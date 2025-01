So viele Tonnen Silvestermüll haben die Hamburger hinterlassen

Am frühen Neujahrsmorgen rückten die Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg aus, um den Silvestermüll zu beseitigen - insgesamt rund 19 Tonnen. © Stadtreinigung Hamburg

Insgesamt waren 75 Kräfte schon ab 1 Uhr morgens im Stadtgebiet unterwegs, um Gehwege, Fahrbahnen und Grünanlagen vom Silvestermüll zu befreien.

Dabei beseitigten sie laut Mitteilung der SRH rund 19 Tonnen (!) Glasscherben, Flaschen, Kartonagen und Böllermüll - das waren rund fünf Tonnen mehr als am Neujahrsmorgen 2024.

Die Reinigungsmaßnahmen fanden an den Landungsbrücken, am Fischmarkt, auf der Reeperbahn und in Fußgängerzonen in den Innenstädten von Harburg und Bergedorf sowie in einigen Grünanlagen (z.B. Altonaer Balkon oder Harburger Außenmühle) statt.

Alle anderen Flächen werden im Rahmen der regelmäßigen Reinigung durch die SRH von Böllerresten befreit. Diese findet allerdings nur dort statt, wo Anlieger sogenannte Gehwegreinigungsgebühren bezahlen.