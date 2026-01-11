Schneechaos im Norden: Warnung vor extremer Glätte
Hamburg - Der Wintereinbruch sorgte für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht sowie den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht.
Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen, bat der Hamburger Senat die Bürger am Freitag. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer gerieten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr ging in die Knie. Am Freitag gab es erstmals seit 2013 "schneefrei" an den Hamburger Schulen.
TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.
11. Januar, 9.45 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Glätte
Auf den Schnee folgte klirrende Kälte, am Montag wird es dann wieder milder - und richtig glatt!
Im Binnenland sinken die Temperaturen am Sonntag tagsüber auf bis zu -15 Grad.
Auch in der Nacht zum Montag bleibt es bei bis zu -13 Grad frostig. Durch überfrierende Nässe oder Reifglätte gibt es verbreitet Glätte, im Südwesten Schleswig-Holsteins auch durch gefrierenden Nebel.
Am Montagvormittag kann es durch gefrierenden Regen zu unwetterartiger Glätte kommen, warnt der DWD.
11. Januar, 9.33 Uhr: Fernverkehr im Norden rollt wieder
Erleichterung für Bahnreisende! Nach Angaben der Deutschen Bahn sei der Fernverkehr in Norddeutschland auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen.
Wetterbedingt könne es aber weiterhin zu Ausfällen kommen, zudem sei nur ein reduziertes Angebot möglich.
10. Januar, 19.07 Uhr: Metronom-Züge schaffen es mitunter nicht bis ans Ziel
Zwar läuft der Regionalbahnverkehr beim Metronom wieder einigermaßen, allerdings kommt es dabei immer noch zu Problemen.
Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte, schaffen es auf der Strecke von Hamburg nach Bremen nicht alle Züge bis ans Ziel.
Durch verschiedene, wetterbedingte Störungen müssen demnach einzelne Fahrten bereits in Rotenburg oder Oberneuland enden. In Richtung Hamburg wiederum beginnen die Züge dann erst in Rotenburg.
10. Januar, 16.50 Uhr: Weiter Probleme im Nahverkehr in Schleswig-Holstein
Die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Schleswig-Holstein (NAH.SH) rechnet trotz Beruhigung der Wetterlage weiterhin mit Problemen.
Schneeverwehungen und Bäume auf den Gleisen würden demnach weiter für starke Einschränkungen und Ausfälle im Nahverkehr sorgen. Es werde empfohlen, auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten.
Eine vollständige Wiederherstellung des verlässlichen Betrieb werde sich möglicherweise über mehrere Tage hinziehen, so die NAH.SH gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
10. Januar, 15.08 Uhr: Metronom-Züge nehmen Betrieb wieder auf
Während im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden weiterhin nicht viel fährt, nehmen die Metronom-Züge den Betrieb langsam wieder auf. Auf einigen Strecken müssten aber noch Erkundungsfahrten durchgeführt werden, teilte das Regionalbahnunternehmen mit.
So sieht es auf den einzelnen Strecken aus:
RE3/RB31 Hamburg Hauptbahnhof - Uelzen Hauptbahnhof
- Auf der Strecke Hamburg <> Uelzen ist der Betrieb mit voller Geschwindigkeit möglich. Hier werden nach und nach wieder mehr Züge eingesetzt.
RE4/RB41 Bremen Hauptbahnhof - Hamburg Hauptbahnhof
- Auf der Strecke Bremen <> Hamburg fahren die Züge aktuell alle als Regionalbahnen, um alle Unterwegshalte bedienen zu können. Die Strecke ist auch wieder mit voller Geschwindigkeit befahrbar. Nach und nach können auf der Strecke auch wieder mehr Züge eingesetzt werden.
RE2, RE3/RB31 (Hamburg Hauptbahnhof -) Uelzen - Hannover Hauptbahnhof
- Der Abschnitt Uelzen <> Hannover kann ebenfalls wieder befahren werden. Der Hauptbahnhof Hannover ist noch nicht vollständig befahrbar, hier kommt es zu Verspätungen. Die Strecke ist insgesamt wieder mit voller Geschwindigkeit befahrbar.
RE2 Hannover Hauptbahnhof - Göttingen Hauptbahnhof
- Zwischen Hannover und Nordstemmen ist nach wie vor kein Betrieb möglich, da die Weichen und Anlagen zu stark vereist sind. Bei erwarteten Temperaturen von -15 Grad und mehr ist nicht damit zu rechnen, dass ein Betrieb am heutigen Tag möglich ist.
- Auf der Strecke Göttingen <> Northeim wird derzeit ein Pendelverkehr mit Zügen der Linie RE2 angeboten.
10. Januar, 14.13 Uhr: Fernverkehr im Norden weiterhin stark beeinträchtigt
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist der Fernverkehr im Norden auch am Samstag weiterhin stark beeinträchtigt. So wird der Betrieb auf einigen Strecken erst am Sonntag wieder aufgenommen.
Betroffen sind folgende Strecken:
- Hannover <> Ruhrgebiet
- Hannover/Hamburg <> Berlin
- Hamburg <> Frankfurt / Würzburg
- Kopenhagen <> Hamburg
- Amsterdam <> Hannover
- Westerland/Kiel <> Hamburg
- Binz/Stralsund/Rostock <> Berlin
- Norddeich/Emden <> Hannover / Ruhrgebiet
Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen fahren, es kann aber zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
10. Januar, 13.33 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Kälte
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, eine amtliche Warnung vor strengem Frost ausgesprochen.
Es bestehe Gefahr durch erhebliche Frostschäden, Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien und einfrierende Wasserleitungen.
Längere Aufenthalte im Freien sollten vermieden werden.
10. Januar 12.42 Uhr: Feuerwehr warnt vor herabfallenden Eiszapfen
An vielen Dächern in Hamburg und dem Umland bilden sich aufgrund der Witterung Eiszapfen, die laut Feuerwehrsprecher zur Lebensgefahr werden können. Die Polizei Hamburg gab eine Warnung über den WhatsApp-Kanal heraus.
"Bitte halten Sie Abstand, achten Sie auf sich und andere", heißt es in der Mitteilung der Polizei.
In den letzten 24 Stunden sei die Feuerwehr in der Hansestadt zu 178 Einsätze ausgerückt, hauptsächlich um Eiszapfen von den Dächern zu lösen. Es bestehe Lebensgefahr, sollte ein Eiszapfen einen Menschen treffen, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
10. Januar, 10.32 Uhr: Plan verworfen! Fernverkehr erst ab Samstagmittag
Eigentlich sollte der Fernverkehr im Norden ab 10 Uhr wieder rollen, doch die Deutsche Bahn musste zurückrudern. Die Züge sollen erst gegen Mittag wieder fahren.
10. Januar, 10.18 Uhr: S-Bahnen rollen im 20-Minuten-Takt
Am Samstag kehrt zumindest ein Stückchen Normalität zurück in den Hamburger S-Bahn-Verkehr. Alle Linien fahren wieder, allerdings nur im 20-Minuten-Takt.
Verlässliche Prognosen zum weiteren Betriebsverlauf seien derzeit nicht möglich, der Betrieb werde nach Möglichkeit aufrechterhalten, heißt es auf der Website.
Wer sich vor Fahrtantritt über den DB-Navigator oder die HVV-APP informieren möchte, bekommt derzeit keine verlässlichen Informationen. Durch die Menge der kurzfristigen Fahrplanänderungen in den Systemen ist die Verarbeitung verzögert.
Maßgeblich seien daher die Durchsagen des Personals vor Ort.
Nicht zwingend notwendigen Fahrten soll weiterhin vermieden werden.
10. Januar, 9.40 Uhr: Fernverkehr soll eingeschränkt wieder rollen
Auch bei der Deutschen Bahn kann aufgeatmet werden. Der Fernverkehr in Norddeutschland soll am Samstag schrittweise wieder aufgenommen werden. Der Bahnverkehr im Norden bleibe allerdings stark eingeschränkt, heißt es auf der Website.
Weiterhin sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.
Am Samstag ab 10 Uhr wird der Verkehr auf folgenden Strecken schrittweise wieder aufgenommen:
- Hamburg - Berlin
- Hamburg - Frankfurt / Würzburg
- Hamburg - Ruhrgebiet
- Hannover - Ruhrgebiet
Ab 12 Uhr sollen auch die Züge zwischen Hannover und Berlin wieder rollen.
Auf folgenden Strecken wird der Fernverkehr am Samstag wegen der Witterungsbedingungen noch nicht wieder aufgenommen:
- Kopenhagen - Hamburg
- Amsterdam - Hannover
- Westerland/Kiel - Hamburg
- Binz/Stralsund/Rostock - Berlin
- Norddeich/Emden - Hannover / Ruhrgebiet
10. Januar, 7.54 Uhr: Auf den Sturm folgt klirrende Kälte
Das schlimmste scheint überstanden! Am Samstag soll der Wind im Binnenland rasch abflauen, an der Küste zumindest abschwächen. Bis zum frühen Nachmittag sei aber mit einzelnen Sturmböen zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.
Stellenweise gibt es noch Schneeschauer mit Neuschneemengen zwischen einem und drei Zentimetern, an der Ostsee können es lokal bis zu zehn Zentimeter werden. An der Nordsee sind durch den Wind bis zum Mittag Schneeverwehungen wahrscheinlich.
Das Tief bringt zudem eine zunehmend kalte Luftmasse polaren Ursprungs nach Schleswig-Holstein und Hamburg. Während tagsüber leichter Dauerfrost bei -2 Grad erwartet wird, kommt in der Nacht klirrende Kälte. Das Binnenland muss mit bis zu -15 Grad rechnen.
10. Januar, 7.27 Uhr: Winterdienst im neunten Volleinsatz
Seit 2 Uhr in der Nacht zu Samstag ist der Hamburger Winterdienst im neunten Volleinsatz des Jahres. Die 728 Einsatzkräfte sind mit 360 Fahrzeugen in der Stadt unterwegs, um die Folgen des Sturms auf den Straßen zu beseitigen.
