Hamburgs neue Sternbrücke rollt wieder: Transport geht weiter

Hamburg - Außergewöhnlicher Anblick: Die neue Sternbrücke ist wieder auf dem Weg durch das Herz Hamburgs .

Der Transport der neuen Sternbrücke ging am Donnerstagabend weiter. © Christian Charisius/dpa

Nachdem es am Vormittag wegen Problemen auf dem Transportweg einen unvorhergesehenen Zwischenstopp gegeben hatte, rollt der 3700-Tonnen-Koloss nun die letzten etwa 500 Meter entlang der Max-Brauer-Allee.

Der Einhub des 108 Meter langen und 21 Meter breiten Bauwerks soll nach Angaben eines Bahnsprechers am frühen Freitagmorgen bis etwa 3 Uhr erfolgen.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (45, Grüne) bezeichnete die neue Bahnüberführung im Bezirk Altona als "einen zentralen Punkt im europäischen Bahnnetz und auch in unserer Stadt". Er nannte die Projektarbeit eine "Koordinierungsleistung der Extraklasse".

Nach der für Ende August vorgesehenen Wiedereröffnung werden pro Tag etwa 1000 Züge auf der sogenannten Verbindungsbahn unterwegs sein. Laut Tjarks sind täglich etwa 90.000 Menschen in den Zügen unterwegs. Dazu kämen etwa 23.000 Pkw und gut 5000 Radfahrer, die unter der Brücke fahren.