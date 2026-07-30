Hamburgs neue Sternbrücke: Transport nach wenigen Metern unterbrochen

Hamburg - Die neue Sternbrücke ist am Vormittag auf das letzte, etwa 500 Meter lange Teilstück ihrer Reise im Herzen Hamburgs gegangen - und musste die Fahrt dann nach nur wenigen Metern wieder unterbrechen.

Der Transport der neuen Sternbrücke musste am Donnerstag nach nur wenigen Metern unterbrochen werden. © Christian Charisius/dpa

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, gab es Verzögerungen bei der Herstellung des Transportwegs entlang der Max-Brauer-Allee, auf dem der 3700-Tonnen-Koloss unterwegs ist.

Die Mitarbeiter der niederländischen Transportfirma würden nun wegen der einzuhaltenden Ruhezeiten eine Pause einlegen. Das 108 Meter lange und 21 Meter breite Bauwerk soll jetzt gegen 20 Uhr wieder in Gang gesetzt werden. Der Einhub ist dann am Freitagfrüh von etwa 3 Uhr an geplant.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (45, Grüne) bezeichnete die neue Bahnüberführung im Bezirk Altona als "einen zentralen Punkt im europäischen Bahnnetz und auch in unserer Stadt". Er nannte die Projektarbeit eine "Koordinierungsleistung der Extraklasse".

Nach der für Ende August vorgesehenen Wiedereröffnung werden pro Tag etwa 1000 Züge auf der sogenannten Verbindungsbahn unterwegs sein. Laut Tjarks sind täglich etwa 90.000 Menschen in den Zügen unterwegs. Dazu kämen etwa 23.000 Pkw und gut 5000 Radfahrer, die unter der Brücke fahren.