"Ein besonderer Fokus bei dem heutigen Einsatz liegt auf der Bearbeitung der Bushaltestellen und Busbuchten. Hierzu befindet sich die SRH in enger Abstimmung mit der Hamburger Hochbahn", so die Stadtreinigung Hamburg in einer Mitteilung.
Trotz des umfangreichen Einsatzes könne es weiterhin glatt sein.
9. Januar, 21.48 Uhr: Sperrung nach Lkw-Unfall auf der A1
Chaos auf der A1: Ein aufgrund der Witterung verunglückter Lkw hat am Freitagabend südlich von Hamburg für eine kurzzeitige Sperrung der Autobahn gesorgt.
Wie ein Reporter mit Verweis auf Polizeiangaben berichtete, habe der Fahrer die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, der daraufhin mit mehreren Leitplanken kollidiert und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen sei.
Die A1 sei zwischen den Anschlussstellen Rade und Hollenstedt kurzzeitig gesperrt worden. Verletzt habe sich der Fahrer nicht.
9. Januar, 21.27 Uhr: Wetterdienst rechnet nicht mehr mit viel Schneefall
Gute Nachrichten vom Deutschen Wetterdienst: Der DWD rechnet nicht mehr mit viel Schneefall im Norden, wie Christian Paulmann, Meteorologe vom Dienst, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte.
Zwar könne es im Laufe des Samstags noch einzelne Schneeschauer geben, bezüglich der Schneemengen sei aber "nicht Großartiges mehr zu erwarten". Vor allem im Nordosten stünden allerdings Tage mit strengem Frost bevor.
9. Januar, 20.52 Uhr: Busverkehr in und um Hannover komplett eingestellt
In der Stadt und Region Hannover ist der Busverkehr seit circa 19 Uhr komplett eingestellt. Das teilte das zuständige Verkehrsunternehmen ÜSTRA mit.
Zuvor hätten sich mehrere Busse festgefahren oder seien ins Rutschen geraten. Die Sicherheit der Fahrgäste könne dementsprechend nicht mehr gewährleistet werden.
9. Januar, 20.14 Uhr: Metronom-Züge sollen am Samstag wieder fahren
Für Freitag ist der Betrieb eingestellt, aber ab Samstagmorgen sollen die Metronom-Züge wieder fahren. Das teilte das Regionalbahnunternehmen am Abend mit.
Mit dem ersten Tageslicht sollen demnach auf allen Strecken Erkundungsfahrten durchgeführt werden - bei einem positiven Ergebnis werde der Betrieb ab circa 10 Uhr wieder aufgenommen.
Allerdings dürfte es sich dabei noch um einen eingeschränkten Betrieb handeln. Fahrgäste sollten sich vor Antritt der Fahrt in der elektronischen Fahrplanauskunft, auf der website oder per WhatsApp informieren.
9. Januar, 20.02 Uhr: Hamburger bei Glätte-Unfall schwer verletzt
Schlimmer Glätte-Unfall im Landkreis Stade: Am Freitag ist ein Lkw-Fahrer aus Hamburg auf der L123 mit seinem Sattelzug verunglückt und schwer verletzt worden.
Laut der Polizei wollte der 60-Jährige zwei Autos überholen, als er aufgrund der Witterung von der Fahrbahn abkam und mit seinem Lastwagen gegen einen Baum krachte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.
Der Lkw wurde völlig zerstört. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf circa 30.000 Euro. Die L123 musste zeitweise voll gesperrt werden.
9. Januar, 19.55 Uhr: Betrieb in Bremen soll am Samstag wieder regulär laufen
In Bremen soll der Bus- und Straßenbahnbetrieb am Samstag wieder regulär aufgenommen werden. Das teilte die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mit.
Aufgrund der anhaltenden prekären Wetterlage könne es aber weiterhin zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen. Seit Freitagnachmittag seien bereits einige Buslinien wieder unterwegs, der Großteil sei jedoch nicht im Einsatz.
9. Januar, 19.43 Uhr: Sturmwarnung für die deutsche Nordseeküste
Für die deutsche Nordseeküste gibt es eine amtliche Sturmwarnung, herausgegeben vom Seewetterdienst Hamburg.
So müsse unter anderem an der Ostfriesischen Küste mit Ostwind der Stärke 8 und Böen mit Windstärke 10 gerechnet werden. In der Elbmündung seien Windstärke 7 bis 8 und Böen mit Windstärke 10 zu erwarten.
Ebenfalls betroffen seien das Seegebiet Helgoland (8/Böen von 10), die nordfriesische Küste (7 bis 8, Böen von 10) sowie die Elbe von Cuxhaven bis Hamburg (6 bis 7, Böen von 9)
9. Januar, 18.37 Uhr: Stadtbahnverkehr in Hannover deutlich eingeschränkt
Auch in Hannover ist die Wetterlage weiterhin angespannt: Seit 17 Uhr fahren die Stadtbahnen nur noch im Tunnel und auf angrenzenden oberirdischen Abschnitten, wie das Verkehrsunternehmen ÜSTRA mitteilte.
Die Bahnen fahren demnach nur noch auf folgenden Abschnitten:
- A-Strecke: Lortzingstraße – Stadionbrücke
- B-Strecke: Dragonerstraße – Peiner Straße
- C-Strecke: Königsworther Platz – Freundallee
- D-Strecke: Hauptbahnhof – Glocksee
Die Busse seien im Stadtgebiet überwiegend noch unterwegs, allerdings nicht im Regelbetrieb. Im Umland sei der Stadtbahn- und Schnellbusverkehr weitgehend eingestellt.
9. Januar, 17.10 Uhr: Deutsche Bahn will Fernverkehr am Samstag wieder aufnehmen
Update von der Deutschen Bahn: Am Samstagmorgen soll der wegen des Schneechaos eingestellte Fernverkehr in Norddeutschland wieder schrittweise aufgenommen werden.
Trotzdem sei noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit.
9. Januar, 16.38 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt leichte Entwarnung
Licht am Ende des Tunnels: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor starken Schneeverwehungen in Hamburg am Freitagnachmittag aufgehoben.
Immer noch aktiv sind allerdings die Warnungen vor Schneefall und Sturmböen.
9. Januar, 16.33 Uhr: Feuerwehrauto verunglückt bei Einsatz im Norden
Auch die Einsatzkräfte selbst sind nicht vor Unfällen gefeit: Am Freitag ist ein Feuerwehrauto bei einem Einsatz in der Gemeinde Göhl (Schleswig-Holstein) verunglückt.
Wie ein Reporter vor Ort berichtete, sei zuvor ein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Als die Feuerwehr den Wagen bergen wollte, sei der Rüstwagen von einer heftigen Sturmböe erfasst und selbst in den Graben gedrückt worden.
Verletzt worden sei niemand, allerdings habe eine Spezialfirma das Feuerwehrauto aus dem Graben ziehen müssen.
9. Januar, 16.18 Uhr: Feuerwehr meldet bis dato 72 wetterbedingte Einsätze
Die Hamburger Feuerwehr ist seit Freitagmorgen laut eigenen Angaben zu 72 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.
Dabei kümmerten sich die Kameraden vorrangig um die Beseitigung von Eiszapfen, abgebrochenen Ästen oder absturzgefährdetem Schnee. Größere Einsatzlagen gab es bisher aber nicht.
Die Einsatzkräfte hatten aufgrund der angesagten Wetterlage entsprechende Vorbereitungen getroffen, unter anderem die Feuer- und Rettungswachen personell verstärkt sowie zusätzliche Fahrzeuge in Dienst genommen oder umgerüstet.
9. Januar, 16.02 Uhr: Metronom stellt Bahnverkehr ein
Pendler aufgepasst: Das Regionalbahnunternehmen Metronom wird im Laufe des Tages seinen Betrieb vollständig einstellen. Das Schneechaos mache einen stabilen und sicheren Bahnbetrieb derzeit unmöglich, heißt es auf der Website des Unternehmens.
Betroffen sind demnach alle Linien der Metronom Eisenbahngesellschaft (RE2, RE3/RB31, RE4/RB41) sowie der Marke enno (RE30/RE50).
Zwar seien Schneeräumkräfte der Deutschen Bahn im Einsatz, Weichen und Anlagen seien jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder von Schnee bedeckt.
Ob am Samstag ein regulärer Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, sei noch unklar und abhängig von der weiteren Wetterentwicklung.
9. Januar, 15.16 Uhr: A7-Auffahren wegen querstehender Lkw gesperrt
Auch auf den Autobahnen wirkt sich das Schneechaos aus. Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilte, sind derzeit mehrere Auffahrten der A7 wegen querstehender Lkw gesperrt.
Betroffen sind die Anschlussstelle Waltershof in Richtung Norden und Süden sowie die Anschlussstellen Hausbruch und Heimfeld in Richtung Süden.
Die Polizei warnte davor, dass aufgrund des starken Schneefalls und der Glätte erhöhte Rutschgefahr bestehe - insbesondere beim Auffahren auf die Autobahn.
9. Januar, 15 Uhr: Busse in Hamburg trotz Schnee weniger verspätet als sonst
Mal eine positive Nachricht: Die Hamburger Busse und U-Bahnen sind laut Angaben der HOCHBAHN weitgehend pünktlich unterwegs. Wenig Privatverkehr und geringe Fahrgastzahlen führten demnach sogar dazu, dass die Busse weniger verspätet seien als sonst.
Den Bürgerinnen und Bürgern war aufgrund der Witterung geraten worden, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Unter anderem blieben sämtliche Schulen und zahlreiche Kitas geschlossen - dies macht sich nun auf den Straßen bemerkbar.
9. Januar, 14.34 Uhr: Post- und Paketboten haben massive Probleme
Sie müssen sich durch das Schneechaos kämpfen: Post- und Paketboten haben bei Zustellungen in Hamburg und dem Umland derzeit mit massiven Problemen zu tun.
Wie die Deutsche Post gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, schränkten Schnee, Eis und teils nicht befahrbare Straßen die Arbeit der Zusteller extrem ein.
