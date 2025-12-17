Neue Details zur U5: Diese Stadtteile sollen eigene Haltestellen bekommen
Hamburg - Neuigkeiten zum Großbauprojekt der Stadt Hamburg. Soll die U5 doch mehr Bezirke in Hamburg anfahren als geplant?
Die neue U-Bahnlinie 5 werde nicht mehr nur über die Arenen im Volkspark fahren, sondern auch darüber hinaus. Die Stadtteile Lurup und Osdorf sollen an die U5 angeschlossen werden, teilte die Hamburger Hochbahn mit.
Damit würden die zwei Stadtteile erstmals direkt an eine S-Bahn-Linie angeschlossen werden. Um 2040 herum sollen die Menschen im westlichen Stadtteil von Hamburg von den engen Takten und damit kürzeren Reisezeit der U5 profitieren, so die Hochbahn.
"Im Frühjahr 2026 soll eine Vorzugsvariante für die Strecke und die Haltestellen vorliegen und die Vorplanung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein", sagte Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.
Damit würde die bisher 25 Kilometer lang geplante U5 im Westen Hamburgs um vier Kilometer verlängert werden. Insgesamt sollen zwei Haltestellen dazu kommen.
Lurup und Osdorf: Wohin kommen die U5-Haltestellen?
Dadurch dass die Stadt Hamburg den Planungsauftrag geändert hat, soll die U5 in Zukunft bis zum Osdorfer Born fahren.
Als Nächstes werden vom Planungsteam der U5 verschiedene Varianten für eine Strecke und mögliche Haltestellen untersucht.
In Osdorfer Born wohnen rund 11.000 Menschen und in Lurup um die 37.000 Einwohner. Die neuen Haltestellen sollen möglichst zentral in den Stadtteilen gebaut werden.
Für Lurup wäre nach Angaben der Hochbahn durch die Haltestelle Arenen eine weitere Station in Ost-West-Ausrichtung wahrscheinlich.
Am Osdorfer Born könnte ein gerader Verlauf der Strecke mit anschließender Ost-West-Ausrichtung denkbar sein.
Auch ein bogenförmiger Verlauf der Strecke zwischen Lurup und Osdorf sei möglich, die Haltestelle würde dann unterhalb der Straße Bornheide direkt im Bereich des Born Centers liegen.
Titelfoto: David Hammersen/dpa