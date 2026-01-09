 31.437

Schneechaos im Norden spitzt sich zu: Zugverkehr eingestellt, auch Autobahnen betroffen

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Fernverkehr im Norden nicht mehr möglich. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Schneechaos auf den Straßen in Norddeutschland. Auch der Bahnverkehr ist massiv betroffen.
Schneechaos auf den Straßen in Norddeutschland. Auch der Bahnverkehr ist massiv betroffen.  © Lars Penning/dpa

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

9. Januar, 16.18 Uhr: Feuerwehr meldet bis dato 72 wetterbedingte Einsätze

Die Hamburger Feuerwehr ist seit Freitagmorgen laut eigenen Angaben zu 72 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

Dabei kümmerten sich die Kameraden vorrangig um die Beseitigung von Eiszapfen, abgebrochenen Ästen oder absturzgefährdetem Schnee. Größere Einsatzlagen gab es bisher aber nicht.

Die Einsatzkräfte hatten aufgrund der angesagten Wetterlage entsprechende Vorbereitungen getroffen, unter anderem die Feuer- und Rettungswachen personell verstärkt sowie zusätzliche Fahrzeuge in Dienst genommen oder umgerüstet.

9. Januar, 16.02 Uhr: Metronom stellt Bahnverkehr ein

Pendler aufgepasst: Das Regionalbahnunternehmen Metronom wird im Laufe des Tages seinen Betrieb vollständig einstellen. Das Schneechaos mache einen stabilen und sicheren Bahnbetrieb derzeit unmöglich, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Betroffen sind demnach alle Linien der Metronom Eisenbahngesellschaft (RE2, RE3/RB31, RE4/RB41) sowie der Marke enno (RE30/RE50).

Zwar seien Schneeräumkräfte der Deutschen Bahn im Einsatz, Weichen und Anlagen seien jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder von Schnee bedeckt.

Ob am Samstag ein regulärer Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, sei noch unklar und abhängig von der weiteren Wetterentwicklung.

Im Laufe des Freitags wird der Bahnbetrieb des Metronom aufgrund der Witterung eingestellt.
Im Laufe des Freitags wird der Bahnbetrieb des Metronom aufgrund der Witterung eingestellt.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

9. Januar, 15.16 Uhr: A7-Auffahren wegen querstehender Lkw gesperrt

Auch auf den Autobahnen wirkt sich das Schneechaos aus. Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilte, sind derzeit mehrere Auffahrten der A7 wegen querstehender Lkw gesperrt.

Betroffen sind die Anschlussstelle Waltershof in Richtung Norden und Süden sowie die Anschlussstellen Hausbruch und Heimfeld in Richtung Süden.

Die Polizei warnte davor, dass aufgrund des starken Schneefalls und der Glätte erhöhte Rutschgefahr bestehe - insbesondere beim Auffahren auf die Autobahn.

9. Januar, 15 Uhr: Busse in Hamburg trotz Schnee weniger verspätet als sonst

Mal eine positive Nachricht: Die Hamburger Busse und U-Bahnen sind laut Angaben der HOCHBAHN weitgehend pünktlich unterwegs. Wenig Privatverkehr und geringe Fahrgastzahlen führten demnach sogar dazu, dass die Busse weniger verspätet seien als sonst.

Den Bürgerinnen und Bürgern war aufgrund der Witterung geraten worden, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Unter anderem blieben sämtliche Schulen und zahlreiche Kitas geschlossen - dies macht sich nun auf den Straßen bemerkbar.

9. Januar, 14.34 Uhr: Post- und Paketboten haben massive Probleme

Sie müssen sich durch das Schneechaos kämpfen: Post- und Paketboten haben bei Zustellungen in Hamburg und dem Umland derzeit mit massiven Problemen zu tun.

Wie die Deutsche Post gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, schränkten Schnee, Eis und teils nicht befahrbare Straßen die Arbeit der Zusteller extrem ein.

An machen Orten sei eine reguläre Zustellung demnach nicht möglich, in solchen Fällen würden die Sendungen zu Ausgabestellen gebracht.

Bürgerinnen und Bürger könnten helfen, indem sie Hauseingänge und Zugänge zu Briefkästen von Schnee befreiten.