An machen Orten sei eine reguläre Zustellung demnach nicht möglich, in solchen Fällen würden die Sendungen zu Ausgabestellen gebracht.
Bürgerinnen und Bürger könnten helfen, indem sie Hauseingänge und Zugänge zu Briefkästen von Schnee befreiten.
9. Januar, 13.45 Uhr: Schulen in Hamburg ab Montag wieder geöffnet
Hamburgs Schüler drücken ab Montag wieder die Schulbank! Nach dem "schneefreien" Freitag hat die Hamburger Schulbehörde am Freitagmittag entschieden, dass "nach aktueller Lageeinschätzung am Montag wieder regulärer Unterrichtsbetrieb an Hamburgs staatlichen Schulen stattfinden" werde.
Sporthallen seien mindestens bis Montagabend nicht nutzbar, teilte die Pressestelle des Senats mit.
Die Schulen blieben für eine Notbetreuung bis Klasse 6 geöffnet.
Die Schulbehörde beobachte die Wetterentwicklung fortlaufend und passe Entscheidungen zum Unterrichtsbetrieb gegebenenfalls im Laufe des Wochenendes noch an.
Zuletzt war in Hamburg am 5. Dezember 2013 „schneefrei“ gegeben worden.
9. Januar, 13.27 Uhr: Immer mehr Flüge fallen aus
Die Zahl der gestrichenen Flüge am Hamburger Flughafen steigt. Inzwischen fallen laut Website 31 Abflüge und 25 Landungen aus.
"Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es im Luftverkehr zu Einschränkungen und Verzögerungen", heißt es auf der Website. Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus laufend zu prüfen.
9. Januar, 11.59 Uhr: Zahlreiche Buslinien in Hamburg und Umland eingestellt
Die Lage im öffentlichen Nahverkehr spitzt sich zu. "Aktuell kommt es im Busbetrieb im Hamburger Stadtgebiet aufgrund der Witterung zu Verspätungen und Fahrtausfällen", schreibt der Hamburger Verkehrsverbund auf der Website.
Von Ausfällen sind die Linien 6193, 233, 6106, 6105, 6104, 6103, 6102, 6101, 6150, 6151, 6160,6161, 6170, 6171, 6172, 6173, 6520, 6525, 6527, 6539, 6532, 6550, 6551, 6553, 6554, 6555, 6557, 6560, 6580, 8790 und 8792 betroffen.
Zudem wurden der Stadtbusverkehr in Buchholz und die Linien der KGV Stade in den Landkreisen Stade, Harburg und Geidekreis eingestellt.
9. Januar, 9.48 Uhr: Fernverkehr im Norden nicht mehr möglich
Wie die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mitteilte, sei der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover bis mindestens heute Mittag eingestellt. Da mit Hannover eines der wichtigsten Drehkreuze betroffen ist, ist der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.
Davon betroffen sind auch die Verbindungen zwischen Berlin und NRW sowie Berlin und Hamburg.
Die Maßnahme sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen, so die Deutsche Bahn.
Die Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, Fahrgäste werden vor Ort versorgt. In Hannover stellt die DB Aufenthaltszüge bereit.
9. Januar, 9.32 Uhr: Massive Einschränkungen beim Metronom
Das Regionalbahnunternehmens Metronom vermeldet erste Probleme im Zugverkehr. "Es wird ab sofort zu Zugausfällen und massiven Verspätungen auf allen Strecken des metronom kommen", heißt es auf der Website.
Am Freitagmorgen seien die Züge noch weitgehend planmäßig gefahren, nun seien aber die ersten Probleme durch Schneeverwehungen und eingefrorene Weichen aufgetreten. Man gehe von einer Verschlechterung der Situation aus.
"Um zu verhindern, dass Ihr auf freier Strecke oder am Bahnsteig strandet, verschiebt oder vermeidet bitte - wenn möglich - Eure Fahrt", bittet das Unternehmen.
Ein Ersatzverkehr für ausgefallene Zugfahrten könne nicht mehr bereitgestellt werden. Das Regionalbahnunternehmen geht davon aus, dass ab Mittag fast alle Strecken nicht mehr befahrbar seien.
9. Januar, 8.54 Uhr: Ausfälle am Hamburger Flughafen
Am Freitag fallen zahlreiche Starts und Landungen am Hamburger Flughafen aus. Laut Website des Airports wurden für den ganzen Tag bislang 18 Abflüge und 19 Landungen gestrichen.
Der Flugbetrieb sei angelaufen und der Winterdienst ununterbrochen im Einsatz. Es komme allerdings zu Beeinträchtigungen, so eine Sprecherin gegenüber TAG24. Durch starke Verspätungen hätten einige Fluggesellschaften die Flüge schon gestrichen.
Fluggäste werden gebeten, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen.
9. Januar, 7.20 Uhr: Warnung vor orkanartigen Böen
Sturmtief "Elli" ist im Anmarsch. An den Küsten bringt das Tief am Freitag Sturmböen der Windstärke 10, auf Helgoland werden orkanartige Böen mit elf Windstärken erwartet, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch im Binnenland sind stürmische Böen möglich.
Nahe der Elbe werden bis in die Nacht zu Samstag 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Durch den kräftigen Wind kann es zu starken Schneeverwehungen kommen.
Die Temperaturen bleiben bei bis zu minus vier Grad frostig. In der Nacht sollen die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen.
9. Januar, 7 Uhr: Eingeschränkter Sonderfahrplan für die S-Bahn
Für die S-Bahnen gilt aufgrund der aktuellen Wetterlage mindestens den ganzen Freitag über ein eingeschränkter Sonderfahrplan. Es könne kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen, heißt es auf der Website der S-Bahn Hamburg.
Nach aktuellem Stand sieht es bei den Linien wie folgt aus:
- Die S1 fährt im 20-Minuten-Takt in Teilabschnitten zwischen Wedel und Blankenese, Blankenese und Hamburg Airport sowie Ohlsdorf und Poppenbüttel.
- Die S2 fällt derzeit aus.
Die S3 fährt alle zehn Minuten von Pinneberg, über Altona, Landungsbrücken und Jungfernstieg nach Neugraben, sowie von Neugraben über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße (Altona wird in dieser Richtung nicht angefahren) nach Pinneberg.
- Die S5 fährt in Teilabschnitten zwischen Stade und Neugraben in der Hauptverkehrszeit alle 20 Minuten, ansonsten im Stundentakt. Zwischen Buxtehude und Neugraben sowie Neugraben und Altona fahren die Bahnen alle 20 Minuten.
- Für die S7 ist geplant, dass die alle 20 Minuten zwischen Altona und Aumühle verkehrt.
Alle nicht unbedingt notwendigen Fahrten sollten zur eigenen Sicherheit vermieden werden.
9. Januar, 6.19 Uhr: Winterdienst appelliert an Hamburger
Der Winterdienst ist am Freitag den achten Tag in Folge im Volleinsatz. 728 Einsatzkräfte sind seit 2 Uhr mit 360 Fahrzeugen unterwegs.
Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) bittet alle Hamburger, denen es möglich ist, zu Hause zu bleiben. Sturmtief "Elli" bringe große Schneemassen mit. Die SRH versuche auf den Hauptverkehrswegen eine grundsätzliche Mobilität zu ermöglichen. "Bei diesem außergewöhnlichen Wetterereignis ist aber mit Einschränkungen zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung.
8. Januar, 21.23 Uhr: Nordbahn sagt Zugfahrten am Freitag zunächst ab
Noch mehr Einschränkungen im Nahverkehr: Nordbahn hat wegen des erwarteten Unwetters am Freitag angekündigt, zunächst alle Fahrten abzusagen. Nach einer Prüfung am Vormittag soll entschieden werden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Ersatzbusse sollen zum Einsatz kommen. Die Nordbahn betreibt Züge auf mehreren Regionalstrecken in Schleswig-Holstein. So verbindet sie beispielsweise Itzehoe mit Hamburg.
8. Januar, 20.40 Uhr: Unheilig sagt Konzerte in Hamburg ab
Am Donnerstag und Freitag sollte die Band Unheilig mit Frontmann "Der Graf" für zwei Zusatzshows in der Hamburger Inselpark Arena auftreten. Doch dann der Schock: Wegen des Wetters wurden beide Konzerte kurzfristig abgesagt!
"Es tut mir von Herzen leid. Ich habe mich genauso wie ihr auf die Konzerte gefreut. Passt auf euch auf und kommt gut nach Hause", so der Sänger der Band in einem Video auf Instagram.
Die Halle sei laut Unheilig bis zum 13. Januar komplett gesperrt. Weitere Details zu möglichen Ersatzterminen für das Konzert sind bislang nicht bekannt. "Unser Wunsch ist, dass wir die Konzerte nachholen können", so der Graf abschließend.
8. Januar, 17.30 Uhr: Schulen auch in Teilen Schleswig-Holsteins am Freitag geschlossen
Nun zieht auch Schleswig-Holstein nach: In Teilen des Bundeslands bleiben die Schulen am Freitag geschlossen.
Folgende Kreise sind betroffen:
- Kreisen Dithmarschen,
- Herzogtum Lauenburg,
- Nordfriesland,
- Pinneberg,
- Rendsburg-Eckernförde,
- Schleswig-Flensburg,
- Segeberg,
- Steinburg und
- Stormarn
Das teilte das Bildungsministerium mit.
8. Januar, 17 Uhr: Metronom streicht Verbindungen am Freitag
Vor allem Pendler sind am Freitag von Einschränkungen im Verkehr des Metronom betroffen: Am 9. Januar fallen gleich mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien Bremen–Hamburg und Hamburg–Uelzen, bei denen jeweils einige morgendlichen Verbindungen ausfallen, wie Metronom mitteilte.
Folgende Züge sind vom Ausfall am Freitag betroffen:
- ME81906 (Rotenburg ab 04.16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)
- ME81960 (Rotenburg ab 06.09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)
- ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)
- ME81962 (Tostedt ab 07.12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)
- ME81964 (Tostedt ab 08.29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)
- ME81664 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
- ME81955 (Lüneburg ab 08.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
Weitere Einschränkungen seien nicht ausgeschlossen.
