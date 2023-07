Sturmtief "Poly" zieht über Norddeutschland: Das ist die Bilanz

Norddeutschland - Am Mittwoch fegte Sturmtief "Poly" bis zum späten Abend großflächig über Norddeutschland. Gegen 20 Uhr gab der Deutsche Wetterdienst dann Entwarnung. In manchen Gebieten hat die Feuerwehr dennoch des Öfteren ausrücken müssen.

In Pinneberg krachte ein Baum gegen eine Hausfassade. Teile der Wand mussten entfernt werden. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Die Bilanz des gestrigen Tages zeigt, was der Sturm in verschiedenen Gebieten in Norddeutschland mehr oder weniger angerichtet hat.

Wie die deutsche Presseagentur am gestrigen Mittwochabend noch berichtete, habe die Feuerwehr Hamburg etwa zu 50 kleineren Einsätzen wegen des Sturms "Poly" ausrücken müssen. Dabei aber meist nur wegen Ästen oder Ziegeln, die zu herunterfallen drohten.

In Norderstedt bei Hamburg habe "Poly" zwischen 15 und 20 Uhr zu etwa zwölf Einsätzen geführt, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Dabei habe es sich meistens um umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste gehandelt, die zeitweise die Telefonleitungen gestört hatten. Zu Schaden sei niemand gekommen.

Auch im Kreis Pinneberg hatten die Feuerwehren wegen des Tiefs einiges zu tun. Rund 80 sturmbedingte Einsätze meldeten die Kräfte seit Mittwochmittag. Die Feuerwehren der einzelnen Landkreise hatten zwischenzeitig sogar Ausnahmezustand ausgerufen. Auch hier waren die primären Gründe des Ausrückens heruntergefallen Äste und umgefallene Bäume. Ein Stamm sei gegen eine Hausfassade gekracht, weshalb die Feuerwehr Teile der betroffenen Lärmschutzwand entfernen musste.



Auch hier wurde glücklicherweise niemand durch den Sturm verletzt.