Schneechaos im Norden: Wetterdienst warnt - Achtung, Lebensgefahr!

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Friedhöfe bleiben am Wochenende geschlossen. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Madita Eggers, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen verursacht.

Die Züge des Metronom konnten am Wochenende aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren.  © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker

Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern.

Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie.

TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

8. Januar, 11.07 Uhr: Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für Hamburg heraus

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagvormittag eine Unwetterwarnung für Hamburg ausgesprochen und vor starken Schneeverwehungen gewarnt.

Von Freitagmorgen 7 Uhr bis Samstagmorgen 7 Uhr besteht Lebensgefahr! Grund dafür ist neben verbreiteter Glätte auch eine stark erhöhte Schneedecke bis hin zu blockierten Verkehrswegen und eine oftmals stark eingeschränkte Sichtweite.

8. Januar, 11.05 Uhr: Köhlbrandbrücke zum Teil wieder frei, dafür A7-Auffahrt gesperrt

Nach der Vollsperrung kann die Köhlbrandbrücke zumindest einspurig in jede Richtung befahren werden, wie die Polizei via Social Media mitteilte. Sie wies aber ausdrücklich auf das Überholverbot für Lastwagen hin.

Auf der A7 ist dafür die Ausfahrt an der Anschlussstelle Volkspark gesperrt worden. "Die Ausfahrt der Anschlussstelle Volkspark in Richtung Süden ist derzeit gesperrt. Mehrere Lkw haben sich dort festgefahren", hieß es in der Mitteilung.

8. Januar, 10.43 Uhr: Verspätungen und Ausfälle am Hamburger Flughafen

Schnee und Glätte sorgen auch am Hamburger Flughafen für Sorgenfalten. Wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, komme es derzeit zu Verzögerungen und vereinzelt auch zu Flugstreichungen.

"Wie in den vergangenen Tagen auch ist der Winterdienst des Flughafens seit dem frühen Morgen im Einsatz, um die Start- und Landebahnen sowie weitere Flächen von Schnee zu befreien. Auch werden alle Flugzeuge vor dem Start enteist", so die Sprecherin.

Auch in den nächsten Tagen muss mit Einschränkungen im Flugverkehr gerechnet werden.

Der Winterdienst des Flughafens ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.  © Screenshot/Instagram/hamburgairport

8. Januar, 10.21 Uhr: Schulen bleiben am Freitag geschlossen

Das gab es schon lange nicht mehr! Am Freitag bleiben die Schulen in Hamburg aufgrund der angekündigten Wetterlage geschlossen, wie die Schulbehörde mitteilte.

Für Schüler der Klassenstufen 0 bis 6 muss allerdings eine Notbetreuung eingerichtet werden, zudem sollen sie im Vorfeld mit Unterrichtsmaterial ausgestattet werden.

Für höhere Klassenstufen soll ein digitales Angebot organisiert werden.

8. Januar, 10.20 Uhr: In diesen Landkreisen fällt die Schule aus

Der Winter hat den Norden fest im Griff. Das hat auch Auswirkungen auf den Schulunterricht. In folgenden Gebieten sind bereits Ausfälle bekannt:

Schulausfälle am Donnerstag, 8. Januar

  • Landkreis Aurich
  • Landkreis Cloppenburg
  • Landkreis Wittmund
  • Landkreis Leer
  • Stadt Emden
  • Stadt Wilhelmshaven
  • Landkreis Grafschaft Bentheim
  • Landkreis Emsland
  • Kreis Friesland
  • Landkreis Vechta
  • Kreis Schaumberg
  • Landkreis Ammerland
  • Freie Waldorfschule Oldenburg
  • Stadt Dannenberg (Elbe)

Schulausfälle am Freitag, 9. Januar

  • Landkreis Aurich
  • Landkreis Cloppenburg
  • Landkreis Wittmund
  • Landkreis Leer
  • Landkreis Lüchow-Dannenberg
  • Stadt Emden
  • Stadt Wilhelmshaven
  • Landkreis Grafschaft Bentheim
  • Landkreis Emsland
  • Kreis Friesland
  • Landkreis Vechta
  • Landkreis Ammerland
  • Stadt Oldenburg
  • Dannenberg (Elbe)
  • Landkreis Wesermarsch
  • Stadt Bremerhaven
  • Bremen

Zudem ist auch auf den Nordsee-Inseln Amrum und Föhr der Schulbetrieb eingestellt worden.

8. Januar, 10.05 Uhr: Köhlbrandbrücke gesperrt

Wie die Polizei via Social Media mitteilte, ist die Köhlbrandbrücke aufgrund der anhaltenden Witterungsbedingungen wieder einmal gesperrt.

Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

8. Januar, 9.44 Uhr: Zahlreiche Friedhöfe bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen

Wie der Hamburger Senat am Donnerstag mitteilte, bleiben diverse Friedhöfe von Donnerstag, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 9 Uhr, für den Publikumsverkehr geschlossen.

Davon sind der Friedhof Ohlsdorf, Friedhof Öjendorf, Waldfriedhof Volksdorf, Waldfriedhof Wohldorf, Friedhof Finkenriek, Friedhof Finkenwerder und der Friedhof Kirchdorf-Amtshof betroffen.

