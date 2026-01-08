 14.951

Schneechaos im Norden: Friedhöfe geschlossen, Beisetzungen fallen aus

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Friedhöfe bleiben am Wochenende geschlossen. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

8. Januar, 9.44 Uhr: Zahlreiche Friedhöfe bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen

Wie der Hamburger Senat am Donnerstag mitteilte, bleiben diverse Friedhöfe von Donnerstag, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 9 Uhr, für den Publikumsverkehr geschlossen.

Davon sind der Friedhof Ohlsdorf, Friedhof Öjendorf, Waldfriedhof Volksdorf, Waldfriedhof Wohldorf, Friedhof Finkenriek, Friedhof Finkenwerder und der Friedhof Kirchdorf-Amtshof betroffen.

Alle für Donnerstag geplanten Feiern und Beisetzungen finden wie geplant statt. Beisetzungen und Trauerfeiern, die für Freitag und Samstag geplant sind, müssen verschoben werden.

Die Hamburger Friedhöfe bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.

Zahlreiche Friedhöfe bleiben von Donnerstagabend bis Montagmorgen geschlossen.  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 9.26 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr eingeschränkt

Der Neuschnee zeigt dem öffentlichen Nahverkehr mal wieder deutlich seine Grenzen auf.

Wie die Hochbahn auf der Website mitteilt, kommt es auf den Linien der S1, S2, S3, S5 und S7 zu Verspätungen, einige S-Bahnen müssen schon vor dem eigentlichen Fahrtziel wenden. Es könne zudem zu Ausfällen einzelner Verbindungen kommen.

In Hamburg und dem Umland kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) weist darauf hin, dass es im gesamten Gebiet zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen komme.

Die Linien 6506, 6588 und 589 fallen aufgrund der Straßenglätte bereits komplett aus.

Wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte, würden die Hochbahn-Busse fahren, es könne aber durch die Wetterverhältnisse zu Taktlücken und Verspätungen kommen.

"In einigen Stadtgebieten können unsere Busse aufgrund der Straßenverhältnisse nicht die regulären Linienwege fahren – das gilt beispielsweise im Hafen für die Kühlbrandbrücke sowie für die große Unterführung in Tonndorf", so die Sprecherin.

Da viele offenbar ihr Auto bei dem Wetter stehen lassen, sind die Bahnen teils überfüllt.

8. Januar, 8.19 Uhr: Polizei warnt vor Glätte

Aufgrund des aktuell starken Schneefalls in Hamburg hat die Polizei vor glatten und rutschigen Straßen gewarnt. Sie mahnt zur Vorsicht und bittet Menschen, auf ihren Wegen mehr Zeit einzuplanen.

Zudem gab sie noch einen wichtigen Hinweis: Fahrzeuge sind vor der Fahrt vollständig von Schnee und Eis zu befreien. Ansonsten setzt es ein Bußgeld.

8. Januar, 7.43 Uhr: Zahlreiche Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kommt es bei der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr. Betroffen davon sind im Norden folgende Strecken:

  • Kopenhagen - Hamburg
  • Westerland/Kiel - Hamburg
  • Norddeich/Emden - Hannover

Darüber hinaus kann es zu weiteren Verspätungen und Zugausfällen kommen. Auf einen Strecken wurde zudem die Geschwindigkeit gedrosselt.

Bei der Deutschen Bahn kommt es im Norden zu zahlreichen Zugausfällen.  © Federico Gambarini/dpa

8. Januar, 7.19 Uhr: Kein Alstervergnügen in Aussicht

Vor 14 Jahren, im Februar 2012, wurde die Außenalster zum letzten Mal freigegeben. Tausende Menschen zog es damals aufs Eis. Trotz der derzeitigen, eisigen Temperaturen ist ein erneutes Alstervergnügen aber nicht in Sicht. "Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für ein Alstereisvergnügen in diesem Jahr gegeben sein werden", teilte die Hamburger Umweltbehörde mit.

Denn dafür sei eine sogenannte Kerneisdicke von mindestens 20 Zentimetern notwendig, und die sei noch nicht erreicht. Vermutlich wird es auch erst gar nicht dazu kommen, laut Behörde wachse die Eisschicht nur langsam.

In diesem Zuge wies das Amt darauf hin, dass beim Betreten von Eisflächen in der Hansestadt Lebensgefahr bestehe. Noch immer sei das Eis zu dünn und brüchig.

Auf ein Alstervergnügen müssen die Menschen in Hamburg wohl noch länger warten.  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 6.15 Uhr: Winterdienst seit der Nacht erneut im Einsatz

Und täglich grüßt das Murmeltier! Der Winterdienst ist seit der Nacht erneut im Dauereinsatz. Laut Mitteilung sind seit ein Uh 728 Einsatzkräfte und 360 Fahrzeugen damit beschäftigt, wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zu räumen und zu streuen.

Straßen, die nicht in diese Kategorien fallen, werden nicht bearbeitet. Nachdem ersten leichten Schneefall am Mittwochabend kann es im Laufe des Donnerstags erneut schneien. Trotz des Einsatzes wird weiterhin vor Glätte gewarnt.

Der Winterdienst ist in Hamburg erneut seit der Nacht im Einsatz.  © Marcus Brandt/dpa

Update, 7. Januar, 20 Uhr: Winterdienst in MV zum Streik aufgerufen

Auch das noch! In Mecklenburg-Vorpommern wurde für Donnerstag zum Streik aufgerufen, weshalb es laut des Landesamts für Straßenbau und Verkehr zu "personellen Engpässen im Winterdienst" kommen kann.

Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass dennoch alles versucht werde, um die Straßen möglichst frei zu halten. Etwaige Personalausfälle sollen demnach so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert werden, die ohnehin schon für einen Teil der Räumung verantwortlich seien.

Update, 7. Januar, 19.15 Uhr: Immer mehr Hamburger Friedhöfe schließen

Die aktuelle Witterung hat auch Auswirkungen auf die Hamburger Friedhöfe. Nach dem Hauptfriedhof Altona werden ab Donnerstagabend weitere Friedhöfe in der Hansestadt für mehrere Tage geschlossen.

Wie das Unternehmen Hamburger Friedhöfe mitteilte, betrifft dies die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf, Wohldorf, Finkenriek, Finkenwerder und Kirchdorf-Amtshof.

Die Sperrungen dauern demnach voraussichtlich bis Montagmorgen, dann soll die Lage neu bewertet werden.

In den kommenden Tagen werden mehrere Hamburger Friedhöfe aufgrund der Witterung geschlossen.  © Christian Charisius/dpa

Update, 7. Januar, 17.29 Uhr: Schulbehörde denkt über Ausfall nach

Schulfrei in Hamburg? Wie ein Sprecher der Schulbehörde mitteilte, werde für Donnerstag und Freitag die Lage genau beobachtet. Ein Unterrichtsausfall sei möglich.

Generell gelte: Bei einer nachweisbaren Gefährdungslage für den Schulweg könnten Eltern entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Dann sei jedoch eine Abmeldung erforderlich.

In Niedersachsen fällt am Donnerstag und Freitag bereits in mehreren Landkreisen und Städten der Präsenzunterricht aus.

Update, 7. Januar, 16.55 Uhr: Schwierige Lage auch auf Autobahnen erwartet

Die Autobahn GmbH des Bundeswehr warnt für das Wochenende vor "schwierigen Verhältnissen" auf den Autobahnen im Norden.

Zwar sei der Winterdienst rund um die Uhr im Einsatz, bei extremen Wetterlagen seien Einschränkungen jedoch nicht zu verhindern, erklärte Carsten Butenschön, Direktor der Niederlassung Nord in einer Mitteilung.

"Wenn man kein Räumfahrzeug sieht, heißt das nicht, dass kein Räumfahrzeug unterwegs ist. Denn neben den langen Umlaufzeiten muss man bedenken, dass die Kolleginnen und Kollegen auch Anschlussstellen und Rastanlagen räumen. Zudem müssen sie regelmäßig zurück in die Autobahnmeisterei, um Streugut nachzuladen", gab Butenschön zu bedenken.

Bei sehr starkem Schneefall konzentriere sich der Räumdienst auf ein oder zwei Fahrstreifen. Die nicht geräumte Überholspur sollte dann auf keinen Fall genutzt werden. Generell appellierte Butenschön an die Eigenverantwortung der Menschen und erinnerte auch an die richtige Bereifung der Autos.

Auch auf den Autobahnen im Norden kann es am Wochenende zu schwierigen Verhältnissen kommen.  © Lars Penning/dpa

Update, 7. Januar, 16.33 Uhr: Kommt es im hohen Norden zum Komplettausfall?

Man rechnet mit dem Schlimmsten: Die Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein (NAH.SH) hat aufgrund der angesagten Witterung einen möglichen Komplettausfall angekündigt.

"Der Nahverkehr im hohen Norden rechnet damit, dass es aufgrund der extremen Wetterbedingungen ab Freitag teilweise zu Betriebseinstellungen ohne Ersatzverkehr kommen wird", hieß es in einer Mitteilung.

Es werde dazu geraten, auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten. In jedem Fall sollte man sich vor Antritt der Reise informieren. Wichtig: Die Situation könne auch weniger extrem sein als erwartet, dann würde der Nahverkehr entsprechend wie üblich fahren.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