8. Januar, 16.55 Uhr: Auch Tierpark Hagenbeck bleibt geschlossen
Der Tierpark Hagenbeck bleibt am Freitag ebenfalls geschlossen, heißt es auf der Website. Bereits am Donnerstag wurden die Tore des Parks wegen der Wetterverhältnisse nicht geöffnet.
Das Tropenaquarium könne allerdings wie gewohnt besucht werden.
8. Januar, 16.14 Uhr: Schulausfall in ganz Niedersachsen
Am Mittag hatten bereits mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte in Niedersachsen mitgeteilt, dass der Unterricht ausfallen werde. Jetzt steht fest: Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen im gesamten Bundesland am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen.
8. Januar, 16.10 Uhr: "Bäderland" gibt wetterbedingte Schließungen bekannt
Schwimmbad-Fans aufgepasst: Ab 18 Uhr am Donnerstag schließen alle Bäder von "Bäderland Hamburg". Grund dafür sind auch hier die Unwetterwarnungen. Das teilte "Bäderland" in einem Beitrag auf Instagram mit.
Vom 9. Januar bis einschließlich 12. Januar bleiben alle Bäder bis auf folgende ebenfalls geschlossen: Die Alsterschwimmhalle, das Billebad, das Festland, die Schwimmhalle Inselpark und das Familienbad Ohlsdorf sind in den nächsten vier Tagen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
8. Januar, 15.50 Uhr: Jetzt spricht auch der Senat eine Warnung aus
Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee soll es am Freitag geben. Hinzu kommen Schneeverwehungen durch starke Winde.
Der Hamburger Senat appelliert deshalb "am morgigen Freitag möglichst zu Hause zu bleiben, auf nicht unbedingt nötige Fahrten zu verzichten und bei Aufenthalten im Freien, insbesondere bei der Teilnahme am Straßenverkehr, besondere Vorsicht walten zu lassen."
8. Januar, 15.31 Uhr: Moia-Busse stellen Betrieb ein
Die Rufbusse des Unternehmens Moia haben den Verkehr in Hamburg wetterbedingt vorübergehend eingestellt. Ein sicherer Einsatz könne momentan nicht gewährleistet werden, heißt es in der App des Anbieters. Wann der Betrieb wiederaufgenommen wird, ist nicht bekannt.
Moia ist in der Hansestadt mit Kleinbussen unterwegs. Fahrgäste können dabei ihre Mitfahrt über eine App buchen. Eine Software fasst ähnliche Anfragen zusammen, sodass mehrere Personen gemeinsam Teilabschnitte der Strecke zurücklegen können.
8. Januar, 15.05 Uhr: A7-Auffahrt wieder frei
Die A7-Anschlussstelle Volkspark in Hamburg ist wieder frei. Diese war wegen mehrerer festgefahrener Lastwagen gesperrt worden.
"Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben", teilte die Polizei auf X mit. Am Morgen war wegen der aktuellen Wetterverhältnisse bereits die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen gesperrt worden. Diese kann einspurig in jede Richtung wieder befahren werden.
8. Januar, 14.52 Uhr: "Christmas Garden Hamburg" bleibt geschlossen
Der "Christmas Garden Hamburg" bleibt aufgrund der aktuellen Wetterlage am 8. und 9. Januar 2026 geschlossen, teilte die Pressestelle mit. Bereits gekaufte Tickets für diese Termine werden automatisch über den Ticketanbieter storniert und erstattet.
Auch die geplante Veranstaltung "Hagrids Hütte" in der Friedrich-Ebert-Halle wird für den 9. Januar 2026 aufgrund des Wetters verschoben werden. Aktuell werde an einem Nachholtermin gearbeitet. Bereits gekaufte Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit.
Der "Wildpark Schwarze Berge" sowie die Lichtershow "Lumagica" bleiben am Freitag ebenfalls geschlossen, gab der Park am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sie können noch bis zu 25 Tage ab dem ursprünglichen Veranstaltungsdatum eingelöst werden.
8. Januar, 13.18 Uhr: S-Bahn-Verkehr kommt an seine Grenzen
Der öffentliche Nahverkehr kommt bei den aktuellen Wetterbedingungen an seine Grenzen. Die S-Bahn Hamburg hat dazu aufgerufen, auf alle unnötigen Fahrten zu verzichten. "Aktuell kommt es auf allen Linien zu Verspätungen, Ausfällen und S-Bahnen, die schon vor ihrem eigentlichen Ziel wenden müssen", heißt es auf der Homepage. Selbst ein Ersatzverkehr sei unmöglich.
Nach aktuellem Stand sieht es bei den Linien wie folgt aus:
- Die S1 fährt im 20-Minuten-Takt zwischen Wedel und Poppenbüttel. Zwischen Flughafen und Ohlsdorf ist ein Pendelverkehr eingerichtet.
- Die S2 fällt derzeit aus.
- Die S3 nach Pinneberg nimmt die Umleitung über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße und hält damit nicht in Altona. Sie fährt alle zehn Minuten.
- Die S5 fährt nur noch zwischen Neugraben und Buxtehude.
- Für die S7 ist geplant, dass die alle 20 Minuten zwischen Altona und Aumühle verkehrt.
"Da die Lage sich aktuell von Minute zu Minute verändert, kann es zu weiteren kurzfristigen Änderungen kommen", ließ das Unternehmen weiter verlauten.
8. Januar, 13 Uhr: AIDAnova kehrt frühzeitig nach Hamburg zurück
Das Schneechaos hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. So kommt das Kreuzfahrtschiff AIDAnova einen Tag eher als geplant zurück nach Hamburg.
Aufgrund der Unwetterwarnung mit Sturm und Schnee hat die Reederei eine Planänderung durchgeführt. Der Halt in Southampton am Freitag entfällt, das Schiff macht sich direkt auf den Weg nach Hamburg.
Dort wird die AIDAnova am Freitagmorgen erwartet. Gäste können den Tag als Landgang nutzen und die Nacht noch auf dem im Hafen liegenden Schiff verbringen, ehe die Reise offiziell am Samstag endet.
8. Januar, 12.45 Uhr: Kult-Kieztour-Absage, Olivia Jones Bar öffnet früher
Erstmals nach 20 Jahren muss Olivia Jones (56) ihre Kult-Kieztouren am 9. Januar wetterbedingt absagen. Das teilte die Dragqueen am Donnerstagmittag mit.
"Eine sichere und pünktliche Anreise/Durchführung ist unmöglich und unseren Gästen aus allen Teilen Deutschlands nicht zumutbar. Sicherheit geht vor", teilen die Verantwortlichen der besonderen Führungen mit. Auch Olivia Jones selbst äußerte sich zum Extremwetter:
"Ich bin zwar Sturm erprobt. Aber so was habe auch ich noch nicht erlebt. Wir können unseren Gästen, aber auch unseren Kollegen und Kolleginnen die angesagte steife Eisbrise nicht zumuten."
Um die bereits angereisten Gäste nicht im "Schnee stehenzulassen" sorge man für Alternativprogramm und öffne die Olivia Jones Bar am Freitag bereits um 16.30 Uhr. Die Gäste erwarte Glühwein und Einblicke in den Kostümfundus über der Bar.
8. Januar, 11.45 Uhr: Auch in Niedersachsen fallen die Schulen aus
Nun hat auch Niedersachsen nachgezogen. Am Freitag sollen in weiten Teilen des Bundeslandes die Schulen geschlossen bleiben. Bereits mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte teilte bereits mit, dass der Unterricht ausfallen werde.
8. Januar, 11.40 Uhr: ADAC rät zu Homeoffice
Aufgrund der teils heftigen Aussichten hat der ADAC Hansa eine deutliche Empfehlung ausgesprochen. "Zwar sind die Winterdienste den ganzen Tag im Einsatz, schwierige Verhältnisse mit teilweise glatten Straßen werden sich aber dennoch nicht verhindert lassen", teilte ein Sprecher mit. Falls möglich, solle man zuhause bleiben und von dort aus arbeiten.
"Verschneite und glatte Straßen sind so gefährlich, weil hier der Bremsweg fünfmal so lang sein kann wie auf trockener Fahrbahn", erklärte der ADAC.
8. Januar, 11.07 Uhr: Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für Hamburg heraus
Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagvormittag eine Unwetterwarnung für Hamburg ausgesprochen und vor starken Schneeverwehungen gewarnt.
Von Freitagmorgen 7 Uhr bis Samstagmorgen 7 Uhr besteht Lebensgefahr! Grund dafür ist neben verbreiteter Glätte auch eine stark erhöhte Schneedecke bis hin zu blockierten Verkehrswegen und eine oftmals stark eingeschränkte Sichtweite.
8. Januar, 11.05 Uhr: Köhlbrandbrücke zum Teil wieder frei, dafür A7-Auffahrt gesperrt
Nach der Vollsperrung kann die Köhlbrandbrücke zumindest einspurig in jede Richtung befahren werden, wie die Polizei via Social Media mitteilte. Sie wies aber ausdrücklich auf das Überholverbot für Lastwagen hin.
Auf der A7 ist dafür die Ausfahrt an der Anschlussstelle Volkspark gesperrt worden. "Die Ausfahrt der Anschlussstelle Volkspark in Richtung Süden ist derzeit gesperrt. Mehrere Lkw haben sich dort festgefahren", hieß es in der Mitteilung.
8. Januar, 10.43 Uhr: Verspätungen und Ausfälle am Hamburger Flughafen
Schnee und Glätte sorgen auch am Hamburger Flughafen für Sorgenfalten. Wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, komme es derzeit zu Verzögerungen und vereinzelt auch zu Flugstreichungen.
"Wie in den vergangenen Tagen auch ist der Winterdienst des Flughafens seit dem frühen Morgen im Einsatz, um die Start- und Landebahnen sowie weitere Flächen von Schnee zu befreien. Auch werden alle Flugzeuge vor dem Start enteist", so die Sprecherin.
