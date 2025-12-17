Neue Details zur U5: Diese Stadtteile sollen eigene Haltestellen bekommen

Hamburg - Neuigkeiten zum Großbauprojekt der Stadt Hamburg . Soll die U5 doch mehr Bezirke in Hamburg anfahren als geplant?

Die U5 soll zwei weitere Haltestellen im Westen von Hamburg dazu bekommen. © David Hammersen/dpa

Die neue U-Bahnlinie 5 werde nicht mehr nur über die Arenen im Volkspark fahren, sondern auch darüber hinaus. Die Stadtteile Lurup und Osdorf sollen an die U5 angeschlossen werden, teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Damit würden die zwei Stadtteile erstmals direkt an eine S-Bahn-Linie angeschlossen werden. Um 2040 herum sollen die Menschen im westlichen Stadtteil von Hamburg von den engen Takten und damit kürzeren Reisezeit der U5 profitieren, so die Hochbahn.

"Im Frühjahr 2026 soll eine Vorzugsvariante für die Strecke und die Haltestellen vorliegen und die Vorplanung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein", sagte Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.

Damit würde die bisher 25 Kilometer lang geplante U5 im Westen Hamburgs um vier Kilometer verlängert werden. Insgesamt sollen zwei Haltestellen dazu kommen.