Neuer Rekordmonat seit Corona: Tourismus-Boom am Flughafen

Hamburg - Fernweh in Hamburg ! Das macht sich besonders am Hamburger Flughafen bemerkbar. Insgesamt wurden in diesem Oktober 1,45 Millionen Passagiere gezählt - so viele wie seit 2019 nicht mehr! Hedonismus vor Klimaschutz?

Kommunikationsleiterin des Flughafens Hamburg, Katja Bromm, erklärt sich die Rekordzahlen wie folgt: "Die Norddeutschen wollen mobil sein, sie wollen einfach verreisen! Ausschlaggebend für die Zahlen waren die Herbstferien, in denen viele Hamburger vor allem in den Süden geflogen sind."

Neben den meisten Passagieren seit 2019 wurde mit 342.000 Fluggästen am ersten Herbstferienwochenende ein neuer Wochenhöchstwert erzielt und auch am Freitag, dem 13. mit 56.500 Reisenden der bislang stärkste Tag gemessen.

Jeder dritte Koffer wurde im Oktober über die "Self Service Drop Off"-Schalter abgegeben. © Oliver Sorg

Damit diese Masse an Passagieren in Zeiten von Personalmangel so bedient werden kann, dass jeder Einzelne pünktlich am Gate sitzt, wenn der Flieger mit dem Boarding startet, gibt es inzwischen viele "Self Service"-Optionen am Terminal.

Beispielsweise werde das seit April 2023 eingeführte "Slot & Fly" immer besser angenommen.

Mehr als eine halbe Million Mal sei der Service mit einem garantierten Zugang zur Sicherheitskontrolle innerhalb von 15 Minuten gebucht worden.

Auch jeder dritte Koffer werde am Automaten inzwischen selbst aufgegeben, heißt es.