Auch in den nächsten Tagen muss mit Einschränkungen im Flugverkehr gerechnet werden.
8. Januar, 10.21 Uhr: Schulen bleiben am Freitag geschlossen
Das gab es schon lange nicht mehr! Am Freitag bleiben die Schulen in Hamburg aufgrund der angekündigten Wetterlage geschlossen, wie die Schulbehörde mitteilte.
Für Schüler der Klassenstufen 0 bis 6 muss allerdings eine Notbetreuung eingerichtet werden, zudem sollen sie im Vorfeld mit Unterrichtsmaterial ausgestattet werden.
Für höhere Klassenstufen soll ein digitales Angebot organisiert werden.
8. Januar, 10.20 Uhr: In diesen Landkreisen fällt die Schule aus
Der Winter hat den Norden fest im Griff. Das hat auch Auswirkungen auf den Schulunterricht. In folgenden Gebieten sind bereits Ausfälle bekannt:
Schulausfälle am Donnerstag, 8. Januar
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Leer
- Stadt Emden
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Grafschaft Bentheim
- Landkreis Emsland
- Kreis Friesland
- Landkreis Vechta
- Kreis Schaumberg
- Landkreis Ammerland
- Freie Waldorfschule Oldenburg
- Stadt Dannenberg (Elbe)
Schulausfälle am Freitag, 9. Januar
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Leer
- Landkreis Lüchow-Dannenberg
- Stadt Emden
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Grafschaft Bentheim
- Landkreis Emsland
- Kreis Friesland
- Landkreis Vechta
- Landkreis Ammerland
- Stadt Oldenburg
- Dannenberg (Elbe)
- Landkreis Wesermarsch
- Stadt Bremerhaven
- Bremen
- Stadt Braunschweig
- Landkreis Wolfenbüttel
- Stadt Osnabrück
- Landkreis Osnabrück
Zudem ist auch auf den Nordsee-Inseln Amrum und Föhr der Schulbetrieb eingestellt worden.
8. Januar, 10.05 Uhr: Köhlbrandbrücke gesperrt
Wie die Polizei via Social Media mitteilte, ist die Köhlbrandbrücke aufgrund der anhaltenden Witterungsbedingungen wieder einmal gesperrt.
Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
8. Januar, 9.44 Uhr: Zahlreiche Friedhöfe bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen
Wie der Hamburger Senat am Donnerstag mitteilte, bleiben diverse Friedhöfe von Donnerstag, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 9 Uhr, für den Publikumsverkehr geschlossen.
Davon sind der Friedhof Ohlsdorf, Friedhof Öjendorf, Waldfriedhof Volksdorf, Waldfriedhof Wohldorf, Friedhof Finkenriek, Friedhof Finkenwerder und der Friedhof Kirchdorf-Amtshof betroffen.
Alle für Donnerstag geplanten Feiern und Beisetzungen finden wie geplant statt. Beisetzungen und Trauerfeiern, die für Freitag und Samstag geplant sind, müssen verschoben werden.
Die Hamburger Friedhöfe bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.
8. Januar, 9.26 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr eingeschränkt
Der Neuschnee zeigt dem öffentlichen Nahverkehr mal wieder deutlich seine Grenzen auf.
Wie die Hochbahn auf der Website mitteilt, kommt es auf den Linien der S1, S2, S3, S5 und S7 zu Verspätungen, einige S-Bahnen müssen schon vor dem eigentlichen Fahrtziel wenden. Es könne zudem zu Ausfällen einzelner Verbindungen kommen.
In Hamburg und dem Umland kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) weist darauf hin, dass es im gesamten Gebiet zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen komme.
Die Linien 6506, 6588 und 589 fallen aufgrund der Straßenglätte bereits komplett aus.
Wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte, würden die Hochbahn-Busse fahren, es könne aber durch die Wetterverhältnisse zu Taktlücken und Verspätungen kommen.
"In einigen Stadtgebieten können unsere Busse aufgrund der Straßenverhältnisse nicht die regulären Linienwege fahren – das gilt beispielsweise im Hafen für die Kühlbrandbrücke sowie für die große Unterführung in Tonndorf", so die Sprecherin.
Da viele offenbar ihr Auto bei dem Wetter stehen lassen, sind die Bahnen teils überfüllt.
8. Januar, 8.19 Uhr: Polizei warnt vor Glätte
Aufgrund des aktuell starken Schneefalls in Hamburg hat die Polizei vor glatten und rutschigen Straßen gewarnt. Sie mahnt zur Vorsicht und bittet Menschen, auf ihren Wegen mehr Zeit einzuplanen.
Zudem gab sie noch einen wichtigen Hinweis: Fahrzeuge sind vor der Fahrt vollständig von Schnee und Eis zu befreien. Ansonsten setzt es ein Bußgeld.
8. Januar, 7.43 Uhr: Zahlreiche Zugausfälle bei der Deutschen Bahn
Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kommt es bei der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr. Betroffen davon sind im Norden folgende Strecken:
- Kopenhagen - Hamburg
- Westerland/Kiel - Hamburg
- Norddeich/Emden - Hannover
Darüber hinaus kann es zu weiteren Verspätungen und Zugausfällen kommen. Auf einen Strecken wurde zudem die Geschwindigkeit gedrosselt.
8. Januar, 7.19 Uhr: Kein Alstervergnügen in Aussicht
Vor 14 Jahren, im Februar 2012, wurde die Außenalster zum letzten Mal freigegeben. Tausende Menschen zog es damals aufs Eis. Trotz der derzeitigen, eisigen Temperaturen ist ein erneutes Alstervergnügen aber nicht in Sicht. "Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für ein Alstereisvergnügen in diesem Jahr gegeben sein werden", teilte die Hamburger Umweltbehörde mit.
Denn dafür sei eine sogenannte Kerneisdicke von mindestens 20 Zentimetern notwendig, und die sei noch nicht erreicht. Vermutlich wird es auch erst gar nicht dazu kommen, laut Behörde wachse die Eisschicht nur langsam.
In diesem Zuge wies das Amt darauf hin, dass beim Betreten von Eisflächen in der Hansestadt Lebensgefahr bestehe. Noch immer sei das Eis zu dünn und brüchig.
8. Januar, 6.15 Uhr: Winterdienst seit der Nacht erneut im Einsatz
Und täglich grüßt das Murmeltier! Der Winterdienst ist seit der Nacht erneut im Dauereinsatz. Laut Mitteilung sind seit ein Uh 728 Einsatzkräfte und 360 Fahrzeugen damit beschäftigt, wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zu räumen und zu streuen.
Straßen, die nicht in diese Kategorien fallen, werden nicht bearbeitet. Nachdem ersten leichten Schneefall am Mittwochabend kann es im Laufe des Donnerstags erneut schneien. Trotz des Einsatzes wird weiterhin vor Glätte gewarnt.
Update, 7. Januar, 20 Uhr: Winterdienst in MV zum Streik aufgerufen
Auch das noch! In Mecklenburg-Vorpommern wurde für Donnerstag zum Streik aufgerufen, weshalb es laut des Landesamts für Straßenbau und Verkehr zu "personellen Engpässen im Winterdienst" kommen kann.
Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass dennoch alles versucht werde, um die Straßen möglichst frei zu halten. Etwaige Personalausfälle sollen demnach so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert werden, die ohnehin schon für einen Teil der Räumung verantwortlich seien.
Update, 7. Januar, 19.15 Uhr: Immer mehr Hamburger Friedhöfe schließen
Die aktuelle Witterung hat auch Auswirkungen auf die Hamburger Friedhöfe. Nach dem Hauptfriedhof Altona werden ab Donnerstagabend weitere Friedhöfe in der Hansestadt für mehrere Tage geschlossen.
Wie das Unternehmen Hamburger Friedhöfe mitteilte, betrifft dies die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf, Wohldorf, Finkenriek, Finkenwerder und Kirchdorf-Amtshof.
Die Sperrungen dauern demnach voraussichtlich bis Montagmorgen, dann soll die Lage neu bewertet werden.
Update, 7. Januar, 17.29 Uhr: Schulbehörde denkt über Ausfall nach
Schulfrei in Hamburg? Wie ein Sprecher der Schulbehörde mitteilte, werde für Donnerstag und Freitag die Lage genau beobachtet. Ein Unterrichtsausfall sei möglich.
Generell gelte: Bei einer nachweisbaren Gefährdungslage für den Schulweg könnten Eltern entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Dann sei jedoch eine Abmeldung erforderlich.
In Niedersachsen fällt am Donnerstag und Freitag bereits in mehreren Landkreisen und Städten der Präsenzunterricht aus.
Update, 7. Januar, 16.55 Uhr: Schwierige Lage auch auf Autobahnen erwartet
Die Autobahn GmbH des Bundeswehr warnt für das Wochenende vor "schwierigen Verhältnissen" auf den Autobahnen im Norden.
Zwar sei der Winterdienst rund um die Uhr im Einsatz, bei extremen Wetterlagen seien Einschränkungen jedoch nicht zu verhindern, erklärte Carsten Butenschön, Direktor der Niederlassung Nord in einer Mitteilung.
"Wenn man kein Räumfahrzeug sieht, heißt das nicht, dass kein Räumfahrzeug unterwegs ist. Denn neben den langen Umlaufzeiten muss man bedenken, dass die Kolleginnen und Kollegen auch Anschlussstellen und Rastanlagen räumen. Zudem müssen sie regelmäßig zurück in die Autobahnmeisterei, um Streugut nachzuladen", gab Butenschön zu bedenken.
Bei sehr starkem Schneefall konzentriere sich der Räumdienst auf ein oder zwei Fahrstreifen. Die nicht geräumte Überholspur sollte dann auf keinen Fall genutzt werden. Generell appellierte Butenschön an die Eigenverantwortung der Menschen und erinnerte auch an die richtige Bereifung der Autos.
Update, 7. Januar, 16.33 Uhr: Kommt es im hohen Norden zum Komplettausfall?
Man rechnet mit dem Schlimmsten: Die Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein (NAH.SH) hat aufgrund der angesagten Witterung einen möglichen Komplettausfall angekündigt.
"Der Nahverkehr im hohen Norden rechnet damit, dass es aufgrund der extremen Wetterbedingungen ab Freitag teilweise zu Betriebseinstellungen ohne Ersatzverkehr kommen wird", hieß es in einer Mitteilung.
Es werde dazu geraten, auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten. In jedem Fall sollte man sich vor Antritt der Reise informieren. Wichtig: Die Situation könne auch weniger extrem sein als erwartet, dann würde der Nahverkehr entsprechend wie üblich fahren.
Update, 7. Januar, 10.15 Uhr: "Kritische Wetterlage" steht bevor
Der Winter im Norden könnte noch einmal richtig Fahrt aufnehmen. Ein Sturmtief zieht von der südwestlichen Nordsee in Richtung Norddeutschland und sorgt ab Freitag für kräftig Neuschnee.
Sturmböen mit sieben bis acht Windstärken in Hamburg und im Schleswig-Holsteiner Binnenland bis zu neun Windstärken können für ordentliche Schneeverwehungen sorgen. "Aus meteorologischer Sicht ist auf jeden Fall Vorsicht geboten", sagt Diplom-Meteorologe Jens Kieser (49) vom Deutschen Wetterdienst gegenüber TAG24.
Dazu wird es knackig kalt. "Wir erwarten Dauerfrost, der sich dann am Wochenende noch verschärft", so der 49-Jährige. Die Temperaturen können am Wochenende nachts bis unter minus zehn Grad sinken. Zusammengefasst müsse mit einer "kritischen Wetterlage" gerechnet werden, so Kieser.
Es könne nicht schaden, sich einige Vorräte anzulegen. "Ich würde mir für das Wochenende genug zu essen besorgen, weil es sein kann, dass man am Samstag vielleicht nicht mit dem Auto fahren kann, oder dass die Anlieferer für die Supermärkte Schwierigkeiten haben", sagt der Wetter-Experte.
Update 6. Januar, 18.40 Uhr: Verbot von Tausalz in Hamburg aufgehoben
Außergewöhnliche Maßnahme: Die Hamburger Verkehrsbehörde hat am Dienstag das Verbot von Tausalz auf Nebenflächen bis zum 21. Januar aufgehoben.
Anwohner können dementsprechend klassisches Tausalz auf die Wege streuen, um vereiste Gefahrenquellen zu beseitigen. Der Senat reagiert damit auf die anhaltende Witterung.
"Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass die Wege so sicher wie möglich sind. Ich bitte trotzdem alle Hamburgerinnen und Hamburger Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen und maßvoll Gebrauch vom Tausalz zu machen", erklärte Verkehrssenator Anjes Tjarks.
Update 6. Januar, 17.02 Uhr: Behörden erinnern an Räumpflicht der Anlieger
Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist laut eigenen Angaben aktuell weiterhin mit 728 Einsatzkräften und 360 Fahrzeugen im Einsatz, um Straßen und zentrale Radwege zu sichern.
Die Umweltbehörde und die Bezirksämter weisen in diesem Zuge allerdings nochmals auf die gesetzliche Räumpflicht der Anlieger auf den Gehwegen hin.
Die Anlieger sind verantwortlich für:
- Gehwege vor dem eigenen Grundstück: Diese müssen in einer Breite von mindestens 1 Meter geräumt und gestreut werden.
- Eckbereiche & Zugänge: Bei Eckgrundstücken muss bis zur Bordsteinkante der einmündenden Straße geräumt werden. Auch Zugänge zu Ampeln oder Fußgängerüberwegen müssen bis zum Fahrbahnrand frei sein.
- Treppen: Diese sind in voller Breite zu räumen und zu streuen.
- Verkehrsberuhigte Bereiche: Hier muss auf jeder Seite des Weges ein Streifen für Fußgänger gesichert werden (außerhalb von Parkflächen).
- Gullys und Straßenrinnen: Diese müssen von Schnee und Eis befreit sein, damit das Schmelzwasser im Falle des Tauens sauber abfließen kann.
Gehwege müssen demnach werktags bis 8.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr von Schnee und Eis befreit sein. Versäumnisse können als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld oder einer kostenpflichtigen Räumung geahndet werden. Weitere Informationen gibt es unter: Winterdienst in Hamburg.
Update 6. Januar, 16.33 Uhr: Immer noch Störungen im S-Bahnverkehr auf den Linien S3 und S5
Auch am Dienstagnachmittag hat das Winterwetter den Hamburger S-Bahnverkehr weiter im Griff.
Noch bis 19.30 Uhr sollen die S3 und die S5 wegen witterungsbedingten Störungen abweichend vom Fahrplan unterwegs sein. Aktuell fährt die S5 zwischen Elbgaustraße und Stade nur alle 20 Minuten. Die S3 fährt wieder beidseitig über Jungfernstieg und Landungsbrücken.
So fährt die S5 aktuell:
- Elbgaustraße - Neugraben
geplante Abfahrtszeiten: auf Minute 03, 23, und 43 ab Elbgaustraße
- Neugraben - Elbgaustraße
geplante Abfahrtszeiten: auf Minute 12, 32, 52 ab Neugraben
- Neugraben - Stade
geplante Abfahrtszeiten: auf Minute 12, 32, 52 ab Neugraben
- Stade - Neugraben
geplante Abfahrtszeiten: auf Minute 16, 36, 56 ab Stade
Fahrgästen wird empfohlen, auf die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.
Update 6. Januar, 16.00 Uhr: Weniger Busse in Bergedorf unterwegs
In Hamburg Bergedorf fahren die Busse zurzeit stark unregelmäßig, teilte der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) mit.
Grund dafür seien zahlreiche Fahrzeugschäden, die durch die Witterungsbedingungen der letzten Tage entstanden sein. Bis voraussichtlich 19 Uhr sollen die Busse in diesem Bereich noch unregelmäßig fahren.
Reisende werden gebeten vor Fahrtantritt in der hvv-App oder auf Anzeigetafeln zu schauen, ob der entsprechende Bus fahre oder nicht.
Update 6. Januar, 15.14 Uhr: Polizei warnt vor Betreten der Eisflächen
In Mecklenburg-Vorpommern sorgen die Temperaturen seit einigen Tagen verstärkt zu Eisbildung auf den Gewässern. Laut Wasserschutzpolizei sind einige Binnenseen, das Kleine Haff sowie vereinzelt regionale Küstenabschnitte der Ostsee von einer leichten Eisschicht bedeckt.
Die Beamten erinnert in diesem Zuge daran, dass das Eis nicht tragfähig ist: "Strömungen, Sonneneinstrahlung und unterschiedliche Gewässertiefen sorgen für ungleichmäßige Eisstärken. Auch eine vermeintlich stabile Eisfläche kann jederzeit brechen und zu lebensgefährlichen Situationen führen", heißt es.
Erziehungsberechtigte sollten Kinder über diese Gefahr aufklären und entsprechend beaufsichtigen. Hundehalter werden gebeten, die Tiere anzuleinen und vom Gewässer fernzuhalten.
Update 6. Januar, 14.14 Uhr: Wegen Schneemassen: Planten un Blomen geschlossen
Achtung gefährlich! Aufgrund des anhaltenden Winterwetters herrscht nun auch im Planten un Blumen Schneebruchgefahr.
Seit Dienstag bleibt der Park Planten un Blomen für Besucher geschlossen, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit. Ein Spaziergang durch den Park wäre für Besucher zu gefährlich.
Wegen der erhöhten Schneelast auf den Bäumen steige das Risiko, dass Äste abbrechen und herabfallen. Dadurch könnten Menschen verletzt werden.
Wann der Park wieder geöffnet werden kann, würde regelmäßig überprüft werden. Die Eisbahn sei von der Schließung nicht betroffen.
Update 6. Januar, 12.56 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee
Im Norden wird es am Freitag stürmisch und es gibt reichlich Neuschnee, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Von der Elbe her soll ein Tiefdruckgebiet weiteren Schneefall bringen.
Nach aktueller Einschätzung vom DWD könnte es sich dabei um kräftigen Schneefall handeln: 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee. Lokal könne auch mehr Schnee fallen.
Gerade in Ostseenähe müsse mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Da auch Sturm von Osten aus erwartet werde.
Am Samstag soll sich das Wetter beruhigen und die Niederschläge nachlassen.
Sonntagnacht können jedoch neue Niederschläge erwartet werden, die in Niedersachsen und Hamburg vorübergehend in Regen übergehen könnten.
Update 6. Januar, 12.25 Uhr: Achtung Eisbildung an der Ostseeküste!
In geschützten Bereichen der Ostsee bildet sich wegen der frostigen Temperaturen Neueis, warnt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.
Entlang der deutschen Ostseeküste sollen sich Seefahrer auf Eisbildung einstellen. Gerade im Bereich von Flensburg bis zur deutsch-polnischen Grenze müsse auf geschütztem Gewässer mit Eis gerechnet werden.
Aber auch auf anderen Gewässern ist Vorsicht geboten. Denn durch den anhaltenden Frost bleibe das Eis bestehen und es bilde sich weiteres.
"Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, die vereisten Gewässer nur mit Fahrzeugen zu befahren, die hierfür geeignet sind“, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee.
Geschützte Bereiche seien etwa Bodengewässer, Hafenbecken oder andere Küstengewässer, die zum Teil vom Meer abgegrenzt werden oder windgeschützt und flacher seien.
Bis Ende April gelte die Warnung. Zudem sollten Schiffsverkehr-Teilnehmer vorsichtig navigieren, da Tonnen vertrieben oder gekentert sein könnten.
