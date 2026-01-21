Härteste Kneipe Deutschlands: Neues "Kellerkind" folgt Tradition, doch ein Detail irritiert

Hamburg - Sie gilt als die härteste Kneipe Deutschlands : der "Elbschlosskeller" auf St. Pauli in Hamburg . Bereits seit Jahren verfolgt das Kult-Lokal eine kuriose Tradition.

Ein Gast der Hamburger Kult-Kneipe "Elbschlosskeller" hat sich das Logo der Bar tätowieren lassen. © Bildmontage: Jonas Walzberg/dpa, Screenshots Instagram/elbschlosskeller

Zwei Bierkrüge und eine Bierflasche. Darüber eine Krone, auf der das Symbol eines Ankers prangt. Dazu die Buchstaben "ESK". Die Rede ist vom Logo der kultigen Kiez-Bar.

Und wer sich das Logo des Lokals doch tatsächlich auf den Körper tätowieren lässt, darf sich ganz traditionell am Tresen eine Kiste Bier aufs Haus abholen. Zusätzlich kann sich die Person in Zukunft als "Kellerkind" bezeichnen.

Am Dienstag teilte die Bar auf Instagram ein Foto eines ganz neuen Mitglieds: Ein sehr junger Gast der Kneipe präsentierte dabei stolz seine neueste Tätowierung am Schienbein.

"Mit Wundwasser und Blut und Blut unter der Folie, also ganz frisch gestochen, kam dieses neugeborene Kellerkind zu uns an den Tresen, um die versprochene Kiste Bier einzufordern", heißt es zu dem Bild.

Während der Gast stolz sein neues Tattoo in die Kamera hält, gibt es jedoch ein Detail auf dem Foto, das vor allem Fans in den Kommentaren stutzig werden lässt: Statt reichlich Drinks steht neben dem Gast lediglich eine Flasche alkoholfreies Bier.