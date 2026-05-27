Lkw erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Frau schwer verletzt

Hamburg - Und wieder ein schlimmer Abbiegeunfall in Hamburg : Am Mittwoch ist eine Radfahrerin in der Hansestadt von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

In Hamburg wurde am Mittwoch eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14 Uhr auf der Kieler Straße Ecke Augustenburger Straße ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste der Lastwagen die Radfahrerin beim Abbiegen.

Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen - nach TAG24-Informationen soll sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Ampel an der Kreuzung wenige Minute vor dem Zusammenstoß ausgefallen sein soll. Das konnte die Sprecherin weder bestätigen noch dementieren.