Neueis gebe es aktuell in geschützten Gewässern in Flensburg, in der Schlei, im Rostocker Stadthafen, bei Barth, in Greifswald-Wiek und im Peenestrom, so laut aktuellem Eisbericht für die Ostsee des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
Update 6. Januar, 10.55 Uhr: Schneemassen drohen von Strafjustizgebäude zu stürzen
Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr zum Strafjustizgebäude am Sievekingplatz gerufen, da sich große Schneemengen auf dem Vorbau des Gebäudes angesammelt hatten und drohten abzustürzen
Um die Sicherheit der Passanten zu gewährleisten, sperrte die Polizei den Eingangsbereich des Gebäudes für kurze Zeit weiträumig ab. Mit Unterstützung einer Drehleiter gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, die Schneemengen kontrolliert zu entfernen.
Darüber hinaus wurde die angrenzende Parkanlage "Planten un Blomen" aufgrund der extremen Witterungsbedingungen vollständig gesperrt, um auch hier das Risiko von Unfällen zu minimieren.
6. Januar, 10.25 Uhr: Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr
Wegen des Winterwetters komme es voraussichtlich bis zum 9. Januar zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Website mit.
In Schleswig-Holstein und Hamburg würde die Deutsche Bahn zudem mit eingeschränkten Kapazitäten fahren, da viele Züge vereist seien.
Aktuell betroffene Linien im Regionalverkehr sind:
- RE 6 (Westerland (Sylt) – Hamburg-Altona): Hier kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Außerdem fahren weniger Züge auf dieser Strecke.
- RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Auf dieser Strecke kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.
Bahnreisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf der Website der DB, über die App oder telefonisch über ihre Zugverbindung zu informieren.
6. Januar, 7.06 Uhr: Erhebliche Störung im S-Bahnverkehr auf der Linie S5
Auch am Dienstag macht das Hamburger Winterwetter vor dem S-Bahnverkehr keinen Halt. Noch bis circa 9 Uhr fährt die S5 aktuell wegen einer witterungsbedingten Störung zwischen Elbgaustraße und Stade nur alle 20 Minuten.
Wegen eines Schadzuges kommt es zudem zu weiteren Verzögerungen zwischen Neugraben und Stade. Fahrgästen wird empfohlen, auf die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.
5. Januar, 21.04 Uhr: Schneebruchgefahr: Hauptfriedhof Altona und Wildgehege Klövensteen gesperrt
Achtung gefährlich! Aufgrund des anhaltenden Winterwetters warnt das Bezirksamt Altona vor Schneebruchgefahr.
Wegen des starken Schneefalls in den vergangenen Tagen müssen viele Bäume eine schwere Last tragen. Gerade Nadelbäume würden deswegen zu Astabbrüchen neigen.
Es müsse damit gerechnet werden, dass die verschneiten Baumkronen und Äste abbrechen und herabfallen. Ebenso können bereits abgebrochene Äste noch in den Bäumen hängen, so das Bezirksamt.
Wegen der Schneebruchgefahr bleibt der Hauptfriedhof Altona bis auf Weiteres geschlossen.
Im Wildgehege Klövensteen und im angrenzenden Waldgebiet seien bereits viele Äste aufgrund des Schnees abgebrochen. Diese hängen in den Baumkronen fest und stellen eine Gefahr für Besucher dar, teilte das Bezirksamt Altona mit.
Aus Sicherheitsgründen bleiben deswegen ebenso das Wildgehege Klövensteen und der angrenzende Spielplatz geschlossen.
Das Bezirksamt Altona bittet generell darum, in allen Parks und Grünanlagen sowie im Wald besonders vorsichtig zu sein.
5. Januar, 17.18 Uhr: Mehrere Flüge am Hamburg Airport gestrichen
Frost und Schnee sorgten ebenfalls am Hamburger Flughafen für Verzögerungen und Ausfälle.
Aufgrund des winterlichen Wetters in Europa wurden am Hamburger Flughafen mehrere Flüge gestrichen. Bis zum Montagnachmittag listete die Website des Hamburg Airport sieben entfallene Abflüge und fünf entfallene Ankünfte auf.
Betroffene Flüge waren Verbindungen zwischen Hamburg Airport und Flughäfen in Amsterdam, Mailand und Paris.
Jedoch wurde die überwiegende Mehrheit der Flüge ab und nach Hamburg nicht gestrichen. Laut Angaben des Hamburger Flughafens waren am Montag rund 130 Starts und auch 130 Landungen geplant.
Zum Teil mussten Flugzeuge mehrfach enteist und von dicken Schichten Packeis befreit werden. Gelegentlich könne es dadurch zu Verspätungen kommen, erklärte eine Sprecherin des Flughafens.
Laut dem Hamburg Airport verfügt der Flughafen über 30 Spezialfahrzeuge zum Schneeräumen und zehn zum Enteisen der Flugzeuge.
Ab einer Schneehöhe von 0,2 Zentimeter müssen die Start- und Landebahnen geräumt werden. Der Winterdienst räume die Flächen bei schlechten Wetterbedingungen acht- bis zehnmal täglich.
5. Januar, 15.57 Uhr: Winterdienst in Schleswig-Holstein streikt
Auch das noch! Am Dienstag müssen sich Verkehrsteilnehmer in Schleswig-Holstein auf glatte und nicht geräumte Straßen einstellen. Hintergrund ist ein Streikaufruf in den 22 Straßenmeistereien des Landes.
Derzeit wird noch über den Abschluss einer Notdienstvereinbarung verhandelt. Sie soll gewährleisten, dass alle Meistereien besetzt sind und der Winterdienst koordiniert werden kann. „Es ist aber nicht davon auszugehen, dass ein regulärer Winterdienst dargestellt werden kann“, warnte der Landesbetrieb.
Geplant ist, dass sich Straßenmeistereien bezirksübergreifend aushelfen, zudem sollen Fremdfirmen die Ausfälle kompensieren. Dies wird allerdings nicht flächendeckend gelingen, so der Landesbetrieb.
5. Januar, 15.33 Uhr: Immer noch Störungen im S-Bahnverkehr: Die S7 fährt wieder regulär
Das Winterwetter sorgt weiterhin für Probleme im S-Bahnverkehr. Es kommt zu Ausfällen und Änderungen in den Linienverläufen, so lautet es auf der Website.
Die erste S-Bahnlinie, die S7 soll wieder nach regulärem Plan fahren.
Störungen und Ausfälle gibt es weiterhin bei folgenden S-Bahnverbindungen:
- Die S1 fährt zwischen Blankenese und Othmarschen alle 10 Minuten.
- Die S3 fährt aktuell eine Umleitung:
Aus der Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg kommend, wird die S-Bahn über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Wichtig zu beachten: Der Halt in Altona entfällt.
Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof in Richtung Landungsbrücken und Altona wollen, werden gebeten die S1 in Richtung Othmarschen / Blankenese / Wedel zu nutzen.
- Die S5 fährt momentan alle 20 Minuten zwischen Stade und Elbaugaustraße.
5. Januar, 11.20 Uhr: 38 Unfälle auf der A1
Auf der A1 ist es von Freitag bis Sonntagmittag zu insgesamt 38 Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war vor allem winterliche Glätte der Hauptgrund.
Laut einem Sprecher kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort durch die Verursacher. Bei drei Zusammenstoßen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.
In einem Fall stellten die Beamten fest, dass einer der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem befanden sich in dem Auto sieben Personen, dabei waren lediglich fünf zugelassen.
Während der zahlreichen Unfälle musste die A1 hin und wieder komplett oder teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus.
Die Polizei schätzt den Gesamtschaden in diesem Zeitraum auf einen sechsstelligen Bereich.
5. Januar, 11 Uhr: Irre Rettungsaktion sorgt für Begeisterung im Netz
Ein Geländewagen, der ganz allein einen Gelenkbus aus dem Schnee zieht? Kaum zu glauben, dachte sich auch Hochbahn-Sprecher Andreas Ernst, der ebenfalls darüber gestolpert war.
Doch das Video, das bei Instagram gerade viral geht, ist tatsächlich echt. TAG24 hat mit dem Fahrer des Land Rover Defender gesprochen, der am Samstagabend zum Helden wurde.
Auf dem Heimweg nach Hamburg-Eppendorf habe Victor-Paolo Brenninkmeyer (29) den Bus in misslicher Lage entdeckt. Das Fahrzeug steckte im Kreisverkehr der Heilwigstraße fest, kam weder vor noch zurück. Und das seit einer geraumen Stunde, ohne Aussicht auf zeitnahe Unterstützung.
Brenninkmeyer kommt selbst aus der Offroad-Reisebranche und wusste, was er tat. Der 29-Jährige nahm den Bus kurzerhand an den Haken und schleppte das Fahrzeug auf sicheres Terrain. Nach zwanzig Minuten war die Aktion vorbei. "Der Busfahrer war erst nervös, hat dann aber einen Riesen Freudensprung gemacht", erzählt der Offroad-Experte.
Er hofft, dass sein Video ein kleiner Denkanstoß für die Gesellschaft wird. "Man sollte mehr miteinander machen und nicht immer nur Gegeneinander. Viele kommentieren, dass sie mit ihrem Kind feststeckten und alle einfach weitergegangen sind. Einfach mal nach links und rechts gucken und als Team zusammenarbeiten. Das wäre einfach schön", so Brenninkmeyer.
Geländewagen schleppt Gelenkbus aus misslicher Lage
5. Januar, 9.55 Uhr: Störungen bei der S-Bahn
Der Wintereinbruch bringt auch weiterhin den S-Bahnverkehr in Hamburg durcheinander. Wie auf der Internetseite zu sehen ist, gibt es Änderungen in den Linienverläufen sowie Ausfälle.
Die S1 fährt derzeit zwischen Wedel und Airport sowie zwischen Othmarschen und Poppenbüttel alle 10 Minuten. Allerdings werden die Züge in Ohlsdorf nicht geteilt, sondern fahren abwechselnd zum Flughafen oder nach Poppenbüttel.
Die S2 fällt aktuell hingegen aus. Die S3 wird aus Richtung Innenstadt nach Elbgaustraße / Pinneberg über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. Der Halt am Bahnhof Altona entfällt.
