"Free Cone Day" in Hamburg: Hier gibt es morgen kostenloses Eis!

Hamburg - Wie jedes Jahr veranstaltet der Eis-Hersteller "Ben & Jerry's" am Dienstag wieder seinen "Free Cone Day [Dt.: Freier Eistüten-Tag], an dem Gratis-Eis für alle verteilt wird. Dieses Jahr wurde dafür ein Kiosk im Stadtteil Wilhelmsburg in Hamburg für die Aktion ausgewählt.