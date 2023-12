Ex-Grüne Nebahat Güçlü tritt aus SPD aus: Das sind ihre Gründe

Nebahat Güçlü (58) war mehrere Jahre Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Am späten Samstagabend schrieb die 58-Jährige auf ihrem Facebook-Profil: "Ich habe am 17.11.2023 meinem Distriktvorsitzenden der SPD-Altona Ottensen meinen Austritt aus der SPD schriftlich mitgeteilt." Ihren Austrittsbrief machte sie jetzt öffentlich.

Darin hieß es: "Ich kann die derzeitige Politik der Bundesregierung nicht mehr mit meinem Gewissen verantworten und vertreten." So werde in eine "kriegerische Sackgasse" gesteuert. Als Beispiel dazu nannte sie die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine.

Die Verdopplung der Militärhilfe bezeichnete sie als "Irrsinn". "Ich bin entschieden gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine", schrieb Güçlü. Diese Politik könne sie nicht mehr mittragen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass Waffenlieferungen keinen Frieden schaffen. Im Gegenteil, sie verlängern das Leid und die Zahl der getöteten Menschen!"

Ein weiterer Austrittsgrund sei die Haltung der Bundesregierung im Nahostkonflikt. "Das Existenzrecht Israels steht für mich außer Frage", machte sie eingangs klar. Die Hamas trage die Verantwortung des brutalen Angriffs auf Israel, "und selbstverständlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen". "Doch die seit mehr als 7 Wochen andauernde Bombardierung des Gazastreifens ist unverhältnismäßig und ein Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit!"

Von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hätte sie erwartet, dass er einen sofortigen Waffenstillstand fordert. Die Haltung der Bundesregierung bezeichnete die 58-Jährige als "zutiefst falsch". "Sie ist feige und von der eigenen historischen Schuld durchtränkt. Sie ist nicht in der Lage, Richtig von Falsch zu unterscheiden und da, wo es geboten ist, Israels Politik zu kritisieren."