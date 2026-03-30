62-Jähriger tötet seine Lebensgefährtin (†33)

Michelstadt - Im südhessischen Mittelstadt (Odenwaldkreis) soll ein 62 Jahre alter Mann zunächst seine 33-jährige Lebensgefährtin und anschließend sich selbst getötet haben.

Die Polizisten waren an beiden Tatorten zahlreich unter anderem zur Spurensicherung vertreten. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Zu der Tat sei es demnach vermutlich am frühen Montagmorgen gekommen. Dabei soll der 62-Jährige zunächst seine Lebensgefährtin in einer Wohnung im Michelstädter Stadtteil Vielbrunn umgebracht haben.

Sich selbst nahm er nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen anschließend im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens im Ortsteil Weiten-Gesäß das Leben.

Am Montagmorgen nahmen die Staatsanwaltschaft und die zuständige Polizei in Erbach die Ermittlungen auf. Die Polizisten waren zahlreich an den beiden Tatorten für weitere Untersuchungen sowie die Spurensicherung vertreten.