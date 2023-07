Warnung vor Sommersturm: "Otto" rauscht heran

Hamburg - Sturmwarnung im Norden! Am Sonntag wird es ungemütlich in Hamburg und Schleswig-Holstein .

Es wird ungemütlich im Norden. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Der Meteorologe Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst spricht von einer "nicht zu verachtenden Sommersturmlage". Tief "Otto" schickt mit kräftiger Westströmung kühle Meeresluft nach Norddeutschland.

Für Schleswig-Holstein und Hamburg gilt eine Sturmwarnung. Der Wind nimmt im Tagesverlauf rasch zu. An der Nordsee und auch an der Ostsee sind am Sonntag Sturmböen der Stärke 9 (bis zu 80 km/h) möglich, vielleicht sogar 85 Kilometer pro Stunde. Auch im Binnenland wird es stürmisch. Der DWD warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h. Am Abend lässt der Wind im Binnenland nach.

Auch am Montag bleibt es vor allem an der See stürmisch. Meteorologe Hoffmann rechnet mit weiterhin zahlreichen Böen der Stärke 8. Abgeschwächter weht der Wind im Binnenland.

Sturm im Sommer ist besonders gefährlich, da die Blätter an den Laubbäumen größere Angriffsfläche bieten als im Winter, wenn sie kahl sind. Daher kann es auch bei vermeintlich weniger starkem Wind Schäden wie abgebrochene Äste oder Schlimmeres geben.