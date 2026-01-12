 46.128

Schneechaos im Norden: Warnung vor "Gefahr für Leib und Leben", zahlreiche Glätteunfälle

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! DWD warnt vor extremer Kälte. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch bringt Chaos nach Hamburg und das Umland! Während am Freitag in den Schulen noch Schneefrei war, ging der Unterricht am Montag in Hamburg regulär weiter. Nachdem zunächst vor markanter Glätte gewarnt worden war, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Gefahrenstufe in Hamburg allerdings noch einmal erhöht: "Es besteht Gefahr für Leib und Leben."

Schneechaos auf den Straßen in Norddeutschland. Auch der Bahnverkehr ist massiv betroffen.  © Lars Penning/dpa

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen, bat der Hamburger Senat die Bürger bereits am Freitag.

Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer gerieten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr ging in die Knie. Am Freitag gab es erstmals seit 2013 "schneefrei" an den Hamburger Schulen.

TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

12. Januar, 19.52 Uhr: Zahlreiche Glätteunfälle auf der A7

Aufgrund mehrerer Glätteunfälle ist die A7 ab Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg vzeitweise ollständig gesperrt. Nach Polizeiangaben wurde der Verkehr an der Anschlussstelle in Richtung Süden von der Autobahn geführt. Am Abend konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. "Wir haben dort diverse Unfälle. Ich habe aber noch keinen Überblick, wie viele genau", so ein Polizeisprecher zunächst auf Nachfrage von TAG24. Bei den zahlreichen Unfällen solle es sich jedoch hauptsächlich um Blechschäden handeln.

Die Feuerwehr berichtete von einer Massenkarambolage. Daran sollen acht Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Bei einem weiteren Unfall stießen drei Fahrzeuge zusammen, wodurch zwei Menschen verletzte wurden. Eines der Fahrzeuge war ein Viehtransporter mit Rindern, wovon einige getötet werden mussten.

Auf der A7 bei Quickborn ereignete sich am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Süden eine Massenkarambolage.  © NEWS5 / Fabian Höfig

12. Januar, 17.37 Uhr: Kann Bushido-Konzert in der Barclays Arena stattfinden?

Am Sonntag wurde das Dach der Barclays Arena in Hamburg von Schneemassen befreit. Wie es dadurch um die bevorstehenden Veranstaltungen in der Halle steht? Am Dienstag soll dort nämlich das Konzert des Rappers Bushido stattfinden.

"Nach aktuellem Stand findet die Veranstaltung wie geplant statt", heißt es in einer Mitteilung der Arena auf Nachfrage von TAG24.

Dennoch werden Besucher gebeten, vor Antritt der Anreise die Wetterlage im Raum Hamburg zu prüfen. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto wird empfohlen.

Am Sonntag wurde das Dach der Barclays Arena in Hamburg von Schneemassen befreit.  © Christoph Seemann

12. Januar, 15.06 Uhr: Schnee auf dem Dach - Betretungsverbot für Firmenhalle ausgesprochen

Aufgrund der enormen Schneemassen auf dem Dach einer Lagerhalle für Kältetechnik in der Warnstedtstraße in Hamburg-Stellingen sprach die Feuerwehr am Montagmittag ein Betretungsverbot aus.

"Das Dach ist bereits ein Stück abgesackt", so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24. Zudem verlief unter dem Dach eine Gasleitung, welche die Einsatzkräfte zur Sicherheit abstellten.

Auch eine angrenzende Wohnung ist betroffen. Für diese wurde ebenfalls ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Polizei kümmere sich nun um die Betreuung einer dort lebenden Person.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben wurde. Dieser sei nun dazu verpflichtet, eine Fachfirma mit der Räumung des Daches sowie den notwendigen Reparaturarbeiten zu beauftragen.

Wegen Schneemassen auf dem Dach einer Firma wurde eine Betretungsverbot verhängt.  © Lenthe-Medien

12. Januar, 12.50 Uhr: Mehrere Glätte-Unfälle auf der A1

Eisregen hat am Montagvormittag auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Stuckenborstel zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Nach Angaben der Polizei Rotenburg (Wümme) ereigneten sich die Unfälle ab 11 Uhr innerhalb weniger Minuten in beiden Fahrtrichtungen.

Kurz hinter der Anschlussstelle Oyten in Fahrtrichtung Hamburg kam im Landkreis Verden ein Lastwagen ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Lkw blockierte für über eine Stunde alle drei Fahrstreifen. In der Folge staute sich der Verkehr zeitweise auf mehr als 10 Kilometer, wie der ADAC mitteilte.

Auch in Fahrtrichtung Bremen kam es zwischen Stuckenborstel und Grundbergsee durch plötzlich einsetzendes Blitzeis zu mehreren Unfällen. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Stuckenborstel war zeitweise blockiert, die Autobahn musste in Richtung Bremen vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Die Polizei warnte Autofahrer eindringlich vor der anhaltenden Glätte und rief dazu auf, den betroffenen Streckenabschnitt nach Möglichkeit zu meiden und besonders vorsichtig zu fahren.

