Mega-Stau in Hamburg: Elbtunnel und Köhlbrandbrücke dicht

Hamburg - Autofahrer aufgepasst! Aktuell kommt es am Elbtunnel und auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Alles in Kürze

Röhre 1 des Hamburger Elbtunnels ist derzeit gesperrt. Röhre 2 ist mittlerweile auf zwei Spuren freigegeben. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilte, sorgen Bauwerksprüfungen in Röhre 1 des Elbtunnels für einen großen Stau in Fahrtrichtung Norden.

Ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale erklärte gegenüber TAG24, dass Schäden an der Tunneldecke festgestellt wurden, die kontrolliert werden müssen.

Konkret wurde eine Brandschutzplatte an der Decke beschädigt, woraufhin die Halterungen des Elements nicht mehr hielten. Vermutlich sorgte eine lose Lkw-Plane oder ein Schwertransport für die Beschädigung, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Prüfung/Reparatur in der gesperrten Röhre 1 wird höchstwahrscheinlich den gesamten Tag in Anspruch nehmen. Mittlerweile ist Röhre 2 auf zwei Spuren freigegeben.

Laut der Polizei staut es sich bis zum Dreieck Süd-West zurück. Der ADAC spricht von rund zehn Kilometern Stau und mindestens einer Stunde Zeitverlust für Autofahrer!