Post- und Paketboten müssen sich derzeit in Hamburg und dem Umland durch das Schneechaos kämpfen.
Post- und Paketboten müssen sich derzeit in Hamburg und dem Umland durch das Schneechaos kämpfen.  © Stephanie Lettgen/dpa

9. Januar, 13.45 Uhr: Schulen in Hamburg ab Montag wieder geöffnet

Hamburgs Schüler drücken ab Montag wieder die Schulbank! Nach dem "schneefreien" Freitag hat die Hamburger Schulbehörde am Freitagmittag entschieden, dass "nach aktueller Lageeinschätzung am Montag wieder regulärer Unterrichtsbetrieb an Hamburgs staatlichen Schulen stattfinden" werde.

Sporthallen seien mindestens bis Montagabend nicht nutzbar, teilte die Pressestelle des Senats mit.

Die Schulen blieben für eine Notbetreuung bis Klasse 6 geöffnet.

Die Schulbehörde beobachte die Wetterentwicklung fortlaufend und passe Entscheidungen zum Unterrichtsbetrieb gegebenenfalls im Laufe des Wochenendes noch an.

Zuletzt war in Hamburg am 5. Dezember 2013 „schneefrei“ gegeben worden.

9. Januar, 13.27 Uhr: Immer mehr Flüge fallen aus

Die Zahl der gestrichenen Flüge am Hamburger Flughafen steigt. Inzwischen fallen laut Website 31 Abflüge und 25 Landungen aus.

"Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es im Luftverkehr zu Einschränkungen und Verzögerungen", heißt es auf der Website. Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus laufend zu prüfen.

Am Hamburg Airport fallen über 50 Flüge aus..
Am Hamburg Airport fallen über 50 Flüge aus..  © Christian Charisius/dpa

9. Januar, 11.59 Uhr: Zahlreiche Buslinien in Hamburg und Umland eingestellt

Die Lage im öffentlichen Nahverkehr spitzt sich zu. "Aktuell kommt es im Busbetrieb im Hamburger Stadtgebiet aufgrund der Witterung zu Verspätungen und Fahrtausfällen", schreibt der Hamburger Verkehrsverbund auf der Website.

Von Ausfällen sind die Linien 6193, 233, 6106, 6105, 6104, 6103, 6102, 6101, 6150, 6151, 6160,6161, 6170, 6171, 6172, 6173, 6520, 6525, 6527, 6539, 6532, 6550, 6551, 6553, 6554, 6555, 6557, 6560, 6580, 8790 und 8792 betroffen.

Zudem wurden der Stadtbusverkehr in Buchholz und die Linien der KGV Stade in den Landkreisen Stade, Harburg und Geidekreis eingestellt.

9. Januar, 9.48 Uhr: Fernverkehr im Norden nicht mehr möglich

Wie die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mitteilte, sei der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover bis mindestens heute Mittag eingestellt. Da mit Hannover eines der wichtigsten Drehkreuze betroffen ist, ist der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.

Davon betroffen sind auch die Verbindungen zwischen Berlin und NRW sowie Berlin und Hamburg.

Die Maßnahme sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen, so die Deutsche Bahn.

Die Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, Fahrgäste werden vor Ort versorgt. In Hannover stellt die DB Aufenthaltszüge bereit.

Mit dem Hauptbahnhof Hannover hat Sturmtief "Elli" eines der wichtigsten Drehkreuze im Fernverkehr lahmgelegt.
Mit dem Hauptbahnhof Hannover hat Sturmtief "Elli" eines der wichtigsten Drehkreuze im Fernverkehr lahmgelegt.  © Moritz Frankenberg/dpa

9. Januar, 9.32 Uhr: Massive Einschränkungen beim Metronom

Das Regionalbahnunternehmens Metronom vermeldet erste Probleme im Zugverkehr. "Es wird ab sofort zu Zugausfällen und massiven Verspätungen auf allen Strecken des metronom kommen", heißt es auf der Website.

Am Freitagmorgen seien die Züge noch weitgehend planmäßig gefahren, nun seien aber die ersten Probleme durch Schneeverwehungen und eingefrorene Weichen aufgetreten. Man gehe von einer Verschlechterung der Situation aus.

"Um zu verhindern, dass Ihr auf freier Strecke oder am Bahnsteig strandet, verschiebt oder vermeidet bitte - wenn möglich - Eure Fahrt", bittet das Unternehmen.

Ein Ersatzverkehr für ausgefallene Zugfahrten könne nicht mehr bereitgestellt werden. Das Regionalbahnunternehmen geht davon aus, dass ab Mittag fast alle Strecken nicht mehr befahrbar seien.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: