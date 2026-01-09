 32.523

Schneechaos im Norden: Plan der Deutschen Bahn steht, Feuerwehr im Dauereinsatz

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Fernverkehr im Norden nicht mehr möglich. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Schneechaos auf den Straßen in Norddeutschland. Auch der Bahnverkehr ist massiv betroffen.  © Lars Penning/dpa

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

9. Januar, 18.37 Uhr: Stadtbahnverkehr in Hannover deutlich eingeschränkt

Auch in Hannover ist die Wetterlage weiterhin angespannt: Seit 17 Uhr fahren die Stadtbahnen nur noch im Tunnel und auf angrenzenden oberirdischen Abschnitten, wie das Verkehrsunternehmen ÜSTRA mitteilte.

Die Bahnen fahren demnach nur noch auf folgenden Abschnitten:

  • A-Strecke: Lortzingstraße – Stadionbrücke
  • B-Strecke: Dragonerstraße – Peiner Straße
  • C-Strecke: Königsworther Platz – Freundallee
  • D-Strecke: Hauptbahnhof – Glocksee

Die Busse seien im Stadtgebiet überwiegend noch unterwegs, allerdings nicht im Regelbetrieb. Im Umland sei der Stadtbahn- und Schnellbusverkehr weitgehend eingestellt.

Der Stadtbahnverkehr in Hannover ist aufgrund der Wetterlage seit Freitagnachmittag deutlich eingeschränkt. (Archivfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

9. Januar, 17.10 Uhr: Deutsche Bahn will Fernverkehr am Samstag wieder aufnehmen

Update von der Deutschen Bahn: Am Samstagmorgen soll der wegen des Schneechaos eingestellte Fernverkehr in Norddeutschland wieder schrittweise aufgenommen werden.

Trotzdem sei noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit.

Die Deutsche Bahn will am Samstagmorgen den Fernverkehr in Norddeutschland wieder aufnehmen.  © Marcus Brandt/dpa

9. Januar, 16.38 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt leichte Entwarnung

Licht am Ende des Tunnels: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor starken Schneeverwehungen in Hamburg am Freitagnachmittag aufgehoben.

Immer noch aktiv sind allerdings die Warnungen vor Schneefall und Sturmböen.

9. Januar, 16.33 Uhr: Feuerwehrauto verunglückt bei Einsatz im Norden

Auch die Einsatzkräfte selbst sind nicht vor Unfällen gefeit: Am Freitag ist ein Feuerwehrauto bei einem Einsatz in der Gemeinde Göhl (Schleswig-Holstein) verunglückt.

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, sei zuvor ein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Als die Feuerwehr den Wagen bergen wollte, sei der Rüstwagen von einer heftigen Sturmböe erfasst und selbst in den Graben gedrückt worden.

Verletzt worden sei niemand, allerdings habe eine Spezialfirma das Feuerwehrauto aus dem Graben ziehen müssen.

In der Gemeinde Göhl ist am Freitag ein Feuerwehrauto während eines laufenden Einsatzes verunglückt.  © Arne Jappe

9. Januar, 16.18 Uhr: Feuerwehr meldet bis dato 72 wetterbedingte Einsätze

Die Hamburger Feuerwehr ist seit Freitagmorgen laut eigenen Angaben zu 72 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

Dabei kümmerten sich die Kameraden vorrangig um die Beseitigung von Eiszapfen, abgebrochenen Ästen oder absturzgefährdetem Schnee. Größere Einsatzlagen gab es bisher aber nicht.

Die Einsatzkräfte hatten aufgrund der angesagten Wetterlage entsprechende Vorbereitungen getroffen, unter anderem die Feuer- und Rettungswachen personell verstärkt sowie zusätzliche Fahrzeuge in Dienst genommen oder umgerüstet.