Die S5 fährt weiterhin nur zwischen Neugraben und Stade. Reisenden sollen als Alternative zwischen Neugraben und Elbgaustraße die S3 nutzen.
Die S7 verkehrt zwischen Altona und Bergedorf alle zehn Minuten, zwischen Bergedorf und Aumühle alle 20 Minuten.
5. Januar, 8.40 Uhr: Feuerwehr mit besonderer Aktion
Die Freiwillige Feuerwehr hat in Finkenwerder am Sonntagnachmittag für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Die Deiche am Aue-Hauptdeich waren stark eingeschneit und wurden von den Menschen als Schlittenpiste genutzt.
Aufgrund der frühen Dunkelheit entschied sich die Feuerwehr, spontan eine Übung durchzuführen. Dafür wurden zahlreiche Scheinwerfer Deich aufgestellt. So konnten die Besucher auch noch nach Sonnenuntergang sicher weiter rodeln.
Die Aktion kam bei den Menschen gut an. Knapp 100 Personen sausten mit ihren Schlitten noch den Deich herunter.
5. Januar, 8.20 Uhr: Winterdienst wieder im Einsatz
Der Winterdienst ist wie schon in den vergangenen Nächten wieder im Dauereinsatz. Seit Mitternacht räumen und streuen mehr als 700 Einsatzkräfte und rund 360 Fahrzeuge die wichtigen Verkehrsadern und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege.
Aufgrund der Temperaturen und der vorhandenen nassen Schneedecke wird vor überfrierender Glätte gewarnt. Trotz des Einsatzes des Winterdienstes kann es weiterhin glatt sein.
Update 19.45 Uhr: Über 650 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Hamburg
Das Winterwetter hat am Wochenende in Hamburg für hunderte Einsätze bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gesorgt.
In über 550 Einsätzen war die Feuerwehr Hamburg aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs unterwegs, dabei leisteten sie meistens technische Hilfe.
Am häufigsten waren laut Angaben der Feuerwehr Anrufe eingegangen, die meldeten, dass Äste oder Baumteile durch die Schneelast gefährlich tief hingen oder bereits herabgestürzt waren.
Zusätzlich half die Hamburger Feuerwehr bei Glätteunfällen: Busse des Nahverkehrs standen quer auf der Straße oder rutschten von der Fahrbahn. Auch mehrere Lastwagen kamen wegen der Glätte die Köhlbrandbrücke nicht hinauf und versperrten so die Brücke für den restlichen Verkehr. Ebenso rutschten Streufahrzeuge von den Straßen ab.
Dazu kamen über 100 Einsätze für den Rettungsdienst, die mit den winterlichen Bedingungen zu tun hatten.
Update 18.25 Uhr: Schnee und Eis sorgt für Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein
Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Website mit, dass es wegen des Winterwetters zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr kommen kann.Betroffen sind folgende Fernverkehrszüge:
- Einzelne ICE-Züge der Verbindung: Hamburg - Berlin
- Einzelne ICE-Züge der Verbindung: Köln-Hannover-Berlin
- ICE-Züge der Verbindung Oldenburg (Oldb) - Bremen - Hannover - Kassel-Wilhemshöhe - Frankfurt (M) - Karlsruhe
Im Regionalverkehr soll es voraussichtlich bis zum 7. Januar zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen kommen, so die DB. Als Grund gibt die Deutsche Bahn neben Eis und Schnee, zudem vereiste Fahrzeuge an, weswegen sie mit eingeschränkter Kapazität fahren würden.
Betroffene Linien im Regionalverkehr sind:
- RE 6 (Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona): Hier kommt es zu großen Verspätungen und Zugausfällen.
- RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg Hbf): Aktuell kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Außerdem fahren weniger Züge auf der Strecke.
- RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Auf dieser Strecke kommt es aktuell zu großen Verspätungen und Zugausfällen. Zusätzlich sorgen weniger Züge zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf für Beeinträchtigungen. Reisende, die von Flensburg nach Hamburg wollen, müssen in Neumünster umsteigen. Von Hamburg nach Flensburg sollen Bahnreisende den Zug nach Kiel nutzen und ebenfalls in Neumünster umsteigen, um nach Flensburg zu kommen.
- RE 8 (Lübeck Hbf – Hamburg Hbf): Auch auf dieser Strecke kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in beiden Richtungen. Die Anzahl der Züge ist auch auf dieser Strecke verringert.
- RE 80 (Lübeck Hbf – Ahrensburg – Hamburg Hbf): Hier kommt es zu großen Verspätungen und Zugausfällen.
Bahnreisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf der Website der DB, über die App oder telefonisch über ihre Zugverbindung zu informieren.
Update 15.50 Uhr: Krankenwagen bleibt bei Rettung von Verletztem selbst im Schnee stecken
Ein Mann verletzte sich beim Schlittenfahren in der Fischbeker Heide. Die Rettungsaktion gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, war ein Mann gestürzt und verletzte sich dabei.
Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort kam neben einem Krankenwagen zusätzlich ein Löschfahrzeug mit einer Tragehilfe zum Einsatz, um den Verletzten in den Rettungswagen zu befördern.
Beim Verlassen des Unfallorts trat jedoch ein Problem auf. Der Rettungswagen kam den vereisten Anstieg nicht wieder hoch, woraufhin ein mittelgroßer Rüstwagen gerufen wurde, so der Feuerwehrsprecher.
Dieser kam vor Ort letztendlich doch nicht zum Einsatz. Laut Angaben des Reporters vor Ort halfen Passanten dabei, den Rettungswagen wieder auf die Straße zu bringen.
Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte waren laut Angaben der Feuerwehr ungefähr eine Stunde im Einsatz.
Update 11.48 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor reichlich Neuschnee
Über Hamburg und Schleswig-Holstein hängt weiterhin ein umfangreiches Tief, das noch mehr Schnee bringt. Am Sonntag soll noch ein Zentimeter dazu kommen, gebietsweise fünf Zentimeter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
In der Nacht zu Montag soll es an der Nordsee und gebietsweise zu Schneefall mit Mengen bis zehn Zentimeter, lokal sogar 15 Zentimeter innerhalb weniger Stunden kommen. Diese Menge stuft der DWD als Unwetter ein.
Auch am Montag soll es weiter schneien. Zum Wochenstart werden Neuschneemengen von fünf Zentimetern, lokal bis zu zehn Zentimeter erwartet.
Update, 11 Uhr: Knapp 100 Unfälle in Bremen
In Bremen hat der Wintereinbruch ebenfalls zugeschlagen. Seit Einsetzen des Schneefalls am Freitagabend zählte die Polizei laut Mitteilung knapp 100 Verkehrsunfälle.
Dabei sei es hauptsächlich zu Blechschäden gekommen, größere Unfälle blieben aus.
Update, 10.13 Uhr: 90 Glätteunfälle in Schleswig-Holstein
Auch im hohen Norden kam es aufgrund der Glätte in der Nacht zu Sonntag zu zahlreichen Unfällen.
Die Polizeileitstellen gaben an, dass landesweit 90 Glätteunfälle gemeldet wurden. Glücklicherweise habe es in den meisten Fällen lediglich Blechschäden gegeben. Verletzt wurde kaum jemand.
Auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide kam zudem ein Lastwagen ins Rutschen, blieb stehen und blockierte den mittleren und den rechten Fahrstreifen. Die A1 musste in diesem Bereich von 2 Uhr bis 4 Uhr im Rahmen der Bergungsarbeiten gesperrt werden.
Auf der A7 in Richtung Norden kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf Höhe Schuby zu schnell unterwegs, rutschte aufgrund von Glätte in die Leitplanke und räumte anschließend zwei weitere Wagen ab. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.
Update, 9.08 Uhr: Winterdienst seit dem frühen Morgen im Einsatz
Der Winterdienst ist seit 4 Uhr mit 728 Einsatzkräften und rund 360 Fahrzeugen im Volleinsatz, teilte die Stadtreinigung Hamburg mit.
"Notwendig ist der umfangreiche Einsatz aufgrund von überfrierender Nässe, einer vorhandenen nassen Schneedecke sowie des in den Morgenstunden noch zu erwartenden neuen Niederschlags", teilte die Stadtreinigung mit.
Trotz des umfangreichen Einsatzes herrsche weiterhin Glättegefahr.
Update 9.07 Uhr: Zahlreiche Linien des HVV fallen aus
Auch der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) weist auf TAG24-Nachfrage daraufhin, dass zahlreiche Linien eingestellt sind und es zu Umleitungen und Haltestellenverlegungen kommt.
Die Linien 6191, 188, 488, 135, 6104, 6102 und 6101 fallen komplett aus.
Das Unternehmen bitten darum, Abfahrtszeiten im Vorfeld zu prüfen.
Update, 9.05 Uhr: VHH muss Betrieb einstellen
Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH musste den Betrieb am Samstagabend komplett einstellen.
Immerhin konnte der reguläre Betrieb im Gesamtnetz Am Sonntag gegen 4 Uhr wieder aufgenommen werden. "Ausfälle sowie Umleitungen aufgrund von Straßenglätte sind aber weiterhin möglich", so eine Sprecherin gegenüber TAG24.
Update 9.04 Uhr: Züge der Nordbahn stehen still
Die Nordbahn hat die Linien RB60 (Itzehoe - Hamburg Altona), RB61 (Itzehoe - Hamburg Hauptbahnhof) und RB71 (Wirst - Hamburg Hauptbahnhof) komplett eingestellt.
Update, 9.02 Uhr: Einfrierende Weichen stoppen Metronom-Züge
Die Züge des Regionalbahnunternehmens Metronom konnten in der Nacht zu Sonntag nicht mehr fahren.
"Angesichts der aktuellen Witterung stoßen die Systeme an den Schienenstrecken an ihre technischen Grenzen: Es kommt auf allen Strecken zu Zugausfällen und hohen Verspätungen", heißt es auf der Website.
Als Grund nennt das Unternehmen insbesondere einfrierende Weichen, die von Mitarbeitern der Deutschen Bahn per Hand vom Schnee befreit werden müssen.
