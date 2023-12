Freiheit zu Weihnachten: So viele Knackis werden in Hamburg entlassen!

Hamburg - Weihnachten hinter Gittern ist für Gefangene oft eine schwere Zeit. 31 Kleinkriminelle bekommen in Hamburg kurz vor dem Fest ein paar Hafttage erlassen. Damit soll ihnen der Start in die Freiheit erleichtert werden.

Die traditionelle Weihnachtsamnestie war 2018 neu im Hamburgischen Strafvollzugsgesetz geregelt worden. Statt Gnadenerweisen durch die Behörde auf individuellen Antrag prüfen nun die Gefängnisleitungen von sich aus, wer für die maximal fünf Wochen vorgezogene Entlassung in Frage kommt.

Blick auf die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel (JVA), auch Santa Fu genannt. © Marcus Brandt/dpa

Wer Weihnachten hinter Gittern verbringen muss, kann sich immerhin auf ein besonderes Menü freuen. Es umfasst meist ein Geflügelgericht sowie Wildfleisch und vegetarische Speisen.

In der Adventszeit gab es in fast allen Justizvollzugsanstalten Weihnachtsfeiern, nur in der im offenen Vollzug der JVA Glasmoor nicht.

Die meisten Insassen der in Norderstedt gelegenen Einrichtung mit 250 Plätzen sparten sich ihre Freistellungstage auf, um zum Jahresende bei ihren Angehörigen sein zu können, hieß es.

Nach Angaben der Justizbehörde sitzen derzeit durchschnittlich rund 2100 Menschen in den Hamburger Gefängnissen, davon rund ein Drittel in Untersuchungshaft. Gut die Hälfte aller Gefangenen sind Ausländer.