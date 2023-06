Tipps zum Wochenende: Kunst, Zirkus, Straßenfest und "Mike + the Mechanics"

Hamburg - Ihr braucht Tipps für Euer Wochenende in Hamburg ? Ob Stadtfest, Konzert, Museum oder Show, die Hansestadt an der Elbe hat für so ziemlich jeden Geschmack etwas zu bieten. Was am kommenden Wochenende eine Notiz im Kalender verdient?

Am 3. und 4. Juni findet das Eppendorfer Landstraßenfest mit einem neuen Winzer-Bereich inklusive neuer Bühne am Eppendorfer Marktplatz statt.

Unter dem Motto " Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was! " tauchen die Besucher im Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) in die Welt von Ernie, Bert und Co. ein und blicken hinter die Kulissen des erfolgreichen Fernsehformats.

Wer sich am Samstag von Artisten, Clowns und Co. begeistern lassen möchte, findet unter eventim.de Tickets ab 31,10 Euro und weitere Termine zu den Shows.

Bereits am 11. Mai feierte "Circus Roncalli" seine Premiere auf der Moorweide in Hamburg. Tierfrei, versteht sich.

Mike + the Mechanics

Am Sonntag spielen "Mike + the Mechanics" im Rahmen des Stadtpark Open Airs in Hamburg.

Es ist die erste Tournee von "The Mechanics" seit der 2019er "Looking Back Over My Shoulder" Tour und verspricht verlockend "All the hits & a drop of Genesis", heißt es in der Ankündigung.

Los geht es um 19 Uhr. Das Konzert ist komplett bestuhlt; es gibt nummerierte Sitzplätze.



Tickets findet Ihr unter eventim.de.