9. Januar, 16.02 Uhr: Metronom stellt Bahnverkehr ein

Pendler aufgepasst: Das Regionalbahnunternehmen Metronom wird im Laufe des Tages seinen Betrieb vollständig einstellen. Das Schneechaos mache einen stabilen und sicheren Bahnbetrieb derzeit unmöglich, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Betroffen sind demnach alle Linien der Metronom Eisenbahngesellschaft (RE2, RE3/RB31, RE4/RB41) sowie der Marke enno (RE30/RE50).

Zwar seien Schneeräumkräfte der Deutschen Bahn im Einsatz, Weichen und Anlagen seien jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder von Schnee bedeckt.

Ob am Samstag ein regulärer Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, sei noch unklar und abhängig von der weiteren Wetterentwicklung.

Im Laufe des Freitags wird der Bahnbetrieb des Metronom aufgrund der Witterung eingestellt.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

9. Januar, 15.16 Uhr: A7-Auffahren wegen querstehender Lkw gesperrt

Auch auf den Autobahnen wirkt sich das Schneechaos aus. Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilte, sind derzeit mehrere Auffahrten der A7 wegen querstehender Lkw gesperrt.

Betroffen sind die Anschlussstelle Waltershof in Richtung Norden und Süden sowie die Anschlussstellen Hausbruch und Heimfeld in Richtung Süden.

Die Polizei warnte davor, dass aufgrund des starken Schneefalls und der Glätte erhöhte Rutschgefahr bestehe - insbesondere beim Auffahren auf die Autobahn.

9. Januar, 15 Uhr: Busse in Hamburg trotz Schnee weniger verspätet als sonst

Mal eine positive Nachricht: Die Hamburger Busse und U-Bahnen sind laut Angaben der HOCHBAHN weitgehend pünktlich unterwegs. Wenig Privatverkehr und geringe Fahrgastzahlen führten demnach sogar dazu, dass die Busse weniger verspätet seien als sonst.

Den Bürgerinnen und Bürgern war aufgrund der Witterung geraten worden, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Unter anderem blieben sämtliche Schulen und zahlreiche Kitas geschlossen - dies macht sich nun auf den Straßen bemerkbar.

9. Januar, 14.34 Uhr: Post- und Paketboten haben massive Probleme

Sie müssen sich durch das Schneechaos kämpfen: Post- und Paketboten haben bei Zustellungen in Hamburg und dem Umland derzeit mit massiven Problemen zu tun.

Wie die Deutsche Post gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, schränkten Schnee, Eis und teils nicht befahrbare Straßen die Arbeit der Zusteller extrem ein.

An machen Orten sei eine reguläre Zustellung demnach nicht möglich, in solchen Fällen würden die Sendungen zu Ausgabestellen gebracht.

Bürgerinnen und Bürger könnten helfen, indem sie Hauseingänge und Zugänge zu Briefkästen von Schnee befreiten.

Post- und Paketboten müssen sich derzeit in Hamburg und dem Umland durch das Schneechaos kämpfen.  © Stephanie Lettgen/dpa

9. Januar, 13.45 Uhr: Schulen in Hamburg ab Montag wieder geöffnet

Hamburgs Schüler drücken ab Montag wieder die Schulbank! Nach dem "schneefreien" Freitag hat die Hamburger Schulbehörde am Freitagmittag entschieden, dass "nach aktueller Lageeinschätzung am Montag wieder regulärer Unterrichtsbetrieb an Hamburgs staatlichen Schulen stattfinden" werde.

Sporthallen seien mindestens bis Montagabend nicht nutzbar, teilte die Pressestelle des Senats mit.

Die Schulen blieben für eine Notbetreuung bis Klasse 6 geöffnet.

Die Schulbehörde beobachte die Wetterentwicklung fortlaufend und passe Entscheidungen zum Unterrichtsbetrieb gegebenenfalls im Laufe des Wochenendes noch an.

Zuletzt war in Hamburg am 5. Dezember 2013 „schneefrei“ gegeben worden.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

