "Wir sind absolut 'Women Empowerment'", erklärte Mona Buckenmaier. "Wir haben 87 Prozent Frauen bei uns im Unternehmen. 75 Prozent unserer Führungskräfte sind Frauen."
Der Hamburger "RIANI"-Store hat sein neues Zuhause in der Straße Hohe Bleichen 17 gefunden – direkt neben dem Szene-Italiener "Edmondo".
Anlässlich der Eröffnung findet am 20. sowie 21. März ein abwechslungsreiches Programm statt. Neben Fashion-Talks soll es kulinarische Highlights sowie musikalische Begleitung geben.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24