Warum kreisen nachts Flugzeuge über Hamburg?

Damit Karten und 3D-Modelle von Hamburg möglichst genau dem Original entsprechen, werden Vermessungsflüge über der Stadt gemacht.

Von Christiane Bosch



Hamburg - Regelmäßig wird Hamburg vermessen. Damit die Daten so genau wie möglich sind, fliegen regelmäßig kleine Flugzeuge nachts und tagsüber über der Stadt und haben dabei allerlei Geräte an Bord.

Die Stadt Hamburg wird regelmäßig für Karten und 3D-Modelle vermessen. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa Die sogenannten Laserscanning- und Vermessungsbefliegungen über Hamburg laufen von Januar bis April, wie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mitteilte. Was Ihr zu den Flügen und Daten wissen solltet: Wann fliegen die Flugzeuge? Der Behörde zufolge sind vereinzelt Flüge in der Nacht geplant. Vor allem die Laserscanning-Befliegungen müssen nachts gemacht werden, weil tagsüber zu viele Flugzeuge unterwegs sind. Die Messflüge könnten den normalen Flugverkehr verhindern. Hamburg Lokal Schneechaos im Norden: Leiche vor Zelt entdeckt Die kleinen Maschinen mit Platz für zwei bis vier Menschen sind für die Messflüge auf einer Höhe von etwa 760 Metern unterwegs. Die Flüge mit Laserscannern sind noch bis Mitte März geplant. Künftig soll das alle drei Jahre gemacht werden.

Werden Laserstrahlen sichtbar sein?

Noch bis Mitte März sind die Flüge mit Laserscanner geplant. (Archivfoto) © Kiichiro Sato/AP/dpa Nein. Der Laser befindet sich außerhalb des sichtbaren Spektrums und stellt keine Gefahr für Menschen oder ähnliches dar. Was wird noch gemacht? In einer zweiten Runde werden zudem Luft- und Schrägluftbilder erstellt, das wird jedes Jahr gemacht. Für Schrägluftbilder werden jeweils vier Bilder mit einem Winkel von 45 Grad in alle Flugrichtungen aufgenommen. Hamburg Lokal Kostet der Zugang zur Aussichtsplattform der Elbphilharmonie bald Eintritt? Für diese Bilder müssen die zweimotorigen Flugzeuge auf rund 1200 Metern Höhe über der Stadt kreisen. Das passiert allerdings tagsüber und nur bei gutem Wetter - am besten mittags an einem Sonnentag. "Ab einem Sonnenstand von 20 Grad über dem Horizont darf geflogen werden. Je höher die Sonne, desto weniger Schatten und desto besser für die spätere Auswertung und Betrachtung der Bilder."

Wie lange braucht es, bis eine Stadt wie Hamburg vermessen ist?

Die Flugzeuge starten in verschiedenen Flughäfen in Norddeutschland. (Archivfoto) © Markus Tischler/dpa Dies ist dem Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) zufolge abhängig vom Wetter. Im Idealfall sind dafür zwei bis drei Tage nötig. Konkret sind dafür insgesamt grob 15 Stunden Flugzeit nötig. Bei Regen starten die Flieger allerdings erst gar nicht. Die Flieger starten dabei für beide Vermessungsarten nicht in Hamburg, sondern von anderen Flughäfen in Norddeutschland. Warum macht man das nicht mit Drohnen? Das wäre mit Blick auf die aktuellen rechtlichen Bedingungen extrem aufwendig, wie eine LGV-Sprecherin dazu sagte. Denn dafür muss man die Drohne immer im Blick haben. "Das wäre wirtschaftlich und zeitlich nicht sinnvoll." Warum macht die Stadt das überhaupt? Tatsächlich ist die Vermessung der Stadt gesetzlicher Bestandteil der amtlichen Datenerfassung. Sie muss also regelmäßig gemacht werden, damit die Daten aktuell bleiben. Diese Daten bilden eine zentrale Grundlage für zahlreiche Aufgaben in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.