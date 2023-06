Wetter in Hamburg: So vielseitig geht der Sommer jetzt weiter

Ansonsten wechseln sich am Dienstag Wolken, Sonne, Schauer und kurze Gewitter ab. Mit etwa 20 Grad wird es vergleichsweise kühl. In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung auf und die Temperaturen gehen auf um zwölf Grad zurück.

Am Dienstag kommt nach DWD-Angaben bis zum Abend verbreitet zu kurzen Gewittern. Örtlich kann es dabei Starkregen bis 15 Liter und stürmische Böen bis 70 km/h geben. Auch ohne Gewitter sind starke Windböen möglich. Erst am Abend wird es ruhiger.

Das nächste Islandtief steht bereits in den Startlöchern. Ein erster Ausläufer von "Nikolaus" erreicht am Donnerstag den Norden.

Direkt zum Beginn der Sommerferien in NRW hat das Wetter am Urlaubsziel Ostsee wie hier in Timmendorfer Strand auf kühl und nass umgeschwenkt. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Das Aprilwetter macht am Mittwoch eine kurze Pause. Zwar ziehen Wolkenfelder auf, tagsüber wird es aber freundlich und es gibt viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen um 23 Grad. Der Wind weht nur schwach bis mäßig. In der Nacht verdichten sich die Wolken und es gibt vereinzelt Regen. Es kühlt sich auf elf Grad ab.

Am Donnerstag lockert die Bewölkung zunächst auf und die Sonne lässt sich immer wieder blicken. Doch dann wird sie von Westen zunehmend dichter und neue Schauer sowie teils kräftige Gewitter kommen auf. Später gibt es gebietsweise längeren Regen. Auf Sylt erwärmt sich die Luft bis 22 Grad, in Hamburg auf 25 Grad. Nachts regnet es verbreitet, teilweise gibt es auch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad.

Am Freitag zieht der Regen ostwärts ab. Danach lockert es von der Nordsee auf. Auf den Halligen steigt die Temperatur auf maximal um 20, in Kiel und Hamburg auf 22 Grad. In der Nacht kommt an der Westküste neuer Regen auf.