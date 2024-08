Rickmer Rickmers wieder schick: Generalüberholung soll mehrere Hunderttausend Euro kosten

An dem 128 Jahre alten Dreimaster haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Restauratoren, Schweißer, Maler und weitere Experten gearbeitet. "Es hat alles funktioniert und wir sind im Zeitrahmen geblieben."

Am Vormittag war das historische Schiff wie geplant an seinem Liegeplatz an den Landungsbrücken angekommen.

Die Generalüberholung des historischen Schiffes soll mehrere Hunderttausend Euro kosten. © Christoph Seemann / Hamburg News

Zudem konnte in der Abwesenheit des Museumsschiffes der Liegeplatz unweit der Elbphilharmonie ausgebaggert und von Schlick befreit werden. Das musste zunächst wegen zu wenig Sauerstoff in der Elbe abgesagt werden.



Gut zweieinhalb Wochen waren für die Arbeiten in der Norderwerft am Steinwerder eingeplant und der Zeitplan konnte eingehalten werden - obwohl die Rickmer Rickmers wegen zu starken Windes erst einen Tag später in die Werft geschleppt werden konnte und noch weiterer Sanierungsbedarf während der Arbeiten in der Werft entdeckt worden war.

So wurden beispielsweise größere Schäden an der Bugfigur Rickmer Rickmers entdeckt. Die seien zwar zunächst restauriert worden. Doch die Sanierung oder Erneuerung der Figur werden in den kommenden Jahren noch ein Thema, sagte die Sprecherin weiter.

Die Generalüberholung soll mehrere Hunderttausend Euro kosten. Die Rickmer Rickmers finanziert sich über Spenden und die Eintrittsgelder. Konkrete Zahlen konnte die Sprecherin zunächst noch nicht nennen. Das täglich geöffnete Museumsschiff liegt seit mehr als 35 Jahren an den Landungsbrücken. Regelmäßig muss es in die Werft für eine Schönheitskur, zuletzt vor acht Jahren.