Am Montagmorgen kam ein Lkw aufgrund von Blitzeis von der Fahrbahn ab.  © JOTO

12. Januar, 12.15 Uhr: Schulbetrieb findet weiter statt

Trotz der aktuellen Unwetterwarnung ab 13 Uhr bleibt der Schulbetrieb in Hamburg aufrechterhalten. Wie die Schulbehörde mitteilt, finden der Präsenzunterricht an den staatlichen Schulen sowie die Ganztagsbetreuung weiterhin wie geplant statt.

Angesichts der hohen Glättegefahr durch gefrierenden Regen werden Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie schulische Beschäftigte jedoch eindringlich gebeten, den Heimweg besonders vorsichtig anzutreten und mehr Zeit einzuplanen.

Einzelne Schulen können unter Berücksichtigung der konkreten Lage vor Ort von den allgemeinen Regelungen abweichen. In solchen Fällen informieren die Schulen ihre Schulgemeinschaft über die jeweils üblichen Kommunikationswege.

12. Januar, 11.23 Uhr: Eisschollen auf der Elbe

In Lauenburg/Elbe (Landkreis Herzogtum Lauenburg) konnten am Montag außergewöhnliche Winterimpressionen beobachtet werden: Große Eisschollen bedeckten die Elbe stellenweise fast vollständig, einzelne Flussabschnitte waren komplett zugefroren.

Ein solches Naturschauspiel ist alles andere als alltäglich: Zuletzt fror die Elbe in der Kleinstadt im Jahr 2012 zu.

Seltenes Bild: Die Elbe wird von vielen kleinen und großen Eisschollen bevölkert.  © News5

12. Januar, 9.36 Uhr: Warnung vor "Gefahr für Leib und Leben"

Nachdem zunächst vor markanter Glätte gewarnt worden war, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Gefahrenstufe in Hamburg noch einmal erhöht. Für die Hansestadt gilt ab heute 13 Uhr bis voraussichtlich Mitternacht eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis der Stufe 3 von 4.

"Es besteht Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen", so der DWD.

Hamburgerinnen und Hamburgern wird empfohlen, möglichst zu Hause zu bleiben, das Verhalten im Straßenverkehr den winterlichen Bedingungen anzupassen und Fahrzeuge gut vorzubereiten – etwa mit vollem Tank, Decken und warmen Getränken.

Der DWD warnt vor glatten Straßen und Fußwegen.  © Tag24/Madita Eggers

12. Januar, 7.33 Uhr: Warnung vor "markanter" Glätte

Die ursprüngliche Warnung vor strengem Frost am Montagmorgen für Hamburg wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aufgehoben.

Trotz der aufgelösten Frostwarnung besteht weiterhin eine erhöhte Glättegefahr: bis Dienstag, 13. Januar, 00 Uhr, warnt der DWD vor "markanter Glätte" durch gefrierenden Regen. Der DWD empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien zu vermeiden und Fahrten nur angepasst an die Witterung durchzuführen.

Ausblick: Am Mittwoch soll es deutlich milder werden, mit einem beachtlichen Temperatursprung, wie der DWD mitteilte.

12. Januar, 6.37 Uhr: Metronom-Verkehr auch am Montag betroffen

Auch der metronom-Verkehr ist am Montag weiterhin betroffen. Das anhaltende Winterwetter führt zum Wochenbeginn zu zahlreichen Zugausfällen im Regionalverkehr in Niedersachsen und Hamburg, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt.

Zugausfälle am 12. Januar:

  • RE3:
    Uelzen → Hannover Hbf (Zug 82861)
    Uelzen → Hamburg Hbf (Züge 82144, 82104)
  • RB31:
    Lüneburg → Hamburg Hbf (Zug 81662)
  • RB41:
    Tostedt → Hamburg Hbf (Zug 81962)

12. Januar, 6.24 Uhr: S-Bahn-Verkehr weiter eingeschränkt

Die aktuelle Wetterlage führt auch am Montag weiterhin zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Durch das anhaltende Winterwetter bleibe der Betrieb sehr "störanfällig", wie die S-Bahn Hamburg mitteilte.

Um größtmögliche Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird ein angepasstes Betriebskonzept angeboten:

  • S1: Wedel–Blankenese und Blankenese–Airport jeweils alle 10 Minuten (Zugteilung in Ohlsdorf)
  • S2: Entfällt ganztägig
  • S3: Pinneberg–Neugraben alle 10 Minuten (über Jungfernstieg und Landungsbrücken)
  • S5: Neugraben–Stade im Berufsverkehr alle 20 Minuten, sonst alle 60 Minuten; Umstieg in Neugraben erforderlich
  • S7: Diebsteich–Aumühle alle 10 Minuten (über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße)

