Gute Nachricht für Anwohner? Weniger verspätete Flüge landen nach 23 Uhr

Von Lukas Karl Müller Hamburg - Am Hamburger Flughafen sind im vergangenen Jahr weniger Flugzeuge wegen Verspätung nach 23 Uhr gestartet und gelandet.

Der Fluglärm nach 23 Uhr habe abgenommen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Die Zahl dieser Flüge zwischen 23 Uhr und Mitternacht nahm im Vergleich zu 2024 um 23 Prozent auf 756 ab, wie die Hamburger Umweltbehörde mitteilte. Die Zahl der Ausnahmen für Flüge nach Mitternacht sank von 41 auf 26.

Zwischen 23 und 6 Uhr gelten am Flughafen Nachtflugbeschränkungen. Bis Mitternacht dürfen Flugzeuge starten und landen, wenn die Verspätung unvermeidbar ist.

Airlines zahlen dafür Aufschläge. In der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr sind ausschließlich Flüge mit voriger kostenpflichtiger Ausnahmegenehmigung zulässig.

Die Behörde begründete die Entwicklung mit einer neuen Entgeltordnung, die seit Frühjahr 2025 verspätete Flüge weiter verteuert hat.

Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sagte, die Bilanz sei eine gute Nachricht für die Anwohner. "Unser Kurs für mehr Lärmschutz zeigt Wirkung."