Alle für Donnerstag geplanten Feiern und Beisetzungen finden wie geplant statt. Beisetzungen und Trauerfeiern, die für Freitag und Samstag geplant sind, müssen verschoben werden.

Die Hamburger Friedhöfe bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.

Zahlreiche Friedhöfe bleiben von Donnerstagabend bis Montagmorgen geschlossen.  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 9.26 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr eingeschränkt

Der Neuschnee zeigt dem öffentlichen Nahverkehr mal wieder deutlich seine Grenzen auf.

Wie die Hochbahn auf der Website mitteilt, kommt es auf den Linien der S1, S2, S3, S5 und S7 zu Verspätungen, einige S-Bahnen müssen schon vor dem eigentlichen Fahrtziel wenden. Es könne zudem zu Ausfällen einzelner Verbindungen kommen.

In Hamburg und dem Umland kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) weist darauf hin, dass es im gesamten Gebiet zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen komme.

Die Linien 6506, 6588 und 589 fallen aufgrund der Straßenglätte bereits komplett aus.

Wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte, würden die Hochbahn-Busse fahren, es könne aber durch die Wetterverhältnisse zu Taktlücken und Verspätungen kommen.

"In einigen Stadtgebieten können unsere Busse aufgrund der Straßenverhältnisse nicht die regulären Linienwege fahren – das gilt beispielsweise im Hafen für die Kühlbrandbrücke sowie für die große Unterführung in Tonndorf", so die Sprecherin.

Da viele offenbar ihr Auto bei dem Wetter stehen lassen, sind die Bahnen teils überfüllt.

8. Januar, 8.19 Uhr: Polizei warnt vor Glätte

Aufgrund des aktuell starken Schneefalls in Hamburg hat die Polizei vor glatten und rutschigen Straßen gewarnt. Sie mahnt zur Vorsicht und bittet Menschen, auf ihren Wegen mehr Zeit einzuplanen.

Zudem gab sie noch einen wichtigen Hinweis: Fahrzeuge sind vor der Fahrt vollständig von Schnee und Eis zu befreien. Ansonsten setzt es ein Bußgeld.

8. Januar, 7.43 Uhr: Zahlreiche Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kommt es bei der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr. Betroffen davon sind im Norden folgende Strecken:

  • Kopenhagen - Hamburg
  • Westerland/Kiel - Hamburg
  • Norddeich/Emden - Hannover

Darüber hinaus kann es zu weiteren Verspätungen und Zugausfällen kommen. Auf einen Strecken wurde zudem die Geschwindigkeit gedrosselt.

Bei der Deutschen Bahn kommt es im Norden zu zahlreichen Zugausfällen.  © Federico Gambarini/dpa

8. Januar, 7.19 Uhr: Kein Alstervergnügen in Aussicht

Vor 14 Jahren, im Februar 2012, wurde die Außenalster zum letzten Mal freigegeben. Tausende Menschen zog es damals aufs Eis. Trotz der derzeitigen, eisigen Temperaturen ist ein erneutes Alstervergnügen aber nicht in Sicht. "Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für ein Alstereisvergnügen in diesem Jahr gegeben sein werden", teilte die Hamburger Umweltbehörde mit.

Denn dafür sei eine sogenannte Kerneisdicke von mindestens 20 Zentimetern notwendig, und die sei noch nicht erreicht. Vermutlich wird es auch erst gar nicht dazu kommen, laut Behörde wachse die Eisschicht nur langsam.

In diesem Zuge wies das Amt darauf hin, dass beim Betreten von Eisflächen in der Hansestadt Lebensgefahr bestehe. Noch immer sei das Eis zu dünn und brüchig.

Auf ein Alstervergnügen müssen die Menschen in Hamburg wohl noch länger warten.  © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 6.15 Uhr: Winterdienst seit der Nacht erneut im Einsatz

Und täglich grüßt das Murmeltier! Der Winterdienst ist seit der Nacht erneut im Dauereinsatz. Laut Mitteilung sind seit ein Uh 728 Einsatzkräfte und 360 Fahrzeugen damit beschäftigt, wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zu räumen und zu streuen.

Straßen, die nicht in diese Kategorien fallen, werden nicht bearbeitet. Nachdem ersten leichten Schneefall am Mittwochabend kann es im Laufe des Donnerstags erneut schneien. Trotz des Einsatzes wird weiterhin vor Glätte gewarnt.

Der Winterdienst ist in Hamburg erneut seit der Nacht im Einsatz.  © Marcus Brandt/dpa

Update, 7. Januar, 20 Uhr: Winterdienst in MV zum Streik aufgerufen

Auch das noch! In Mecklenburg-Vorpommern wurde für Donnerstag zum Streik aufgerufen, weshalb es laut des Landesamts für Straßenbau und Verkehr zu "personellen Engpässen im Winterdienst" kommen kann.

Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass dennoch alles versucht werde, um die Straßen möglichst frei zu halten. Etwaige Personalausfälle sollen demnach so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert werden, die ohnehin schon für einen Teil der Räumung verantwortlich seien.

