"Block House"-Gründer Eugen Block trauert: Seine Frau Christa stirbt mit 82 Jahren

Die Frau des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Christa Block, ist mit 82 Jahren verstorben.

Nach langer, schwerer und letztlich unheilbarer Krebs-Krankheit soll seine Frau Christa (†82) im engsten Familienkreis von ihm gegangen sein. Zuerst berichtete die BILD.

Immer sei sie an der Seite des Hamburger Unternehmers gewesen. Auch bereits in den 70er-Jahren, als der "Block House"-Gründer mit seinen Steak-Restaurants durchstartete.

In einem liebevollen Brief hat der 82-Jährige den Mitarbeitern seiner Steakhäuser die traurige Nachricht überbracht. Er schrieb: "Sie ist nach kurzer, unheilbarer Krankheit im Kreise unserer ganzen Familie mit dem Segen unserer Kirche von uns gegangen."

Nur gute Worte hat Eugen Block für seine liebste verstorbene Ehefrau übrig, die er in seinem Brief weiter zum Ausdruck bringt: "Meine Christa war mir immer treu zur Seite. Sie hat mir damals zur Selbstständigkeit Mut gemacht und zugesprochen. Jeder Mitarbeiter lag ihr am Herzen, jedem war sie in Not und Krankheit eine helfende Hand."

Die Steakhaus-Kette feierte seine Gründung bereits im Jahr 1968. Natürlich damals schon an der Seite von Block: seine Lebensgefährtin Christa, die er nur zwei Jahre später heiratete.