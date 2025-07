Ungewöhnlicher Fund bei Alster-Aufräumaktion: "Das hatten wir noch nie"

Zum 15. Mal fand am heutigen Samstag die alljährliche Aufräumaktion "Sauberer Journalismus" auf und in der Alster statt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Zum 15. Mal fand am heutigen Samstag die alljährliche Aufräumaktion "Sauberer Journalismus" auf und in der Alster statt. TAG24 war dieses Jahr zum zweiten Mal im wahrsten Sinne des Wortes mit an Bord. Mit Taucherausrüstungen ausgestattet suchte eine Freiwilligengruppe aus Medienvertretern und Mitarbeitenden des Hamburger Schwanenwesens nach Schrott und Müll, der achtlos ins Wasser geworfen wurde.

Auf die Badewanne (liegt hier auf dem Steg) folgte direkt ein Roter Mülleimer. Frank Bründel im Wasser. © Tag24/Madita Eggers Direkt der erste Fund war ein Novum in der Geschichte der traditionsreichen Aktion: eine Badewanne. "Das hatten wir noch nie", so Reporter Frank Bründel, der zusammen mit Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß (58) die Aktion vor 15 Jahren für Medienvertreter und Ehrenamtliche ins Leben gerufen hat. Nieß zeigte sich hingegen gegenüber TAG24 wenig überrascht über den Fund: "Inzwischen holen wir wirklich alles aus den Gewässern!" Sein "Highlight" sei immer noch ein Krankenhausbett. Hamburg Im Kühne-Umfeld: Brandanschläge auf Autos von Top-Managern in Hamburg Hamburg Boberger Dünen: Umweltbehörde streicht 70 Tiere, Schäferin widerspricht der Begründung "Das ist schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt geworden, was die Menschen inzwischen alles so in die Gewässer reinschmeißen." Zu Beginn der Aktion seien es hauptsächlich Flaschen und mal ein Fahrrad gewesen. "Heute ist es auch alles Mögliche an technischen Geräten, Sachen, die irgendwo an den Straßen herumstehen und an Baustellen gefunden werden." Passend zu dieser Beobachtung zogen die Taucher kurz darauf gleich zwei Halteverbotsschilder aus dem Wasser.

Das Halteverbot scheint hier auch im Wasser zu gelten. © Tag24/Madita Eggers

Unter den Fundstücken waren auch mehrere Fahrräder und E-Roller. © Tag24/Madita Eggers

Die von den Tauchern gefundenen Gegenstände wurden von weiteren Helfern in die Boote gehoben. Der Schrott wird anschließend sortiert, teilweise noch von der Wasserschutzpolizei auf vorliegende Straftaten kontrolliert und dann fachgerecht entsorgt. © Tag24/Madita Eggers

Schwanenvater Olaf Nieß (58, 2.v.r.) mit drei seiner FSJler, die auch alle mit auf Tauchkurs gingen. © Tag24/Madita Eggers

Schwanenvater Olaf Nieß: Naturschutz ist auch gleich Menschenschutz

Illegal angelegte Zugänge zum Wasser – wie hier auf dem Foto zu sehen – zerstören die teils extra angelegten Böschungen, die für den Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen. © Tag24/Madita Eggers Aufgrund des Umbaus des Schwanenquartiers fand die Aufräumaktion dieses Jahr in einem etwas kleineren Rahmen statt. Die zentrale Dienststelle in Eppendorf wird künftig alle technischen Bereiche wie etwa den Katastrophenschutz und eben das Schwanenquartier bündeln. Obwohl es weiterhin "Schwanenwesen" heißen wird, übernimmt dieses künftig noch mehr Aufgaben. Ein Beispiel dafür ist die Doppelnutzung der Ausrüstung: "Die Boote, die wir im Alltag zur Tierrettung einsetzen, sind im Katastrophenfall dafür da, Menschen aus Überflutungsgebieten zu retten", so Nieß. Hamburg In Deutschland einzigartig: Das bietet die neue XXL-Lego-Welt in Hamburg Hamburg Comeback für die Colonnaden? Vergessene Straße soll für eine Million neu erstrahlen Die Aktion aufgrund der Bauarbeiten ausfallen zu lassen, kam dabei allerdings nicht infrage. Denn diese bedeute nicht nur späteren Tier-Rettungseinsätzen vorzubeugen, sondern auch Aufklärung. Vielen Menschen sei immer noch nicht bewusst, dass sie nicht "nur" die Lebensräume der Tiere, sondern auch ihren eigenen zerstören. Lagern zum Beispiel Kanus an den Ufern, werden die Böschungen destabilisiert und wichtige Schilfbepflanzung zerstört. Ohne die Vegetation fehlt der Schatten, die Gewässer heizen sich stärker auf, die Verdunstung nimmt zu und das ökologische Gleichgewicht gerät ins Wanken. Mit Folgen für das Stadtklima: "Je mehr wir die Gewässer vernachlässigen, desto spürbarer wird der Klimawandel auch hier in der Stadt."

Ein Vogelnest aus Plastik – leider keine Seltenheit mehr: "Ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben, die noch vor uns liegt: den Menschen klarzumachen, dass Naturschutz auch ihr eigener Schutz ist. Es geht nicht 'nur' um Tiere oder Umwelt – es geht um unsere Zukunft, um die unserer Kinder." © Tag24/Madita Eggers

Schreiender Fuchs unterbricht Aufräumaktion