Schneechaos im Norden spitzt sich zu: Diese Schulen bleiben am Freitag dicht

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Friedhöfe bleiben am Wochenende geschlossen. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

8. Januar, 17.30 Uhr: Schulen auch in Teilen Schleswig-Holsteins am Freitag geschlossen

Nun zieht auch Schleswig-Holstein nach: In Teilen des Bundeslands bleiben die Schulen am Freitag geschlossen.

Folgende Kreise sind betroffen:

  • Kreisen Dithmarschen,
  • Herzogtum Lauenburg,
  • Nordfriesland,
  • Pinneberg,
  • Rendsburg-Eckernförde,
  • Schleswig-Flensburg,
  • Segeberg,
  • Steinburg und
  • Stormarn

Das teilte das Bildungsministerium mit.

8. Januar, 17 Uhr: Metronom streicht Verbindungen am Freitag

Vor allem Pendler sind am Freitag von Einschränkungen im Verkehr des Metronom betroffen: Am 9. Januar fallen gleich mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien Bremen–Hamburg und Hamburg–Uelzen, bei denen jeweils einige morgendlichen Verbindungen ausfallen, wie Metronom mitteilte.

Folgende Züge sind vom Ausfall am Freitag betroffen:

  • ME81906 (Rotenburg ab 04.16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)
  • ME81960 (Rotenburg ab 06.09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)
  • ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)
  • ME81962 (Tostedt ab 07.12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)
  • ME81964 (Tostedt ab 08.29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)
  • ME81664 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
  • ME81955 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

Weitere Einschränkungen seien nicht ausgeschlossen.

8. Januar, 16.55 Uhr: Auch Tierpark Hagenbeck bleibt geschlossen

Der Tierpark Hagenbeck bleibt am Freitag ebenfalls geschlossen, heißt es auf der Website. Bereits am Donnerstag wurden die Tore des Parks wegen der Wetterverhältnisse nicht geöffnet.

Das Tropenaquarium könne allerdings wie gewohnt besucht werden.

Kap-Klippschliefer können im Tropenaquarium des Tierpark Hagenbeck in Hamburg trotz des Unwetters bestaunt werden. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 16.14 Uhr: Schulausfall in ganz Niedersachsen

Am Mittag hatten bereits mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte in Niedersachsen mitgeteilt, dass der Unterricht ausfallen werde. Jetzt steht fest: Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen im gesamten Bundesland am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen.

8. Januar, 16.10 Uhr: "Bäderland" gibt wetterbedingte Schließungen bekannt

Schwimmbad-Fans aufgepasst: Ab 18 Uhr am Donnerstag schließen alle Bäder von "Bäderland Hamburg". Grund dafür sind auch hier die Unwetterwarnungen. Das teilte "Bäderland" in einem Beitrag auf Instagram mit.

Vom 9. Januar bis einschließlich 12. Januar bleiben alle Bäder bis auf folgende ebenfalls geschlossen: Die Alsterschwimmhalle, das Billebad, das Festland, die Schwimmhalle Inselpark und das Familienbad Ohlsdorf sind in den nächsten vier Tagen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

8. Januar, 15.50 Uhr: Jetzt spricht auch der Senat eine Warnung aus

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee soll es am Freitag geben. Hinzu kommen Schneeverwehungen durch starke Winde.

Der Hamburger Senat appelliert deshalb "am morgigen Freitag möglichst zu Hause zu bleiben, auf nicht unbedingt nötige Fahrten zu verzichten und bei Aufenthalten im Freien, insbesondere bei der Teilnahme am Straßenverkehr, besondere Vorsicht walten zu lassen."

8. Januar, 15.31 Uhr: Moia-Busse stellen Betrieb ein

Die Rufbusse des Unternehmens Moia haben den Verkehr in Hamburg wetterbedingt vorübergehend eingestellt. Ein sicherer Einsatz könne momentan nicht gewährleistet werden, heißt es in der App des Anbieters. Wann der Betrieb wiederaufgenommen wird, ist nicht bekannt.

Moia ist in der Hansestadt mit Kleinbussen unterwegs. Fahrgäste können dabei ihre Mitfahrt über eine App buchen. Eine Software fasst ähnliche Anfragen zusammen, sodass mehrere Personen gemeinsam Teilabschnitte der Strecke zurücklegen können.

8. Januar, 15.05 Uhr: A7-Auffahrt wieder frei

Die A7-Anschlussstelle Volkspark in Hamburg ist wieder frei. Diese war wegen mehrerer festgefahrener Lastwagen gesperrt worden.

"Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben", teilte die Polizei auf X mit. Am Morgen war wegen der aktuellen Wetterverhältnisse bereits die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen gesperrt worden. Diese kann einspurig in jede Richtung wieder befahren werden.

8. Januar, 14.52 Uhr: "Christmas Garden Hamburg" bleibt geschlossen

Der "Christmas Garden Hamburg" bleibt aufgrund der aktuellen Wetterlage am 8. und 9. Januar 2026 geschlossen, teilte die Pressestelle mit. Bereits gekaufte Tickets für diese Termine werden automatisch über den Ticketanbieter storniert und erstattet.

Auch die geplante Veranstaltung "Hagrids Hütte" in der Friedrich-Ebert-Halle wird für den 9. Januar 2026 aufgrund des Wetters verschoben werden. Aktuell werde an einem Nachholtermin gearbeitet. Bereits gekaufte Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit.

Der "Wildpark Schwarze Berge" sowie die Lichtershow "Lumagica" bleiben am Freitag ebenfalls geschlossen, gab der Park am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sie können noch bis zu 25 Tage ab dem ursprünglichen Veranstaltungsdatum eingelöst werden.

Noch bis zum 11. Januar 2026 können Besucher den "Christmas Garden Hamburg" bestaunen.
Noch bis zum 11. Januar 2026 können Besucher den "Christmas Garden Hamburg" bestaunen.  © Tag24/Madita Eggers

8. Januar, 13.18 Uhr: S-Bahn-Verkehr kommt an seine Grenzen

Der öffentliche Nahverkehr kommt bei den aktuellen Wetterbedingungen an seine Grenzen. Die S-Bahn Hamburg hat dazu aufgerufen, auf alle unnötigen Fahrten zu verzichten. "Aktuell kommt es auf allen Linien zu Verspätungen, Ausfällen und S-Bahnen, die schon vor ihrem eigentlichen Ziel wenden müssen", heißt es auf der Homepage. Selbst ein Ersatzverkehr sei unmöglich.

Nach aktuellem Stand sieht es bei den Linien wie folgt aus:

  • Die S1 fährt im 20-Minuten-Takt zwischen Wedel und Poppenbüttel. Zwischen Flughafen und Ohlsdorf ist ein Pendelverkehr eingerichtet.
  • Die S2 fällt derzeit aus.
  • Die S3 nach Pinneberg nimmt die Umleitung über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße und hält damit nicht in Altona. Sie fährt alle zehn Minuten.
  • Die S5 fährt nur noch zwischen Neugraben und Buxtehude.
  • Für die S7 ist geplant, dass die alle 20 Minuten zwischen Altona und Aumühle verkehrt.

"Da die Lage sich aktuell von Minute zu Minute verändert, kann es zu weiteren kurzfristigen Änderungen kommen", ließ das Unternehmen weiter verlauten.

