18.09.2024 12:29 Sperrung und Demo: Hamburg droht wieder Verkehrschaos am Wochenende

Am kommenden Wochenende droht in Hamburg wieder ein Verkehrschaos. Die Köhlbrandbrücke wird voll gesperrt und es gibt eine Klima-Demo in der Innenstadt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Autofahrer aufgepasst! Am kommenden Wochenende droht in Hamburg - mal wieder - ein Verkehrschaos. Das hat vor allem zwei Gründe. Die Hamburger Köhlbrandbrücke wird am kommenden Wochenende voll gesperrt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa Zum einen wird die Köhlbrandbrücke für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Autofahrer Richtung Westen sollen über den Roßdamm, den Fürstenmoordamm und die Finkenwerder Straße, Autofahrer Richtung Osten die umgekehrte Route fahren. Wer zum Container Terminal Tollerort (CTT) und dem Hafengebiet "Ross" will, soll der Umleitung über die Nippoldstraße folgen. Hamburg Lokal Ex-Leiter des Islamischen Zentrums soll ausgewiesen werden Zum anderen ist für Freitagnachmittag eine Klima-Demonstration in der Hamburger Innenstadt angemeldet worden, zu der rund 18.000 Teilnehmer erwartet werden. Der Aufzug wird über den Ballindamm und die Lombardsbrücke zum Johannes-Brahms-Platz und von dort aus über die Kaiser-Wilhelm-Straße und den Rödingsmarkt bis zur Willy-Brand-Straße ziehen. Entsprechend wird es in der Innenstadt zu Beeinträchtigungen kommen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

